Quote Latte. Ue: ” Le multe le paghino i produttori non i cittadini”

Nella sentenza, si specifica che la colpa dell’Italia è quella di non aver mai creato un sistema per il recupero delle somme dovute dagli allevatori che sforavano il tetto e di avere invece pagato le multe in maniere diverse. Si tratta di una cifra pari a 2,3 miliardi. “Il 1992, con la legge 468, poi il 2003, con la legge 119, e infine il 2009, con la legge 33, sono state le tappe principali del difficile iter legislativo per l’applicazione delle quote latte in Italia“. “Per responsabilità del malgoverno leghista degli anni passati gli italiani pagano ancora purtroppo un conto salatissimo“.

Lo dice una nota della stessa Corte, al termine della causa avviata dalla CommissioneEuropea nel 2015.

In questo contesto la Regione Friuli Venezia Giulia ha quindi sempre applicato rigorosamente la normativa in materia di quote latte, sia proponendo la compensazione per quanto riguarda il prelievo, sia soprattutto (una tra le poche Regioni in Italia a farlo) applicando puntualmente le sanzioni amministrative ai primi acquirenti del latte prodotto in esubero che, pur avendone l’obbligo, non trattenevano il prelievo agli allevatori.

Dal 1995 al 2009, lo Stato italiano ha versato alla Commissione gli importi del prelievo supplementare dovuti per il periodo in questione (2 miliardi e 305 milioni di euro). Ma, malgrado le ripetute richieste, risulta “evidente” che le autorità italiane “non hanno preso le misure opportune per recuperare il dovuto dai singoli produttori e caseifici”. Parte di questo importo è considerato perso o rientra in un piano di rimborso rateizzato in 14 anni.

Nell’ambito delle procedure di infrazione dell’UE, il deferimento alla Corte di giustiziacostituisce la terza e ultima fase della procedura.

“Tra il 1995 e il 2009, l’Italia è stata inadempiente sulle quote latte” in quanto non ha fatto in modo che “il prelievo supplementare fosse a carico degli effettivi responsabili della sovrapproduzione“. A seguito di tale sentenza, “l’Italia – precisa la Coldiretti – si dovrà uniformare alle indicazioni della Corte, esponendosi, in caso di inottemperanza, ad una nuova causa da parte della Commissione che potrebbe comportare una condanna del nostro Paese al pagamento di penali“. All’Italia fu assegnata una quota molto inferiore al consumo interno di latte rispetto alle potenziale produttivo delle 180mila stalle allora presenti.

In un contesto complesso come quello attuale l’agroalimentare italiano esporta 36 miliardi di euro. È opinione diffusa che l’Italia abbia potenzialità ancora maggiori e che i prodotti Made in Italy possano giocare un ruolo da protagonisti nel mondo, traguardando i 50 miliardi di euro, come ha confermato anche l’Expo di Milano che ha visto acclamare dieta mediterranea e chef italiani dal mondo. Al fne di promuovere questa crescita, indispensabile per il sostegno delle nostre fliere, il Ministero delle Politiche Agricole diventerà Ministero dell’Agroalimentare. Si tratta di una occasione per imprimere una svolta, riportando al centro le fliere che, dalla terra allo stabilimento, danno vita al Made in Italy, fenomeno unico al mondo. L’Italia si conferma infatti il Paese con maggior numero di prodotti DOP, IGP, STG al mondo! L’Agroalimentare è dunque una grande opportunità per l’Italia, ma se questo è vero, le tensioni dovute alla inadeguata remunerazione delle materie prime agricole deve uscire dal confronto contrattuale fra gli agricoltori che producono e l’industria che acquista, devono essere risolte perché ne va di un asset strategico del Paese. Con questo approccio il nostro Gruppo ha fatto del sostegno alla fliera un tratto caratterizzante del fare impresa e non è un caso se questo ruolo ci viene riconosciuto trasversalmente.

IL 2016 PER LA FILIERA ZOOTECNICA ITALIANA: UNA MEDAGLIA A DUE FACCE Il 2016 sarà probabilmente una medaglia a due facce. Nella prima ci stanno le aspettative, alimentate dal peso che l’agroalimentare sembra guadagnare nell’agenda della politica italiana. Nell’altra faccia pesa la consapevolezza che gli allevatori attraversano la più grave crisi degli ultimi dieci anni, in cui il crollo del prezzo del latte non consente la copertura dei costi di produzione e degli investimenti necessari. C’è il rischio concreto di chiusura di molte stalle. Sappiamo infatti che i provvedimenti provvisori (es. i 25 milioni di Euro messi a sostegno del prezzo del latte fno a marzo 2016), anche se apprezzabili, hanno vita breve e non danno suffciente ossigeno. Serve un piano nazionale, di medio periodo, per aiutare gli allevatori a recuperare la giusta marginalità, contenendo i costi di produzione, decisamente troppo elevati rispetto ai competitori europei e agendo su diversi fattori di costo. Dopo la liberalizzazione delle quote è indispensabile riallineare in tempi brevi produzioni e consumi. La crisi non ha i tempi della burocrazia italiana, anche la semplifcazione e la velocità di reazione saranno il campo di prova del nuovo Ministero. C’è un grande lavoro per tutti e anche in questo caso Granarolo siede in molti tavoli, sia in Italia sia in Europa.

