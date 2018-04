Pubblicato l’Atlante globale del Cancro: scoperto l’identikit di 10 mila anomalie, terapie più precise

Sembra sia pronto un vero e proprio Atlante genetico dei Tumori che raccoglie circa 10.000 no Maria è genetica è da colpire e permetterà anche di ottenere delle cure più precise. Si tratta di una impresa davvero colossale la quale è stata pubblicata in Heaven 29 articoli e su 4 riviste scientifiche ed è il frutto di ben 10 anni di ricerche del progetto internazionale atalante del genoma del cancro che è stato guidato dagli americani del National Institute of Health che lo hanno finanziato con circa 300 milioni di dollari. “E’ una rivoluzione: adesso abbiamo la carta d’identità molecolare di tantissimi tumori, significa che finalmente vediamo in faccia il nemico e lo possiamo combattere meglio”, è questo quanto dichiarato dal genetista Giuseppe Novelli ovvero il rettore dell’università Tor Vergata di Roma. Questa impresa dall’importanza davvero esagerata è stata iniziata nel 2006 e adesso è stata pubblicata in 29 articoli su quattro riviste scientifiche e rappresenta proprio il frutto di dieci lunghi anni di lavoro e nello specifico di ricerche relative al programma internazionale the cancer genome Atlas.

Questo progetto è stato finanziato in tre tranche da circa 100 milioni di dollari ed è stato ufficialmente terminato nel 2015. Prima però di procedere all’analisi dei dati e dunque anche alla loro pubblicazione, pare si sia deciso di prolungare il sequenziamento intensivo per circa 3 tipi di tumore ovvero quello al polmone, al colon retto e ovaio che grazie alle tecnologie più recenti permettono anche di comprendere come le mutazioni vanno ad influenzare la prognosi e anche la risposta del paziente al trattamento in questione.

Per gli esperti guardare questo tipo di mappe dei Tumori è stato come guardare la terra dall’orbita per la prima volta, perché finalmente hanno avuto modo di avere un quadro completo della malattia e di vedere come questa complessità non sia infinita. Sono queste sostanzialmente le parole di Josh Stewart dell’università della California a Santa Cruz. Nello specifico l’Atalante ha individuato ben tre progetti cruciali che portano allo sviluppo dei Tumori in questione, Ovvero le mutazioni genetiche ed ereditarie acquisite durante la vita, l’influenza dell’ambiente sull’attività dei geni e i trucchi che i tumori utilizzano per poter sfuggire al nostro sistema immunitario.

“Conoscere la mappa significa studiare le strategie per ogni persona. Apre cioè una nuova strada che è quella della medicina personalizzata per i tumori. Finora per noi il tumore era un fortino inespugnabile. Per la prima volta abbiamo una mappa per entrare”, ha dichiarato Novelli. Lo stesso aggiunge che questo chiarisce in maniera inequivocabile che il tumore è una malattia del DNA. Che è alterato in ogni tumore: ogni tumore ha il suo Dna alterato, ogni paziente ha il suo tumore, ogni tumore è diverso in ogni paziente. Questo significa che per guarirli dobbiamo mettere a punto terapie nuove basate su queste conoscenze”

Da oggi cambia definitivamente il nostro modo di vedere il cancro e, di conseguenza, cambiano le strategie con cui possiamo combatterlo. È una rivoluzione nell’oncologia che prende via dalla creazione del primo e più completo atlante dei geni del cancro. Si chiama PanCancer ed è frutto di un’ampia collaborazione avviata nel 2008 sotto la spinta del National Cancer Insti- tute e del National Human Geno- me Research Institute americani: è una mappa dettagliata di tutte le informazioni genomiche e molecolari che caratterizzano 33 tipi diversi di cancro, studiati su oltre limila pazienti. Un lavoro enorme, costato oltre 300 milioni di dollari e che è stato descritto in 29 articoli diversi, pubblicati su numerose riviste, come Cell, Cancer Cell, Cell Re- ports e Immunity. «Per i 10.000 tumori che abbiamo analizzato, ora sappiamo, in dettaglio, quali sono le mutazioni ereditate responsabili del cancro e quali sono gli errori genetici che si accumulano quando le persone invecchiano, aumentando così il rischio di cancro», dice Li Ding della Washington University.

