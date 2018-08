Punto da un insetto, muore per shock anafilattico l’ex ciclista Andreas Kappes

Una notizia che ha sconvolto il mondo dello Sport, quella che stiamo per darvi. E’ purtroppo morto il ciclista Andreas Kappes. Il tedesco Aveva 52 anni ed alle spalle aveva una carriera di gran successo su strada e soprattutto in pista. Il ciclista, infatti, avrebbe vinto in passato una tappa del giro d’Italia. Ma cosa è accaduto? L’uomo stando a quanto è emerso, sarebbe stato colpito da un arresto cardiaco dovuto ad uno shock anafilattico causato dalla puntura di un insetto. La notizia arriva dalla Germania, dove l’ex professionista Andreas Kappes sarebbe morto improvvisamente colpito molto probabilmente da un arresto cardiaco, dovuto ad uno shock anafilattico causato dalla puntura di un insetto.

L’uomo Aveva 52 anni ed è stato professionista Dal 1987 al 2001, riuscendo ad ottenere ottimi risultati soprattutto in pista. Le sue le vittorie di ben 24 Seigiorni molte volte insieme all’italiano Silvio Martinello. Tra i suoi successi anche una tappa al Giro d’Italia nel 1998. L’uomo nato a Brema e si era fatto apprezzare principalmente per le sue doti di pistard; avrebbe gareggiato con il team Telecom e Gerolsteiner, vincendo tappe al Tour de Suisse e alla Parigi-Nizza.

Inoltre avrebbe partecipato per cinque volte al Tour de France nel 1983. Il tedesco era diventato campione del mondo Junior nella corsa a punti, mentre nella categoria massima è salito per ben 4 volte sul podio conquistando per tre volte la medaglia di bronzo nell’Americana nel 1996, 98 e 99 ed una medaglia d’argento nella corsa a punti nel 1998 nel 2003. L’uomo si laureò campione europeo dell’Americana in coppia con Andreas Beikirch.

Diverse sono state le soddisfazione anche come stradista passato professionista Nel 1987 con la casacca della Toshiba e anche due stagioni in Italia con la Refinnel 1995-96. L’uomo conquistò complessivamente 35 successi oltre a svariate affermazioni nel Criterium. Si era ritirato nel 2001 eda quasi un anno lavorava in una ditta di giardinaggio come autista e da 15 era direttore del Tour de Neos che si disputerà proprio oggi. I Corridori fra i quali Greipel Rik Zabel, per l’evento gareggeranno con il lutto al braccio.