L’OBIETTIVO DI GRANAROLO OGGI L’obiettivo di Granarolo coincide con quanto dichiara il Governo Italiano: valorizzare le produzioni di eccellenza e sostenere la penetrazione dei prodotti italiani all’estero. Questi concetti sono concretizzati nel nuovo Piano Industriale 2016/2019: lo dobbiamo ai nostri azionisti e lo dobbiamo ai nostri stakeholder. Ci misureremo con le diffcoltà di una congiuntura economica di cui vorremmo mettere in luce le opportunità per un Gruppo che dalla sua origine (nel 2017 festeggeremo i 60 anni), non ha mai temuto di giocare in attacco. Per farlo occorre tutelare le realtà minori, la biodiversità, l’economia reale che sottende le nostre fliere, la ricchezza della nostra straordinaria produzione, ma dobbiamo trovare la giusta modalità per proporci in Italia e all’estero. La nostra famiglia è cresciuta, sono entrati a farne parte tanti partner, italiani e no, da cui stiamo imparando e a cui stiamo insegnando un modo nuovo di fare impresa. La dimensione con la quale si sbarca in altri mercati non è però secondaria, e farsi concorrenza al ribasso, in casa e all’estero, non aiuterà a uscire dalla crisi. Lo sanno bene i nostri competitori europei che in questi anni stanno mettendo a segno sistematiche acquisizioni e aggregazioni importanti. E dunque se dobbiamo competere con i colossi internazionali del food, noi non siamo solo agricoltori, allevatori, produttori di commodity. Noi produciamo cibo, o meglio, produciamo il migliore cibo del mondo, tanto è vero che lo copiano; ma non si può copiare una tradizione unica come la nostra e di questo dobbiamo farci forza. Parallelamente sappiamo innovare sulla traccia della nostra tradizione, rispondendo ai nuovi bisogni del mercato, anzi dei mercati. Obiettivo del lavoro che Granarolo sta facendo è restituire agli azionisti, ed in particolare agli agricoltori del Paese, il maggiore valore aggiunto che deriva dalla qualità delle produzioni che facciamo e dall’effcienza dell’organizzazione. I risultati conseguiti nel 2015 sono in linea con questo assunto: il risultato della nostra società è un risultato degli azionisti, e dunque della cooperativa dei mille allevatori che ci fornisce i due terzi della materia prima lavorata. Il focus principale è e rimarrà sul comparto dairy, per valorizzare il latte dei soci allevatori, ma stiamo lavorando e lavoreremo anche per aggregare al paniere altri prodotti tipicamente italiani. E li porteremo anche all’estero. Solo in questo modo riusciremo ad allentare la morsa della contrapposizione tra il prezzo della materia prima e la marginalità.

Dal 1° aprile 2015 il regime delle “quote latte” è stato superato (il Regolamento UE n° 1308/2013 “Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli” ha infatti abrogato il Regolamento CE n° 1234/07): il latte ed i prodotti lattiero caseari commercializzati dopo tale data non sono assoggettati ad alcun meccanismo di contenimento della produzione, anche se rimangono adempimenti a carico degli operatori della filiera. Viene così confermata la fine del regime delle quote, strumento di politica agricola che per trent’anni – al netto delle polemiche e dei problemi tutti italiani – ha contribuito a sostenere il prezzo del latte attraverso la regolamentazione della produzione. Il sistema ha tuttavia dimostrato molti punti deboli, evidenziati ancora di più negli ultimi mesi, con un crollo dei prezzi alla produzione che ha colpito gli allevatori. In genere si sta assistendo ad una forte volatilità dei prezzi e a sensibili fluttuazioni di mercato, nella domanda e nella produzione. La stessa normativa comunitaria, al fine di assicurare alla Commissione la disponibilità di dati ed elementi tempestivi sui volumi di latte consegnati, ha introdotto disposizioni atte a garantire che il primo acquirente comunichi periodicamente le informazioni allo Stato membro, per la successiva notifica alla Commissione medesima entro il 25 di ogni mese. In particolare, l’art.151 del citato Reg.UE n°1308/13 (integrato dal Regolamento di esecuzione n° 1097/14) impone ai primi acquirenti di dichiarare alla competente autorità nazionale il quantitativo di latte crudo che è stato loro consegnato ogni mese, a partire dal 1° aprile 2015, compresa l’indicazione del relativo tenore di materia grassa.

