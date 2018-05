Scandalo prosciutto crudo di Parma e San Daniele, per anni non abbiamo acquistato il vero prosciutto DOP

Scandalo prosciutto crudo di Parma e San Daniele: 300mila prosciutti sequestrati e 140 allevamenti posti sotto inchiesta dalla Procura di Torino. A raccontarlo è un’indagine de Il Fatto Alimentare, che spiega tutti i dettagli. L’accusa è di frode in commercio, aggravata per l’utilizzo di tipi genetici non ammessi dal Disciplinare. Alcune aziende implicate nello scandalo hanno ammesso la frode, riuscendo a dissequestrare i prodotti e a venderli come semplici prosciutti crudi. Non solo: i due istituti di certificazione che dovevano controllare il rispetto dei disciplinari sono stati commissariati per sei mesi dal Ministero delle politiche agricole, per gravi irregolarità.

Il cibo è elemento fondamentale per la vita, l’organismo ha bisogno di nutrirsi per assicurarsi la giusta forza, efficienza e vitalità e, talvolta, la buona tavola ha anche un peso determinante nelle relazioni umane. Ma proprio il cibo, la genuinità e la bontà degli alimenti che quotidianamente consumiamo determinano lo stato fisico e la condizione del cittadino-consumatore. L’interesse primario dei consumatori è determinato, pertanto, dalla fruizione di cibi sicuri sia per l’igiene nella preparazione e nella conservazione, sia per la affidabilità delle indicazioni su origine, requisiti e qualità degli alimenti stessi. Tratteremo, in tale contesto, della contraffazione degli alimenti e dei reati di frode alimentare intesi nella accezione più ampia, esaminando i raggiri e le truffe dannosi per la salute dei cittadini, per le attività commerciali e per le casse del nostro Paese.

A tal proposito, la Confederazione Italiana Agricoltori (CIA) ha evidenziato che in Italia un piatto tipico italiano su tre viene regolarmente imitato, procurando così un danno economico per il nostro paese, pari ad oltre 2 miliardi di euro all’anno. I dati raccolti dalle Camere di commercio forniscono un quadro preciso di tali eventi negativi per la nostra economia che si fonda, in gran parte, su “il cibo Italian style” e sui prodotti contrassegnati dal marchio Made in Italy, “… tre parolette diventate un marchio di garanzia, uno stile di vita, l’icona di una nazione capace di fare certe cose meglio di come le fanno gli altri” , ed aggiungiamo “indicazione di qualità, sicurezza ed integrità commerciale, ormai conosciuti in tutto il mondo”. Ad esempio, i vini italiani consumati negli Stati Uniti nell’anno 2009 hanno fatturato circa 396,60 milioni di dollari, mentre quelli (contraffatti) venduti “per italiani” hanno fatturato oltre 943,10; in pratica più del doppio. La maggior parte dei prodotti “falsamente italiani” proviene per il 18% dalla Turchia, il 12% da Singapore, il 7% dall’Ungheria ed il 5% dagli Stati Uniti. Tali prodotti alimentari, all’estero, vengono regolarmente venduti nei negozi e nei ristoranti. L’OECD-OCSE , con uno studio del 2008, ha rilevato che il commercio internazionale di beni contraffatti e soggetti a pirateria nel 2005 ammontava a circa 200 miliardi di dollari. Le stime aggiornate, basate sulla crescita e sulla variabilità del commercio tra il 2005 ed il 2007, hanno evidenziato che i beni contraffatti e soggetti a pirateria nel commercio internazionale erano cresciuti costantemente nel periodo 2000/2007 e ammontavano fino a 250 miliardi di dollari nel 2007. Tale indagine ha, altresì, stimato che la quota di beni contraffatti e soggetti a pirateria nel commercio mondiale era cresciuta da 1.85% nel 2000 a 1.95% nel 2007. Questi dati non includevano, però, i beni di produzione e consumo domestici, né i prodotti digitali contraffati” .

