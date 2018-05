Qualcosa si nasconde nella borsa

Sarah Thomas, dell’Oregon, negli Stati Uniti, ha recentemente acquistato una borsa per $ 3 in un mercatino delle pulci. Ma quando arrivò a casa scoprì qualcosa di strano: pesava troppo, come se ci fosse qualcosa dentro. Qualche tempo dopo ha fatto una scoperta molto strana e si impegnata per fare la cosa giusta.

Sarah Thomas era felice quando ha acquistato una borsa di marca per soli $ 3.Lei stessa lavora vendendo cose di seconda mano, e le sembrava che questa borsa andasse bene per il suo negozio. Quando arrivò a casa, voleva pulire la borsa e fu allora che scoprì una cosa strana. La borsa pesata troppo. Sarah cominciò a guardare la fodera della borsa per vedere se c’era qualcosa. Fu lì che vide uno squarcio.

Il tessuto all’interno della borsa aveva un buco, quindi infilò le dita per vedere se riusciva a trovare qualcosa. Ha trovato una piccola fotocamera digitale. Ciò ha fatto venire molta curiosità a Sarah, così ha acceso la fotocamera e ha trovato molte immagini. Erano le foto di un ragazzino con sua madre. Sarah capì che queste foto potevano significare molto per la famiglia e che la borsa aveva erroneamente raggiunto il mercato delle pulci. Decise di provare a trovare il proprietario della telecamera. Sarah è andata su Facebook e ha postato alcune foto per identificare le persone. Ci è voluta solo un’ora – poi ho avuto la risposta. La fotocamera era di Katie Conner. Le due donne hanno preso un appuntamento e Sarah ha restituito la fotocamera a Katie.