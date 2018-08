“Puoi ottenere ciò che vuoi se sei vestita per averlo”, è polemica su manifesto sessista

Sta facendo parecchio discutere un cartellone particolarmente sessista apparso a Palermo come pubblicità di un marchio di lingerie per donne. Come abbiamo detto, sembra che questo cartellone apparso a Palermo abbia scatenato nuove polemiche nel capoluogo siciliano e dal comune fanno sapere di avere già chiesto la rimozione alla società interessata. “È inaudito e incomprensibile come un’azienda, nel 2018, possa ancora far riferimento alla chiara mercificazione del corpo delle donne e ad uno stereotipo fortemente maschilista per commercializzare i suoi prodotti”, è questo quanto dichiarato da alcune associazioni del Comune di Palermo che hanno contestato la scelta dell’azienda di abbigliamento intimo di far affiggere dei manifesti in tutta la città con una frase che lascia davvero poco alla immaginazione.

“Puoi ottenere ciò che vuoi se sei vestita per averlo”, è questo quanto si legge nel manifesto dove appare la fotografia di una donna in lingerie nera distesa su un letto. Questo manifesto è apparso a Palermo da qualche giorno e sembra non sia passato inosservato e pare che abbia scatenato delle polemiche non indifferenti sulle pubblicità sessiste. Polemiche e accuse sono arrivate da 4 consiglieri di sinistra, che hanno annunciato una interrogazione in consiglio comunale su quanto accaduto.

“Il manifesto pubblicitario comparso in questi giorni in diverse strade della città offende la dignità delle donne, proponendo un’ennesima mercificazione del corpo femminile, prova evidente di quanto lunga sia ancora la strada da percorrere contro stereotipi sessisti e discriminazioni di genere”, è questo qua quanto dichiarato dai quattro consiglieri di sinistra, i quali aggiungono che a Palermo Nonostante sia stata dichiarata città libera dalla pubblicità offensiva della dignità della donna, continuano a comparire questi slogan sessisti ed offensivi della dignità femminile.

A loro Dire, queste sono condizioni che favoriscono l’insorgere gli episodi di violenza contro le donne. Dopo le segnalazioni dell’associazione fiori di acciaio dal Comune, la responsabile della vigilanza sulla cartellonistica ha rassicurato che è stata inviata direttamente una PEC all’azienda, affinché possa essere rimossa l’immagine altrimenti sarà montata.