Le implicazioni sono importantissime e promettono di rivoluzionare le terapie. «Avere la carta d’identità dei tumori significa poter personalizzare le terapie con risultati clinici migliori», dice entusiasta il genetista Giuseppe Novelli, rettore dell’Università Tor Vergata di Roma.

La prima importante conclusione è in realtà una conferma e cioè che il cancro non è una sola malattia, ma diverse che però non si distinguono in base all’organo o al tessuto colpito. «Quanto piuttosto dalle mutazioni genetiche che le caratterizzano», sottolinea Novelli. Per questo un tumore al seno può avere molte più cose in comune con uno al pancreas rispetto a un altro al seno. «Alcuni tumori che hanno origini diverse potrebbero essere curati efficacemente con lo stesso farmaco», spiega il genetista.

I ricercatori hanno scoperto che poco più della metà di tutti i tumori analizzati hanno mutazioni genetiche che potrebbero essere prese di mira da terapie già approvate per l’uso nei pazienti. «In alcuni casi, si potranno prendere in prestito pratiche cliniche utilizzate per malattie più note e applicarle a tumori per i quali le opzioni di trattamento sono meno ben definite», sottolinea Josh Stuart, docente dell’Università della California di Santa Cruz e organizzatore della Pan-Cancer Initiative. Già circa due terzi dei 28 sottotipi di tumori riclassificati dai ricercatori, da oggi, potranno essere trattati in modo diverso perché non verranno più considerati eterogenei come invece pensavamo fino a ieri.

I ricercatori sono riusciti anche a indicare la funzione dei geni all’interno del cancro. «Hanno identificato sia le mutazioni “driver”, quelle che conducono la “macchina” del cancro, che quelle “passenger”, cioè i passeggeri che non guidano, ma possono contribuire al tumore, perché saltano sulla macchina e possono renderla più veloce. Questo ci indica le strade percorse dal cancro e quindi ci consente di mettere più blocchi».

Questo atlante potrebbe dare anche un’importante spinta all’immunoterapia, contribuendo a identificare quali tumori possono beneficiare dei farmaci che «sbloccano» la risposta del sistema immunitario contro il cancro. Infine, il riposizionamento di vecchi farmaci. «Potremo utilizzare farmaci usati anche per altre patologie: ad esempio, potremmo utilizzare un farmaco per l’artrite contro il cancro alla mammella, qualora queste due malattie fossero caratterizzate dalle stesse alterazioni genetiche», chiosa Novelli.

Cos’è il cancro? La teoria prevalente formulata alla metà del secolo scorso, interpreta il cancro come un insieme di circa 200 malattie caratterizzate da un’abnorme crescita cellulare, svincolata dai normali meccanismi di controllo dell’organismo. Il processo di trasformazione di una cellula normale in cellula neoplastica avviene attraverso varie tappe con accumulo di anomalie genetiche, funzionali e morfologiche. L’assetto molecolare dei tumori, nelle sue costanti variazioni, rappresenta il terreno di ricerca in cui si ripongono le maggiori speranze per le future ricadute cliniche. La proliferazione (divisione cellulare) è un processo fisiologico che ha luogo in quasi tutti i tessuti e in innumerevoli circostanze: normalmente esiste un equilibrio tra proliferazione e morte cellulare programmata (apoptosi).

Loading...

Le mutazioni nel DNA che conducono al cancro portano alla distruzione di questi processi ordinati: questo dà luogo a una divisione cellulare incontrollata e alla formazione del tumore. L’evento cancro richiede più di una mutazione a carico di diverse classi di geni. La perdita del controllo della proliferazione ha luogo solo in seguito a mutazioni nei geni che controllano la divisione cellulare, la morte cellulare e i processi di riparazione del DNA. Il nostro organismo è in grado, attraverso processi di riparazione e attivazione del sistema immunitario, di contrastare i processi di trasformazione ma, quando questa capacità viene meno, la cellula si trasforma, attraverso varie tappe, in cellula tumorale. Sono necessarie quindi sia l’attivazione dei geni che promuovono la crescita (oncogèni) sia l’inattivazione dei geni che inibiscono la crescita (oncosoppressori).

