Quali sono le città più infedeli d’Italia? A svelarlo una ricerca. Ecco dove si tradisce di più:

Paura dell’infedeltà del vostro partner? Allora fareste bene a tenervi lontani da Milano e Napoli. Sono queste, infatti, insieme ai loro sobborghi, le città d’Italia nelle quali è più alta la presenza di fedifraghi. Almeno stando a quanto rivelato, seppur indirettamente, dal portale di incontri extraconiugali Ashley Madison, dal cui hackeraggio qualche giorno è derivata una fuga di dati riservati sulle persone iscritte al servizio: 32 milioni di utenti in tutto il mondo.

Infedeltà, Milano e Napoli le città d’Italia dove si tradisce di più

Una società spagnola, Tecnilogica, ha usato questi dati per creare una vera e propria “mappa dell’infedeltà”: la cartina – che potete navigare a questo link – è su scala mondiale, ma approfondendo il focus sul nostro Paese, emergono dettagli interessanti. L’hinterland milanese e la privincia di Napoli sono, come detto, i luoghi in cui è più alta la presenza di iscritti: si tratta per lo più di uomini, anche se non mancano le eccezioni. Come a Lambrugo, paese in provincia di Como, dove è più alta (relativamente) la percentuale di donne iscritte: 29 per cento. O anche a Viggiù, in provincia di Varese, dove le utenti donna sono quasi il 31 per cento.

In Campania si tradisce ad Amalfi e sulla costiera

In Campania sono Amalfi e tutta la costiera a registrare un’intensa attività degli iscritti al sito, con la spiccata presenza di donne anche a Villa Literno, Boscotrecase e Arpino. Naturalmente, è bene precisare che l’iscrizione non comporta direttamente l’infedeltà. In tanti, magari, si iscrivono al portale solo per provare qualche brivido con un tradimento “virtuale”.