Punta dalla medusa più velenosa al mondo, muore a 7 anni in vacanza

Si chiamava Gaia Trimarchi, la bambina Romana di 7 anni la quale è stata uccisa durante una vacanza nelle Filippine dopo che quest’ultima è venuta a contatto con una medusa molto velenosa. La piccola di soli 7 anni Romana pare comunque che sia morta mentre si trovava in vacanza nelle Filippine dopo che, durante un bagno in mare, è venuta in contatto con una medusa che è stata riconosciuta come la più velenosa al mondo. La notizia è stata abbattuta da tutti i media locali e internazionali in queste ore.

Stando a quanto riferito, sembra che il papà della bambina si trovasse in gita nell’isola di Sabitang Laya insieme alla madre filippina, uno zio e anche un cugino e stava raccogliendo delle conchiglie presso un tratto di mare che non si trovava tanto distante dal bagnasciuga. Improvvisamente sembra che la bambina si sia messa ad urlare per il dolore. La madre romanità racconta di avere visto immediatamente la parte superiore della gamba della figlia diventare di colore viola, ma purtroppo per poter portare la bambina in ospedale c’è voluta circa una mezz’ora di barca e poi altri 10 minuti per poter arrivare in ospedale, dove li la piccola è stata dichiarata morta in seguito ad una grave reazione allergica avuta in seguito al morso della medusa velenosa.

Stando a quanto riferito, sembra che la bambina fosse morta il 26 di luglio ed a pungerlo sarebbe stata una delle Meduse più velenose e pericolose in tutto il mondo, ovvero una box jellyfish. Stando a quanto riferito dagli esperti questa medusa pare che possieda circa 60 tentacoli Ognuno dei quali è composto da 500 mila terminazioni velenosa Che sarebbero pieni di veleno e potrebbero teoricamente uccidere anche fino a 60 persone.

Questo veleno sembra che abbia un’azione piuttosto rapida e può arrivare a causare arresti cardiovascolari nel giro di Pochi istanti. Il dolore causato dal morso della medusa è piuttosto intenso ed è capace di causare la morte prima che il veleno faccia addirittura effetto, perché porta la persona ad uno stato di shock. L’unico modo per potersi salvare sembra essere il pronto intervento di un medico che sia però in possesso delle antidoto, ma ovviamente questa circostanza non sembra essere sempre possibile.