Si pensi che per l’anno 2011 è stato stimato che i beni contraffatti ammontano all’8% del commercio mondiale con un giro d’affari tra i 4 e i 7 miliardi di euro. Il CENSIS ha stimato il mercato del falso in Italia produce un ricavo di € 7,1 miliardi, circa lo 0,35% del PIL, con un danno per l’erario di €1,37 miliardi, nonché la perdita circa 110.000 posti di lavoro legali. Ai primi tre posti delle merci maggiormente contraffatte, rispettivamente, si collocano l’abbigliamento e accessori (il 36,7% del mercato totale del falso pari a 2,6 miliardi di euro), cd, dvd, audio, video e software (il 23,2% pari a 1,6 miliardi di euro) e i prodotti alimentari, con gli alcolici e le bevande (il 16,2% pari a 1,153 miliardi di euro). Sempre secondo una ricerca effettuata dallo stesso Istituto, “… l’immagine della produzione alimentare italiana sui consumatori all’estero è molto legata al cosiddetto Italian style, che è elemento di richiamo ad alto contenuto simbolico… La cultura italiana in materia alimentare è stata individuata, con questa ricerca, come seduzione del buon vivere, nel senso che evoca uno stile di vita percepito dai consumatori come caratterizzato da benessere e qualità e questo aspetto costituisce la base del successo di molti prodotti del comparto agroalimentare italiano.” Da tali dati, per certi versi sconfortanti ma indispensabili per portare avanti una politica mondiale di lotta alla contraffazione, consegue che la contraffazione di un prodotto, di un marchio o di un brevetto, è causa di effetti devastanti per la salute del consumatore, di cui mette a repentaglio la vita, di danni all’economia nazionale, diminuzione del fatturato delle imprese titolari dei marchi dei prodotti contraffatti per la perdita di profitti, danno erariale per il mancato versamento di imposte, perdita di posti di lavoro e, infine, minaccia per la sicurezza pubblica con il finanziamento indiretto delle grandi organizzazioni criminali che si muovono su uno scenario internazionale e, sempre più spesso, gestiscono questo smisurato mercato del falso. La contraffazione, settore che non conosce crisi, sostenuto purtroppo da una forte e costante domanda da parte dei consumatori, è un evento che interessa i maggiori paesi industrializzati e che, fino ad oggi, li ha visti soccombere.

In Italia tale fenomeno è sviluppato in tutte le maggiori città ed è diventato, ormai, un problema comune che richiede l’intervento degli enti territoriali e nazionali e delle associazioni degli operatori commerciali, nonché l’azione congiunta di tutte le forze di polizia per affrontare ed arginare tale attività illecita. A tal proposito, si sottolinea che, in data 8 marzo 2011, il Consiglio nazionale dell’ANCI ha approvato, all’unanimità, una delibera che istituisce la Commissione Anci “Città del Made in Italy” per la promozione del marchio “Città 100% qualità” per difendere il lavoro italiano e combattere la contraffazione. Tale azione di contrasto e repressione del fenomeno deve vedere impegnati in prima linea i comuni attraverso l’impiego sul territorio delle Polizie locali. In tale prospettiva, la Commissione ha previsto, quale prima azione, l’adozione di un modello di Ordinanza che preveda l’attivazione di sportelli per i cittadini presso le Polizie municipali, dove potranno essere segnalate disfunzioni e situazioni di rischio, chiedendo l’intervento degli stessi agenti, con azioni specifiche di vigilanza e controllo, finalizzate alla prevenzione e contrasto di tali attività criminali. Una battaglia che si può vincere con l’intervento deciso delle forze in campo ma anche con la collaborazione e le scelte che devono fare i cittadini e gli operatori commerciali. È necessario, in primo luogo, intervenire sui consumatori con una capillare azione di diffusione dei dati, di sensibilizzazione e di informazione sui rischi legati all’acquisto di merce contraffatta, soprattutto prodotti alimentari. Spesso essi sono indotti a comprare merce contraffatta richiamati da prezzi di mercato più bassi, incoscienti dei rischi per la loro salute, ed anche perché convinti che si tratti di vicende locali, senza alcun collegamento con la connotazione criminosa internazionale che sottende tali commerci proibiti ed illegali. Altro intervento deciso, e non secondario, per la lotta alla contraffazione deve essere rivolto ad una maggiore, costante e puntuale formazione e aggiornamento delle forze di polizia sulle tecniche di intervento e le normative di contrasto e di lotta a tali forme di criminalità economica.