La cancerogenesi è un processo lungo e complesso: raramente una singola alterazione genetica è sufficiente per lo sviluppo del tumore. In genere un agente cancerogeno agisce sul DNA cellulare e provoca un processo di Iniziazione (rapido e irreversibile), seguito da una fase di Promozione della crescita neoplastica (lenta e irreversibile). Altri fattori devono intervenire per favorire la Progressione della malattia: nella maggior parte dei casi questi processi richiedono diversi anni. Altri meccanismi sono essenziali per la crescita tumorale, uno è rappresentato dal cosiddetto microambiente (cioè tutto ciò che ruota attorno al tumore): cellule favorenti, fattori di crescita, ma anche cellule che mangiano o uccidono la cellula tumorale. Un altro meccanismo è poi necessario alla progressione della malattia: il tumore potrebbe infatti rimanere dormiente per molti anni finché non si accende una lampadina. È il cosiddetto switch angiogenico, cioè la capacità del tumore di costruire i propri vasi sanguigni tali da permettergli di crescere indisturbato.

Quali sono i fattori di rischio dei tumori? Le cause note delle alterazioni del DNA nella genesi del cancro sono di vari ordini: si ipotizzano cause di tipo ambientale, genetiche, infettive, legate agli stili di vita e fattori casuali. La quota di tumori attribuibili ai vari fattori di rischio: negli USA il fumo di tabacco da solo è responsabile del 33% delle neoplasie; un altro 33% è legato ai cosiddetti stili di vita (dieta, sovrappeso, abuso di alcool e inattività fisica). I fattori occupazionali sono responsabili del 5% delle neoplasie. Le infezioni causano circa l’8% dei tumori (Papilloma virus 16-18 per cervice uterina, Epstein-Barr per lesioni linfoproliferative e del cavo orale, Herpes-virus 8 per sarcoma di Kaposi e linfomi, Helicobacter pylori per carcinoma dello stomaco e linfoma MALT, virus dell’epatite B e C per il carcinoma epatocellulare). Le infezioni parassitarie da Trematodi sono chiamate in causa per il colangiocarcinoma e quelle da Schistosoma per il carcinoma della vescica. Le radiazioni ionizzanti e l’esposizione ai raggi UVA sono responsabili del 2% dei tumori e l’inquinamento ambientale contribuisce per un altro 2%. L’ereditarietà ha un’incidenza molto bassa nella genesi tumorale: meno del 2% della popolazione è portatrice di mutazioni con sindromi ereditarie di rischio neoplastico. Noti sono i geni BRCA 1 e 2 che aumentano il rischio di cancro alla mammella e all’ovaio, PALB 2 (partner and localisation of BRCA 2) e MSH2 e MLH1 per i tumori del colon-retto non poliposici (HNPCC). L’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) ha pubblicato l’elenco delle sostanze cancerogene per l’uomo distinguendo quelle con sufficiente evidenza e quelle con limitata evidenza.

Per sostanze cancerogene con sufficiente evidenza negli esseri umani, si intende che è stata stabilita una relazione causale tra sostanza cancerogena e cancro e che bias e fattori confondenti possono essere esclusi con una ragionevole probabilità; per sostanze cancerogene con limitata evidenza negli esseri umani si intende che è possibile una relazione causale ma che non possono essere esclusi bias e fattori confondenti. Una sintesi dei principali agenti cancerogeni è riportata nella Tabella 2. Nella Tabella 3 è invece riportata la classificazione degli agenti in base al rischio cancerogeno adottata dalla IARC. La lista dei fattori di rischio chiamati in causa nell’eziologia dei tumori è molto ampia e in continua evoluzione: non è facile determinare un singolo fattore di rischio associato a una sola sede tumorale perché la malattia neoplastica è per definizione a “genesi multifattoriale”. Esiste quindi un concorso di fattori di rischio che si sommano e si moltiplicano nel determinare la malattia. A questi vanno aggiunte le capacità di reazione dell’ospite intese sia come meccanismi di difesa immunitaria sia come processi di riparazione dei danni sul DNA.

