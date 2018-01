Pulcini tritati vivi, video denuncia allevamento shock

Video inchiesta choc di Essere Animali. Un pugno nello stomaco. Un membro dell’organizzazione ha lavorato, da infiltratra, in una azienda italiana dove nascono i pulcini, quelli che diventeranno polli da carne. Ha filmato con una telecamera nascosta il primo giorno di vita dei pulcini. Quello che ne esce è uno ‘scenario apocalittico’. “Gettati sopra rulli industriali e maneggiati brutalmente- spiegano gli attivisti – a migliaia muoiono o rimangono incastrati con le zampe nei macchinari, ma i ritmi di lavoro non consentono alle operaie di prestar loro la minima cura. I pulcini deboli e feriti sono tritati vivi in un maceratore”. “Quelli invece considerati idonei, quindi pronti a finire sulle nostre tavole, saranno trasportati negli allevamenti. Da qui, circa 40 giorni dopo, partiranno di nuovo per andare al macello.

Ogni anno vengono allevati in Italia 500 milioni di polli, ma dove nascono tanti animali? Un’attivista dell’associazione essere animali, lavorato sotto copertura diversi mesi, nell’incubatore di una delle maggiori aziende produttrici di carne di pollo. Questo filmato mostra un luogo mai documentato prima d’ora in Italia, descrive il primo giorno di vita dei pulcini. Quello che vedrai è sconvolgente.

Per la maggior parte degli umani, specie nelle moderne comunità urbane e suburbane, la più diretta forma di contatto con gli animali non umani è all’ora di pranzo: ce li mangiamo. Questo semplice fatto spiega il nostro atteggiamento verso gli altri animali, e spiega anche quello che ognuno di noi può fare per cambiare questo atteggiamento. L’uso e l’abuso degli animali allevati a scopi alimentari supera di gran lunga, già nel semplice numero di animali interessati, ogni altro tipo di maltrattamento. Centinaia di milioni di capi di bestiame, maiali, pecore, sono allevati e macellati nei soli Stati Uniti ogni anno; e per il pollame la cifra è, sembra incredibile, tre miliardi (il che significa che circa cinquemila uccelli, per lo più galline, saranno uccisi nell’arco di tempo che a voi occorrerà per leggere questa pagina).

È qui, sulla nostra tavola da pranzo e nel supermercato o nella macelleria del nostro quartiere, che veniamo a contatto diretto con il più vasto sfruttamento delle altre specie che sia mai esistito. In generale, noi ignoriamo l’abuso di creature viventi che si nasconde dietro il cibo che mangiamo. Il prodotto che acquistiamo è il culmine di un lungo processo, tutto accuratamente tenuto lontano dalla nostra vista eccetto che nel prodotto finale. Si considerino le immagini evocate dalla parola “fattoria”: una casa, un granaio, uno stuolo di galline sorvegliate da un gallo che cammina impettito grattando con la zampa su e giù per l’aia, una mandria di mucche che viene riportata dai campi per la mungitura e forse una scrofa che grufola per l’orto con uno stuolo di maialini rumorosi che le corrono dietro allegramente.

Pochissime fattorie ebbero mai un aspetto così idilliaco come vorrebbe farci credere quest’immagine tradizionale. Tuttavia noi continuiamo a immaginarle come posti ameni, completamente separati dalla nostra vita nella città industriale, dove tutto è corsa al guadagno. Anche fra quei pochi sensibili al problema della condizione degli animali nelle fattorie, non sono molti quelli che conoscono i moderni metodi per l’allevamento degli animali. Qualcuno si domanda se gli animali vengono macellati in modo da non provare dolore, e chiunque sia capitato dietro un camion carico di bestiame deve sapere che gli animali di fattoria sono trasportati in modo da stare stipati l’uno contro l’altro; ma pochi subodorano che il trasporto e l’uccisione sono qualcosa di ben diverso dalla breve ed inevitabile conclusione di una vita di agio e benessere, fornita dei piaceri naturali tipici dell’esistenza animale e libera dalle difficoltà che gli animali selvatici devono, invece, sopportare nella lotta per la sopravvivenza.

Tali ottimistiche supposizioni hanno poco a che fare con la realtà delle moderne fattorie. Tanto per cominciare, l’agricoltura non è più sotto il controllo di semplici contadini. È un “business”, e anche grosso. Negli ultimi trent’anni l’ingresso di grosse corporazioni e di metodi di produzione a catena di montaggio hanno trasformato l’agricoltura nel “business dell’agricoltura”. Il primo fra gli animali a subire il passaggio dalle condizioni relativamente naturali delle fattorie tradizionali a quelle stressanti del moderno allevamento intensivo è stata la gallina. Le galline hanno la sfortuna di servire agli umani in doppio modo: per la propria carne e per le uova. Oggigiorno esistono tecniche standardizzate di produzione su larga scala per ottenere tutti e due questi prodotti. I sostenitori del business dell’agricoltura considerano la nascita dell’industria dei polli come uno dei più importanti capitoli nella storia dell’allevamento. Alla fine della seconda guerra mondiale il pollo usato per l’alimentazione era ancora piuttosto raro. Proveniva per lo più da piccoli allevatori indipendenti oppure era costituito dai polli maschi nati nei raggruppamenti di galline da cova e poi scartati.

