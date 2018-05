Punizione shock a bimbo di 4 anni: maestra ordina di tirargli sassi

Un bimbo di quattro anni si copre il volto piangendo mentre i suoi compagni gli lanciano addosso dei sassi. Non si tratta di un brutto gioco oppure di un episodio di bullismo in tenera età, ma di una punizione voluta dalla maestra. L’insegnante di una scuola d’infanzia dell’Arkansas, negli Stati Uniti, ha chiesto ai suoi piccoli alunni di lanciare sassi contro il loro compagno di classe perché «era stato cattivo». Alla scena ha assistito anche un’altra insegnante che ha girato il video con il suo smartphone per mandarlo alla polizia che ha aperto un fascicolo sulla docente.

«Ha imparato la lezione, ora potete smetterla», dice a un certo punto la maestra che fino a quel momento ha osservato i piccoli dare addosso al compagno senza proferire parola. La polizia ha raccontato all’emittente Fox, che ha pubblicato il video, di aver ricevuto una mail con un video amatoriale in cui appunto si vedono circa 6 bambini di circa quattro anni picchiare un altro bambino con delle pietre sotto esortazione della maestra.

L’insegnante che invece ha girato il video e lo ha inviato alla polizia ha detto di aver visto la scena quando ha portato fuori i bambini della sua classe. Le forze dell’ordine hanno interrogato la docente coinvolta. Per ora però non è stato ancora preso nessun provvedimento a suo carico.