Contraffazione e pirateria Con il termine “contraffazione” si intende la falsificazione, il furto, la riproduzione, l’uso di marchi, modelli e brevetti senza il consenso del titolare del diritto di proprietà degli stessi con il ricavo dei relativi benefici economici. Diversamente, la “pirateria” è intesa quale violazione e modifica dei diritti di proprietà intellettuale e dei diritti d’autore; “sono atti di pirateria le contraffazioni e le usurpazioni di altrui diritti di proprietà industriale, realizzate dolosamente in modo sistematico”, così definita dall’art. 144 del d.lgs. n. 30/2005 .

Entrambe non sono limitate solo alle merci non commestibili ma si estendono anche agli alimenti. La contraffazione alimentare, detta anche “agropirateria”, è a sua volta distinta in falsificazione degli alimenti e falsificazione del marchio: • La falsificazione degli alimenti, o sofisticazione, nota anche come “frode sulla qualità”, consiste nella produzione o modificazione di un alimento non naturale perché composto da sostanze diverse per qualità o quantità da quelle che, di norma, lo formano, ovvero perché viene modificato con la sostituzione, sottrazione e/o integrazione degli elementi che lo compongono; • la falsificazione del marchio o della indicazione di provenienza geografica o della denominazione di origine, indicati sullo stesso prodotto alimentare o sulla confezione che l’avvolge, conosciuta anche come “frode sull’origine”, è la riproduzione abusiva del brevetto secondo il quale l’alimento è prodotto; occorre precisare, però, che essa non è sempre causa di nocività per il consumatore. Una frode alimentare molto diffusa deriva, invece, dalla “falsa indicazione dell’origine per territorio dei prodotti”. Sono colpiti, soprattutto, i prodotti italiani a maggior diffusione internazionale: formaggi quali Parmesan (il Parmigiano), Asiago, Provolone ed altri sono prodotti in Wisconsin America; i Pomodori San Marzano prodotti in California, sempre in America; mentre i maialini sardi sono allevati in Olanda. 3. OGM In relazione alle manipolazioni genetiche dei prodotti alimentari, si fa riferimento agli Organismi geneticamente modificati – OGM – disciplinati dal d.lgs. n. 224/2003 che, all’art. 3, comma 1, lett. b), li definisce come “organismo diverso dall’uomo, il cui materiale genetico è stato modificato diversamente da quanto accade in natura, mediante accoppiamento o incrocio o con la ricombinazione genetica naturale”. In pratica, con la sigla OGM si indicano gli organismi con patrimonio genetico modificato attraverso tecniche di ingegneria genetica con manipolazioni del DNA ed introduzione di nuovi geni negli organismi. L’intervento sul DNA consente di aggiungere all’organismo modificato alcune caratteristiche non presenti in quello originario. Anche gli animali possono essere geneticamente modificati per essere poi impiegati sia per la sperimentazione nei laboratori, sia in zootecnia per procurare sostanze utili all’uomo. L’ingegneria genetica in agricoltura viene utilizzata per ottenere piante resistenti ai parassiti, agli erbicidi o coltivabili in condizioni avverse. L’impiego di tali organismi e l’immissione sul mercato sono sottoposti ad autorizzazione da parte del Ministero dell’Ambiente, ai sensi dell’art. 2 del citato d.lgs. n. 224/2003. L’assenza di tale provvedimento autorizzatorio è sanzionata ai sensi dell’art. 34 dello stesso decreto. Si sottolinea, infine, che l’inserimento di OGM al di fuori dei casi consentiti ed autorizzati può determinare la presenza di sostanze nocive per la salute dei consumatori e, oltre alle sanzioni specifiche previste, configura anche il reato di frode in commercio. Marchi Particolare attenzione merita proprio la contraffazione dei marchi, della indicazione di provenienza geografica o della denominazione di origine, per i rischi alla salute dei consumatori e per i rischi di sanzioni anche penali per i contraffattori e per gli stessi consumatori acquirenti, talora, sprovveduti. Attraverso il marchio il consumatore sceglie un particolare prodotto piuttosto che un altro, verificandone le caratteristiche e le proprietà; il marchio, quindi, indicando la qualità del prodotto determina le scelte del consumatore. Inoltre, proprio il marchio diventa una forma di comunicazione tra il produttore ed il cliente, instaurando un rapporto di fiducia e consenso per le proprietà e le caratteristiche del bene posto in commercio. I marchi possono essere individuali e collettivi. I marchi individuali indicano un singolo imprenditore, caratterizzano il suo prodotto specifico e lo distinguono da quelli degli altri imprenditori. Possono essere distinti in marchi di fabbrica, marchi di commercio e marchi di servizi. Essi sono registrati e tutelati dal Codice di Proprietà

