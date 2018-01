Pulcini tritati vivi, video denuncia di Essere Animali: immagini Horror

Un video denuncia scioccante di Essere Animali. È un vero e proprio orrore. Un addetto dell’organizzazione è riuscito a lavorare da infiltrata, in una famosa azienda del nostro paese dove nascono i pulcini, quelli che in seguito diventeranno polli e troveremo nei bancari di tutti i supermercati italiani. Ha registrato con una videocamera nascosta la nascita ed il primo giorno dei pulcini. Quello che si vede in questo video è uno scenario a dir poco horror.”Gettati sopra rulli industriali e maneggiati brutalmente- spiegano gli attivisti – a migliaia muoiono o rimangono incastrati con le zampe nei macchinari, ma i ritmi di lavoro non consentono alle operaie di prestar loro la minima cura. I pulcini deboli e feriti sono tritati vivi in un maceratore”. “Quelli invece considerati idonei, quindi pronti a finire sulle nostre tavole, saranno trasportati negli allevamenti. Da qui, circa 40 giorni dopo, partiranno di nuovo per andare al macello.

Ogni anno vengono allevati in Italia 500 milioni di polli, ma dove nascono tanti animali? Un’attivista dell’associazione essere animali, lavorato sotto copertura diversi mesi, nell’incubatore di una delle maggiori aziende produttrici di carne di pollo. Questo filmato mostra un luogo mai documentato prima d’ora in Italia, descrive il primo giorno di vita dei pulcini. Quello che vedrai è sconvolgente.