Oggi i broilers, come sono comunemente chiamati i polli alla griglia, vengono letteralmente prodotti da quel milione di impianti di tipo industriale altamente meccanizzati, dalle grosse corporazioni che posseggono o controllano il 98% di tutta la produzione di polli alla griglia degli Stati Uniti. Tappa essenziale della trasformazione del pollo da animale da cortile in articolo confezionato fu il momento in cui venne rinchiuso. Un produttore di polli ricava oggigiorno un carico di 10.000, 50.000 o anche più pulcini di un giorno di vita dalle stazioni di covatura artificiale e li mette direttamente dentro un lungo capannone privo di finestre, generalmente a terra, sebbene alcuni produttori usino strati di gabbie allo scopo di contenere, in un capannone di ugual misura, un numero di volatili maggiore. All’interno del capannone, ogni aspetto dell’ambiente in cui gli uccelli vivono viene tenuto sotto controllo, allo scopo di farli crescere più in fretta e con meno mangime.

Cibo ed acqua vengono somministrati automaticamente da serbatoi appesi al tetto. L’illuminazione viene regolata in accordo con i consigli degli studiosi di scienze agrarie: per esempio, possono esserci ventiquattro ore al giorno di luce forte per le prime una o due settimane, al fine di aiutare i pulcini a crescere in fretta; poi le luci possono essere diminuite leggermente oppure spente e poi riaccese ogni due ore, secondo la supposizione che i polli sono più pronti a mangiare dopo un periodo di riposo; infine si arriva a un punto, quando gli uccelli hanno più o meno sei settimane di vita, in cui sono cresciuti così tanto che stanno stretti l’uno contro l’altro, per cui le luci sono tenute costantemente molto basse, allo scopo di ridurre gli effetti del super affollamento. Verso la fine della ottava o nona settima di vita, possono esserci quindici centimetri quadri di spazio per ciascun pollo, ovvero meno dello spazio di questo foglio per un uccello di un chilo e mezzo. In simili condizioni, con una luce normale, lo stress dovuto all’affollamento e la mancanza di sfoghi naturali per le proprie energie provocano negli uccelli scoppi di violenza, come il beccarsi le penne l’un l’altro e qualche volta l’uccidersi e il mangiarsi fra di loro.

La luce molto bassa, si è visto, riduce questi fenomeni, cosicché gli uccelli finiscono con il passare le loro ultime settimane di vita nell’oscurità quasi assoluta. Il beccarsi le penne e il cannibalismo sono “vizi” nel linguaggio del produttore di polli. Eppure, non si tratta di vizi naturali, ma del risultato dello stress e dell’affollamento cui il moderno produttore sottopone i propri animali. I polli sono animali dal forte istinto sociale e quando vivono in cortile sviluppano una gerarchia talvolta chiamata “ordine di beccamento”. Ogni uccello cede il posto, alla mangiatoia o altrove, a quelli che lo superano di grado, e a sua volta si procura la precedenza su quelli che gli sono inferiori. Possono esserci dei momenti di confronto prima che l’ordine sia fissato definitivamente, ma il più delle volte, piuttosto che un vero e proprio scontro fisico, è sufficiente un’esibizione di forza per mantenere un’altra gallina al proprio posto.

Scrisse Konrad Lorenz, nome di fama nel campo del comportamento animale, al tempo in cui le galline erano ancora allevate in piccoli gruppi: “Dunque gli animali si riconoscono fra di loro? Certamente sì… Ogni allevatore di galline sa che… esiste un ordine ben preciso, secondo il quale ognuna ha paura di quelle che le sono superiori di grado. Dopo pochi contrasti, che non comportano necessariamente scontri violenti, ognuna sa quali sono quelle di cui deve aver paura e quali invece quelle che le devono rispetto. Non solo la forza fisica, ma anche il coraggio personale, l’energia e persino la sicurezza di sé di ogni uccello contribuiscono decisivamente a mantenere l’ordine di beccamento.” Altri studi hanno mostrato che un’accolita di galline fino ad un massimo di novanta individui può mantenere un ordinamento sociale stabile, in cui ognuna riconosce il proprio posto, ma diecimila individui calcati in un solo capannone sono certo tutt’altra cosa. Non possono stabilire un ordinamento sociale, per cui ne consegue che spesso si combattono a vicenda.