Industriale, introdotto da ultimo dal decreto legislativo n. 30/2005 (7 ). I marchi collettivi non sono legati ad un singolo produttore e possono essere impiegati nel contempo da più imprenditori e, di solito, aggiunti ai marchi individuali dell’azienda; essi possono consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare: • la qualità del prodotto per le materie prime utilizzate ed il rispetto degli standard stabiliti dal titolare del marchio collettivo (pura lana vergine, vero cuoio); • l’origine geografica del prodotto, le cui caratteristiche sono legate al luogo di provenienza (il pomodoro di S. Marzano, il vetro di Murano). Non rientrano fra i marchi le scritte “Denominazione di Origine Protetta” (DOP) e “Indicazione Geografica Protetta” (IGP), perché non hanno la funzione di “distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese” come i marchi, ma “identificano un paese, una regione o una località, quando siano adottate per designare un prodotto che ne è originario e le cui qualità, reputazione o caratteristiche sono dovute esclusivamente o essenzialmente all’ambiente geografico d’origine, comprensivo dei fattori naturali, umani e di tradizione” . Essi devono, comunque, essere registrati. La Denominazione di Origine Protetta (DOP) individua il nome di un zona determinata, di una regione e, talvolta, anche di un singolo paese che designa un prodotto agricolo o alimentare come originario di tale territorio, ove avviene la produzione e/o la trasformazione, le cui qualità sono da rinvenirsi esclusivamente in quel determinato ambiente geografico. Le DOP, in relazione alla produzione di vini, si classificano in Denominazioni di Origine Controllata e Garantita (DOCG) e in Denominazioni di Origine Controllata (DOC) . Tali indicazioni sono utilizzate dall’Italia per designare i prodotti vitivinicoli DOP, come regolamentati dalla Comunità europea. L’Indicazione Geografica Protetta (IGP) indica una regione, un luogo ed anche un singolo paese che designa un prodotto agricolo o alimentare come originario di tale territorio, ove ha luogo la produzione e/o la trasformazione, le cui qualità “possono essere attribuite” alla sua origine geografica. Le IGP, in ordine alla produzione di vini, comprendono anche le Indicazioni Geografiche Tipiche (IGT); quest’ultima indicazione viene utilizzata dall’Italia per designare i vini IGP, come regolamentati dalla Comunità europea. In pratica, solo una sottile differenza tra i prodotti DOP e quelli IGP. Il marchio DOP viene attribuito a quei prodotti le cui fasi di produzione e trasformazione hanno luogo nella zona da cui il prodotto deriva il nome; tutte le sue caratteristiche, quindi, devono dipendere dall’ambiente geografico, nonché dai fattori naturali e umani. In pratica si deve evidenziare un legame tangibile e concreto tra la qualità del prodotto e la sua origine geografica. Il marchio IGP, invece, viene concesso a quei prodotti per i quali solo alcune fasi di produzione e trasformazione avvengono nella zona dalla quale il prodotto prende il nome e, quindi, solo alcune sue caratteristiche possono essere attribuite all’ambiente geografico. Il legame tra il prodotto e la zona geografica talvolta può consistere anche semplicemente nella notorietà acquisita dalla zona geografica. Lo scopo primario di assegnare tali “segni distintivi” è quello di promuovere prodotti di qualità con caratteristiche legate al territorio e tutelare sia i produttori iscritti che rispettano il disciplinare, sia il consumatore. Tali diciture possono essere apposte su prodotti di aziende diverse ma che producono lo stesso bene, ognuna con il proprio marchio di impresa (il prosciutto di Parma). Anche le contraffazioni e le imitazioni di tali diciture, al pari dei marchi, danno origine a danni gravissimi in termini economici per i produttori autorizzati all’uso di tali sigle, e per i consumatori che pagano per una qualità che il prodotto, di fatto, non ha. Ed ancora danni per la salute in quanto tali prodotti falsificati non sono sottoposti ad alcun controllo. Per tali motivazioni, anche le sigle DOP e IGP usufruiscono della tutela della legge, con il divieto di far uso delle denominazione di origine e indicazioni geografiche che designano o presentano qualità che sono proprie di prodotti che provengono da una località segnalata da un indicazione geografica.

