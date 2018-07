Questo ragazzo ha iniziato la “trasformazione” a 16 anni. Una vera e propria ossessione, ecco cosa potrebbe accadergli

Un 24enne “con l’ossessione per Kylie Jenner” ha pompato così tanto le sue labbra da indurre amici e familiari a temere che la sua bocca potesse “cadere o esplodere”. James Holt, di Manchester, ha sempre sofferto il fatto che le sue labbra fossero “troppo sottili” e ha fatto i primi filler a soli 16 anni. Il 24enne ha speso un totale di 14.000 sterline per arrivare ai risultati sperati, sopportando iniezioni anche dolorose ogni due o tre mesi. “Ho avuto alcuni problemi perché i filler sono usciti dalle mie labbra: sono stati come respinti. Purtroppo la mia bocca ha cambiato dimensione dopo il trattamento” dice. Nonostante i rischi, James non smetterà di fare interventi di chirurgia estetica in futuro anche e soprattutto per non sembrare “noioso e semplice”.

in foto: Com’era

Oltre alle operazioni alle labbra, si è anche rifatto il naso, le guance e si è sottoposto alla chirurgia per allargare il sedere. “Non smetterò mai con gli interventi; non credo che sarò mai felice con la mia faccia o il mio corpo” ammette. E poi chiarisce: “Non ero contento del mio aspetto naturale, ma mi sento a mio agio con questo aspetto ‘finto’. I miei amici e la mia famiglia non sono proprio contenti dei risultati. Mi dicono che sono andato troppo oltre, che è troppo e che dovrei fermarmi prima che le mie labbra cadano o esplodano” dice ancora il 24enne. “So che stanno pensando a me. Ma alla fine sono io che voglio questo look, quindi non li ascolto” chiarisce.

James si fa sbiancare i denti due volte all’anno e fa iniezioni di Botox sotto le ascelle per impedirgli di sudare. “Faccio trattamenti al viso ogni settimana e sto pianificando un altro lavoro al naso all’inizio del prossimo anno, perché penso che sia ancora troppo pasticciato dopo il secondo intervento chirurgico. Non riesco a respirare bene e ho problemi a dormire” dice. E non è tutto: “Sto cercando anche di raddrizzare le dita dei piedi: non sono quello che voglio, e non mi piace stare così a piedi nudi. Ho provato le opzioni non chirurgiche ma non ho avuto buoni risultati”.