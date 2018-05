Questa bimba di 2 anni è non vedente – dopo l’operazione, vede la mamma per la prima volta. Ogni giorno diamo per scontato tantissime cose. Camminare, parlare, vedere e sentire sono azioni che compiamo quotidianamente, senza renderci conto che non per tutti è così.

Nicolly, una bimba di 2 anni, non sentiva né vedeva la madre sin dalla nascita, riporta la BBC.

La bambina si era già operata in tre ospedali diversi, in Brasile, il suo pese natale. Purtroppo nessuna delle operazioni ha avuto successo. I medici avevano detto a mamma Daiana che la bambina non poteva essere operata di nuovo, altrimenti avrebbe perso entrambi gli occhi.

Quando Daiana ha postato un messaggio su Facebook, chiedendo a tutti di pregare per la figlia, ha ricevuto tanto sostegno. Negli Stati Uniti, una persona ha iniziato a cercare una clinica che potesse aiutare la bambina. Dopo molti rifiuti, ha trovato un medico a Miami, che ha accettato di operare la bambina.

La famiglia ha lanciato una raccolta fondi online per pagare i costi del viaggio e del ricovero ospedaliero, il medico avrebbe eseguito l’operazione gratuitamente. Dopo 10 giorni, sono riusciti a raccogliere 15.000 euro, la cifra necessaria.

In ospedale, i medici hanno capito che la bambina era quasi sorda. “Sapevamo che sentiva solo i suoni più forti, ma eravamo troppo concentrati sulla sua vista per sottoporla agli esami per l’udito.”

Due anni fa, il 17 marzo, Nicole è stata operata sia agli occhi che alle orecchie. Per fortuna gli interventi sono andati più che bene!

Il momento in cui la Nicole vede la mamma per la prima volta è stato filmato da un amico. Un momento davvero emozionante e meraviglioso. Guardate il video qui a seguire e non dimenticate di condividerlo con amici e parenti.