Loading...

La contraffazione o l’alterazione di tali sigle è punita dal nuovo art. 517-quater c.p., la cui trattazione è rinviata alla parte II del presente testo

Marchio Made in Italy Con la legge n. 350/2003 ( 12) (legge finanziaria 2004), all’art. 4, comma 49, successivamente integrata e modificata dal d.l. n. 35/2005, legge n. 99/2009 e d.l. n. 135/2009, sono state adottate misure per la tutela del marchio “Made in Italy”, allo scopo primario di proteggere il consumatore e fornire precise informazioni sull’effettiva origine del prodotto che viene posto in vendita. A tal fine, i singoli prodotti devono essere individuati con marchi ed etichette che ne garantiscono l’origine, la provenienza, il luogo e le modalità di produzione. Il d.l. n. 135/2009, convertito con modifiche dalla legge n. 223/2009 , all’art. 16, comma 1, ha precisato che è classificabile come “made in Italy” il prodotto realizzato interamente in Italia e “per il quale il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento, sono compiuti esclusivamente sul territorio italiano”.

I prodotti con le medesime peculiarità possono essere classificati ed etichettati con le diciture “100% made in Italy”, “100% Italia”, “tutto italiano”. Il successivo comma 4 ha previsto che l’uso di tali indicazioni al di fuori dei limiti innanzi descritti, che possono indurre il consumatore in convinzioni ingannevoli, è sanzionato per violazione dell’art. 517 del Codice penale. Ed infine il comma 6 ha inserito all’art. 4 della legge n. 350/2003, dopo il comma 49, i commi 49-bis e 49-ter che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie della confisca delle merci, per l’uso improprio dei predetti marchi. Sia delle sanzioni penali che di quelle amministrative, introdotte dai citati commi 4 e 6, tratteremo più dettagliatamente nella seconda parte. Da ultimo e sempre in tema di tutela del marchio Italia, il recente d.l. n. 83/2012 (15) (conosciuto come Decreto Sviluppo o Decreto Crescita), convertito con modificazioni dalla legge n. 134/2012 (16), all’art. 43,

comma 1, ha aggiunto al predetto art. 4 della legge n. 350/2003 il comma 49-quater; quest’ultimo individuava le Camere di commercio, competenti per territorio, quale organo competente a ricevere il rapporto per l’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui al comma 49-bis. Il successivo comma 1-bis dello stesso articolo ha individuato i valori organolettici richiesti per oli di oliva extravergini per poter essere etichettati con la dicitura “Italia” o “italiano”, al fine di fornire una corretta informazione a tutela del consumatore e per prevenire frodi nel settore di detti oli. Come prescritto dal comma 1-ter la verifica di tali valori sarà affidata ad una commissione di assaggiatori riconosciuti ai sensi dell’art. 5 del decreto 28 febbraio 2012 del Ministero delle politiche agricole e forestali. Infine, il comma 1-quater ha stabilito che per “effettiva origine” dei prodotti alimentari si deve intendere il luogo di coltivazione o allevamento della materia agricola che viene impiegata per la produzione e preparazione dei prodotti, nonché l luogo ove ha avuto luogo la trasformazione effettiva.

