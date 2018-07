Quattro clienti di un bar rifiutano cameriere senegalese. Cacciati dal titolare

Ancora una storia di razzismo arriva dal nostro paese. Sembra che 4 clienti di un bar abbiano rifiutato come cameriere un senegalese, ma il titolare del bar li avrebbe cacciati. Sembra che quattro giovanissimi sardi seduti al tavolo di un bar di Dorgali si sarebbero lamentati proprio per la presenza di un cameriere di colore, così il titolare del locale li avrebbe cacciati. Il lavoratore avrebbe dichiarato: “Sono solo persone che hanno un orizzonte limitato”. Non volevano essere serviti dal cameriere di colore e per questo il titolare del bar avrebbe deciso di cacciare i loro clienti. L’ennesimo episodio di razzismo che arriva dal nostro paese e che sembra ci faccia tornare improvvisamente indietro di Oltre 70 anni.

L’episodio si è verificato 2 giorni fa a Dorgali in Sardegna, dove sembra che 4 ragazzi che si fossero accomodati all’ Iris caffè ed avrebbero ordinato un nuovo giro di birre con un preciso avvertimento alla cameriera che avrebbe preso l’ordine, ovvero avrebbero detto” O ce li porti tu o il titolare, lui non lo vogliamo”. Quel “lui”, di cui parlano i giovani è Mamadou, il giovane cameriere del bar di origini senegalese. “Un bravissimo lavoratore molto timido e molto educato”, spiega il barista Dionigio Fronteddu che ha detto ai quattro razzisti: “Alla fine, visto l’atteggiamento, ho invitato questi signori ad accomodarsi fuori dal locale”. ” Qui non facciamo distinzione per il colore della pelle, ma solo tra buoni e cattivi”, ha spiegato ai quotidiani locali il titolare del bar.

Il giovane diciottenne senegalese ha una grande passione per il calcio e gioca con la maglia del Santu predu di Nuoro. “Razzismo? Ma no, è solo ignoranza. Sono solo persone che hanno un orizzonte limitato. Per me, comunque, è finita qui”, dice il giovane. Nel frattempo il giovane sulle social avrebbe incassato tanta solidarietà da centinaia di persone. “Mamadou è il più bravo di tutti”, aggiunge Dionigio Mereu Fronteddu. “Gentile, elegante, conosce tante lingue. Il resto, davvero, è solo ignoranza”.

Quindi il titolare del locale avrebbe confermato che l’episodio è stato solo una provocazione e atti di razzismo che nelle ultime ore si stanno registrando in tutta Italia .Avrebbe aggiunto anche: “Ci siamo rimasti male. Mamadou mi ha confessato che in questi anni non gli era mai accaduto nulla di simile. Qui c’è da distinguere i buoni dai cattivi, non i bianchi dai neri. Ma mi ha colpito la giovane età. Erano tutti all’incirca diciottenni e probabilmente dell’interno della Sardegna. Spero si tratti di ignoranza mista, non voglio credere che tutti e quattro fossero razzisti”.