Qual è il rischio di ammalarsi di tumore? Il rischio cumulativo indica la probabilità teorica che un individuo riceva una diagnosi di tumore nel corso della sua vita. Per convenzione viene considerato l’intervallo di tempo che va dalla nascita agli 84 anni. La misura del rischio cumulativo viene espressa come numero di persone che sarebbe necessario seguire nel corso della loro vita, in assenza di decessi, affinché una di queste abbia una diagnosi di tumore. Il rischio cumulativo è espresso per le principali sedi tumorali e per tutti i tumori: una donna su tre e un uomo su due ha la probabilità di sviluppare un qualunque tumore nel corso della propria vita.

Rispetto alla sede, tanto più il tumore è frequente, tanto minori saranno le persone da seguire per riscontrarne una con diagnosi di tumore. Poiché prostata e mammella rappresentano le sedi più frequenti di tumore rispettivamente nei maschi e nelle femmine, la probabilità di ammalarsi sarà pari a uno su 8. Per il tumore del polmone, molto più frequente nel sesso maschile, la probabilità sarà pari a un uomo su 10 e una donna su 36, per il colon-retto la probabilità sarà pari a un uomo su 11 e una donna su 18. Nel caso di tumori meno frequenti, sarà necessario seguire una popolazione molto numerosa per osservare almeno un caso: ad esempio, nel sarcoma di Kaposi, la probabilità di avere un tumore sarà pari a uno su 471 negli uomini e su 1725 nelle donne.

Quanti nuovi tumori saranno diagnosticati in Italia nel 2017? Si stima che nel 2017 in Italia verranno diagnosticati poco più di 369.000 nuovi casi di tumore maligno di cui circa 192.000 negli uomini e 177.000 (46%) nelle donne.Tabella 5 Complessivamente in Italia ogni giorno circa 1.000 persone ricevono una nuova diagnosi di tumore maligno infiltrante. La Tabella 5 riporta le stime nazionali prodotte partendo dai dati osservati nei Registri Tumori Italiani sulla base dei livelli di incidenza regionali e i trend area geografica specifici. Escludendo i tumori della cute (non melanomi), negli uomini prevale il tumore della prostata che rappresenta il 18% di tutti i tumori diagnosticati; seguono il tumore del colon-retto (16%), il tumore del polmone (15%), della vescica (11%) e delle vie urinarie (5%). Tra le donne il tumore della mammella rappresenta il 28% delle neoplasie femminili, seguito dai tumori del colon-retto (13%), del polmone (8%), della tiroide (6%) e del corpo dell’utero (5%).Tabella 6 L’incidenza è influenzata, oltre che dal genere, anche dall’età:Tabella 7 nei maschi giovani, il tumore più frequente è rappresentato dal cancro del testicolo, raro negli anziani; a seguire melanomi, LNH, tumori del colon-retto e della tiroide. Nella classe 50-69 anni e negli ultrasettantenni il tumore più frequente è quello della prostata, seguono polmone, colon-retto e vescica. Nella classe 50-69 al 5° posto compaiono i tumori della vie aerodigestive superiori mentre il tumore dello stomaco è appannaggio delle persone molto anziane. Nelle femmine, invece, il cancro della mammella rappresenta la neoplasia più frequente in tutte le classi di età, sebbene con percentuali diverse (41% nelle giovani vs 22% nelle anziane). Nelle donne giovani a seguire compaiono tumori della tiroide, melanomi, colon-retto e cervice uterina. Nella classe intermedia seguono i tumori di colon-retto, corpo dell’utero, polmone e tiroide, mentre nelle anziane seguono i tumori di colon-retto, polmone, stomaco e pancreas.