Etichettatura Il consumatore è chiamato ad un primo rapido controllo del prodotto alimentare già all’atto del suo acquisto, dal momento che potrebbe essere ingannato sulla sua origine, provenienza o qualità. La fonte primaria di informazione a sua disposizione, al fine di scegliere correttamente ciò che acquista, è l’etichetta; le indicazioni fornite in ordine al nome del prodotto, la quantità, le condizioni di conservazione e di scadenza, mettono l’utente in condizione di scegliere al meglio per evitare di comprare prodotti di dubbia provenienza, peraltro dannosi per la salute. La disciplina dell’etichettatura dei prodotti alimentari è stata, in passato, alquanto scarna e lacunosa; inizialmente solo l’art. 8 della legge n. 283/1962 ( 18) aveva in qualche modo, ed in forma alquanto generica, previsto l’obbligo dell’indicazione, sulla confezione (e non sull’etichetta) dei prodotti alimentari, del nome del prodotto, il marchio, l’elenco degli ingredienti, il peso ed il volume.

Con il d.lgs. n. 109/1992 l’etichettatura dei prodotti alimentari ha ricevuto una prima tutela di carattere amministrativo, salvo rinvenire gli estremi della frode in commercio punita dagli articoli 515 e seguenti del Codice penale. Tale decreto, successivamente modificato dal d.lgs. n. 181/2003, regolamenta compiutamente l’etichettatura del prodotto alimentare, prescrivendo una serie di obblighi a carico dei produttori, a tutela della salute del consumatore finale. In particolare, l’art. 3 ha stabilito l’obbligo di indicare, in lingua italiana: • la denominazione di vendita; • l’elenco degli ingredienti; • la quantità netta o nominale; • il termine minimo di conservazione o la data di scadenza; • il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunità europea; • la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento; • le modalità di conservazione e di utilizzazione; • una dicitura che consenta di identificare il lotto di appartenenza del prodotto; • il luogo di origine o di provenienza, qualora l’acquirente possa essere indotto in errore sulla origine e provenienza del prodotto; • eventuale utilizzazione di ingredienti in cui vi sia la presenza di organismi geneticamente modificati. Invero, si ritiene utile precisare la terminologia riportata sull’etichetta in ordine alle due diverse diciture relative al termine minimo di conservazione di un prodotto ed alla data di scadenza: “da consumarsi preferibilmente entro il …”, ovvero “da consumarsi entro il …”, entrambe seguite dalla data.

l’art. 10 del citato d.lgs. n. 109/1992 precisa che la dicitura “da consumarsi preferibilmente entro il …” individua il termine minimo di conservazione, la data entro la quale l’alimento conserva integre le sue proprietà organolettiche in adeguate condizioni di conservazione; il prodotto, in data successiva può essere ancora consumato, perché tale dicitura non specifica che dopo la data indicata esso non è nocivo. Il termine minimo di conservazione è determinato dal produttore o dal confezionatore ed è apposto sotto la loro diretta responsabilità. Esso si compone dell’indicazione, nell’ordine, del giorno, del mese e dell’anno ed è espresso: – del giorno e del mese per i prodotti alimentari conservabili per meno di tre mesi; – del mese e dell’anno per i prodotti alimentari conservabili per più di tre mesi e meno di diciotto mesi; – del solo anno per i prodotti alimentari conservabili per più di diciotto mesi. Qualora necessitano particolari accorgimenti per la conservazione del prodotto, le predette indicazioni si completano con le istruzioni sulle condizioni di conservazione.