A parte l’impossibilità da parte del singolo uccello a riconoscere così tanti altri individui, già il semplice fatto dell’eccessivo affollamento contribuisce probabilmente all’irritabilità ed eccitabilità delle galline, così come avviene fra gli umani, e fra gli altri animali. Di questo sono ben consapevoli le riviste sull’allevamento, le quali spesso avvertono i propri lettori: “Strapparsi le piume e mangiarsi a vicenda facilmente diventano gravi vizi fra gli uccelli tenuti in condizioni di allevamento intensivo: significano riduzione nella produzione e perdita di guadagno. Gli uccelli si annoiano e beccano qualche parte sporgente del piumaggio degli altri uccelli…

Mentre l’inattività e la noia sono motivi che predispongono a tali vizi, l’alloggio ristretto, con aria viziata e surriscaldata sono i motivi che contribuiscono ad essi.” Strapparsi le piume e mangiarsi a vicenda sono fenomeni in notevole aumento negli ultimi anni, a causa, senza dubbio, dei mutamenti nella tecnica e del passaggio verso una gestione del tutto intensiva delle galline da cova e dei polli da tavola… I più comuni difetti di gestione che possono portare a tali vizi sono la noia, il super affollamento in locali male areati… la mancanza di spazio per l’alimentazione, il mancato dosaggio di cibo o la carenza di acqua, nonché la forte infestazione di insetti. Ovviamente, l’allevatore deve porre fine a tali “vizi”, visto che gli costano denaro; ma benché lui sappia che la causa basilare è l’affollamento eccessivo, non sa farci niente, perché, data la situazione competitiva dell’industria, eliminare il super affollamento potrebbe significare eliminare contemporaneamente il proprio margine di profitto: verrebbe ad avere meno uccelli da vendere, ma dovrebbe pagare la stessa spesa per l’alloggio, il sistema automatico di alimentazione, il combustibile necessario al riscaldamento e alla ventilazione dell’alloggio e la mano d’opera.

Quindi l’allevatore si limita a diminuire le conseguenze di quello stress che gli provoca perdita di denaro. Il modo innaturale in cui tiene i propri animali determina i vizi, ma per tenere questi sotto controllo deve rendere ancor più innaturali le condizioni di vita di quelli: l’illuminazione molto bassa ne è un esempio. Un espediente più drastico, benché oramai usato quasi universalmente in campo industriale, è lo “sbeccamento”, consistente nell’infilare la testa della gallina in un arnese simile ad una ghigliottina che gli taglia parte del becco. La stessa operazione può essere fatta in alternativa con un coltello arroventato. Alcuni allevatori sostengono che è indolore, ma una commissione di esperti del governo britannico, sotto la guida dello zoologo professor F. W. Rogers Brambell, designata per investigare all’interno dell’allevamento intensivo, trovò invece che: …fra il corno e l’osso c’è un sottile strato di tessuto leggero altamente sensibile, che assomiglia alla “parte viva” dell’unghia umana.

Il coltello caldo usato per la spuntatura del becco passa attraverso questo insieme di corno, osso e tessuto sensibile, causando forte dolore.” Lo sbeccamento, comunemente effettuato dalla maggior parte degli allevatori di polli per scongiurare il cannibalismo, riduce senz’altro i danni che una gallina può fare alle altre, ma contemporaneamente, per usare le parole della commissione di Brambell, “priva l’uccello di ciò che di fatto è il suo membro più versatile”, mentre di certo non fa nulla per ridurre lo stress e il super affollamento che portano a questo innaturale fenomeno di cannibalismo. “La gallina”, scrisse una volta Samuel Butler, “non è che un uovo che fa un altro uovo”. Butler, senz’altro, voleva fare dello spirito; ma quando Fred C. Haley, presidente di una ditta di pollame nella Georgia che tiene sotto controllo la vita di 225.000 galline da cova, descrive la gallina come “una macchina che produce uova”, le sue parole hanno implicazioni più serie. A sottolineare la propria mentalità affaristica, Haley aggiunge: “Lo scopo della produzione di uova è fare denaro. Quando dimentichiamo questo scopo, dimentichiamo quello che si sta facendo”. Ma non si tratta di un atteggiamento tipicamente americano: una rivista di agricoltura britannica ha detto ai propri lettori: “La moderna gallina da cova è, dopo tutto, nient’altro che un’efficientissima macchina convertitrice, che trasforma il materiale grezzo – mangime – nel prodotto finito -l’uovo – a parte, naturalmente, i costi del mantenimento”. Si possono trovare affermazioni di questo tipo nelle riviste commerciali dell’industria delle uova per tutti gli Stati Uniti e l’Europa, affermazioni che rivelano un atteggiamento ben diffuso nel campo dell’industria. Come ci si può aspettare, le sue conseguenze per le galline da cova non sono certo positive