• il successivo art. 10-bis del medesimo decreto stabilisce che sui prodotti alimentari preconfezionati, rapidamente deperibili e che possono costituire un pericolo per la salute umana, il termine minimo di conservazione è sostituito dalla data di scadenza, con la dicitura “da consumarsi entro il …” ed indica la data entro la quale il prodotto deve essere necessariamente consumato; dopo tale termine l’uso dell’alimento può causare danni al consumatore. La data di scadenza, inoltre, deve comprendere, nell’ordine ed in modo chiaro, il giorno, il mese ed eventualmente l’anno, con l’indicazione delle condizioni di conservazione e, se prescritto, la temperatura in base alla quale viene determinato il periodo di validità. La vendita dei prodotti che riportano la data di scadenza è vietata dal giorno successivo a quello indicato sulla confezione. Diversamente, l’art. 16 del medesimo decreto, prescrive che i prodotti alimentari non preconfezionati all’origine, ovvero venduti in modo frazionato ma in origine preconfezionati, devono essere posti in vendita in appositi recipienti recanti un cartello sul quale devono essere trascritti: • le indicazioni di cui all’art. 3, comma 1, lett. a) e b) del predetto decreto, indicanti la denominazione di vendita e l’elenco degli ingredienti; • le modalità di conservazione per i prodotti alimentari molto deperibili, se necessario; • la data di scadenza per le paste fresche e le paste fresche con ripieno di cui alla legge 4 luglio 1967, n. 580; • il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande con contenuto alcolico superiore a 1,2% vol. Tale cartello può essere collocato anche nei settori ove sono esposti i prodotti. Inoltre, per quanto riguarda i prodotti della gelateria, pasticceria e panetteria, l’elenco degli ingredienti può essere riportato su un unico cartello tenuto ben in vista nel settore di esposizione. Infine, per i prodotti di gastronomia, compresi gli alimentari preparati e pronti per cuocere, l’elenco degli ingredienti può essere riportato su apposito registro o altro sistema da tenersi bene in vista, a disposizione dell’acquirente, in prossimità dei banchi di esposizione dei prodotti alimentare.

Sicurezza alimentare In ordine al concetto di sicurezza e salute, si sottolinea che l’Organizzazione Mondiale della Sanità, nel protocollo costitutivo, ha stabilito che “il possesso del miglior stato di salute che l’individuo è capace di raggiungere costituisce uno dei diritti fondamentali di ogni essere umano”, mentre la nostra Carta Costituzionale, all’art. 32, tutela il diritto alla salute come diritto fondamentale dell’individuo. Proprio la tutela della sicurezza alimentare è la priorità perseguita dalla legislazione europea ed italiana per accrescere la fiducia del consumatore e assicurare la fruizione di alimenti sicuri. Il sistema principale su cui si fonda è il metodo HACCP , relativo alle norme di autocontrollo dei prodotti alimentari e modalità di verifica dell’osservanza delle norme generali di igiene, attraverso il sistema di analisi dei rischi e di controllo dei punti critici del sistema di preparazione, trasformazione, confezionamento, trasporto, distribuzione, manipolazione, vendita, compresa la somministrazione, dei prodotti alimentari, introdotto dal d.lgs. n. 155/1997 ( 24), abrogato dall’art. 3, comma 1, lett. o) del d.lgs. n. 193/1997 ( 25), in seguito meglio disciplinato dall’art. 5 del Regolamento 852/2004/CE ( 26).

In buona sostanza, tale sistema è rivolto alla individuazione e prevenzione di malattie infettive e tossiche di natura alimentare a tutela della salute dei consumatori, nonché alla valutazione dei requisiti igienici dei locali, delle attrezzature utilizzate e degli alimenti. Successivamente, sempre nel contesto della sicurezza alimentare ed al fine di prevenire pratiche di adulterazione degli alimenti e di frode ai danni del consumatore, è stato recepito il Regolamento CE 178/2002 ( 27), in vigore in Italia dal 1 gennaio 2005, che all’art.18, comma 1, stabilisce “È disposta in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione la rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime”; rintracciabilità che consente di ricostruire e seguire il percorso di un alimento per fornire al consumatore informazioni puntuali sui prodotti non conformi, introducendo l’obbligo della tracciabilità di filiera, da cui discende la rintracciabilità di tutti i prodotti alimentari e di quelli utilizzati per la loro formazione: • tracciabilità è il passaggio di informazioni lungo la filiera alimentare, segue il prodotto “dal campo alla tavola”; consente, in pratica, il controllo dei singoli prodotti, dall’inizio alla fine, attraverso le varie fasi della produzione, lavorazione e trasformazione, per fornire tutte le informazioni al consumatore;