La figura dell’acquirente, come già accadeva per il regime delle quote, assume un ruolo di primo piano, fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi della nuova disposizione comunitaria. La definizione di “primo acquirente” è analoga a quella utilizzata nell’ambito del regime delle quote latte (Reg.CE 1234/07 e L.119/03): impresa od associazione che acquista latte direttamente dai produttori per sottoporlo a trattamento/trasformazione o cederlo ad una o più imprese dedite alla lavorazione del latte o di altri prodotti lattiero caseari. La ricordata normativa nazionale in materia di quote latte già prevedeva, tra le altre cose: – che i soggetti “primi acquirenti” per poter acquistare latte dai produttori fossero riconosciuti e iscritti in apposito Albo messo a disposizione dei produttori, anche attraverso il SIAN; – che i soggetti “primi acquirenti ”riconosciuti comunicassero mensilmente, avvalendosi dei servizi del SIAN, la quantità di latte consegnata dai loro conferenti nonché il tenore di materia grassa.

L’applicazione in Italia Gli Stati membri sono incaricati di adottare misure per garantire che tutti i primi acquirenti ubicati nel territorio di competenza dichiarino in modo tempestivo e preciso i volumi di latte, ed il relativo contenuto in grasso, raccolti mensilmente. Le disposizioni nazionali per l’applicazione delle nuove norme sulle comunicazioni obbligatorie sono contenute in un apposito Decreto ministeriale. Il provvedimento, dopo aver completato l’iter di approvazione nella seduta della Conferenza Stato Regioni dello scorso 25 marzo, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20/5/2015 (D.M. 7 aprile 2015) e prevede che: – i produttori possono consegnare latte solo ai primi acquirenti preventivamente riconosciuti, a cura della Regione nella quale è ubicata la sede legale della ditta. A tal fine si avvalgono dell’Albo dei primi acquirenti tenuto nel SIAN.

Gli stessi produttori – le cui aziende sono individuate attraverso il CUUA, con centro identificato dalla particella catastale su cui è ubicata la stalla ed il codice assegnato dall’ASL – effettuano gli aggiornamenti del proprio fascicolo aziendale, come previsto dal DPR 503/99; – i riconoscimenti rilasciati ai sensi della normativa nazionale in materia di quote latte, non revocati o non decaduti, conservano la loro validità; – per il rilascio dei nuovi riconoscimenti di primo acquirente sussistono requisiti paragonabili a quelli già indicati dalla previdente normativa in materia di quote latte; – le comunicazioni mensili del latte consegnato dai conferenti ai primi acquirenti vengono dagli stessi effettuati attraverso il SIAN secondo tempi e modalità di trasmissione telematica indicate da AGEA, c o n la registrazione e la certificazione dei quantitativi di latte raccolti e del tenore di materia grassa (supportati da almeno due analisi mensili, ridotte ad una per le aziende ubicate in zona montana); – entro 30 giorni dal termine di ogni campagna (che, ai sensi dell’art. 6 del Reg. 1308/13, va dal 1° luglio al 30 giugno dell’anno successivo) i primi acquirenti registrano nel SIAN i quantitativi di latte acquistati da altri fornitori provenienti direttamente da altri Paesi comunitari. Anche i produttori che effettuano vendite dirette sono tenuti, entro il medesimo termine di 30 giorni dalla conclusione della campagna, a registrare nel SIAN i quantitativi di latte venduto o utilizzato per la trasformazione e commercializzazione come prodotti caseari. Al momento, si ritiene richiamata la definizione di “vendita diretta” utilizzata per il regime delle quote: vendita o cessione di latte e di altri prodotti lattiero caseari da parte di un produttore al consumatore finale; analogamente si farà riferimento, per i prodotti lattiero caseari diversi dal latte, ai coefficienti di trasformazione ed alle indicazioni comprese nel DM 31.7.2003, di attuazione della L. 119/03. In sostanza il provvedimento per l’attuazione del nuovo disposto comunitario ha adattato, semplificandolo (visti anche i differenti obiettivi), il sistema in essere per il regime delle quote alle nuove esigenze, mantenendo la centralità del SIAN per lo svolgimento degli adempimenti da parte degli operatori del settore e delle funzioni gestionali e di controllo delle amministrazioni coinvolte. Le sanzioni amministrative correlate al mancato o non corretto adempimento verso gli obblighi di cui al citato provvedimento verranno regolamentate con successivo atto avente forza di legge.

Disposizioni regionali In Piemonte, ai sensi della L.R.17/99 ed in attesa degli adeguamenti derivanti dall’attuazione della L. 56/14 in materia di principi, organi e funzioni delle Province (per effetto della quale a decorrere dal 1° gennaio 2015 la Città Metropolitana di Torino è subentrata alla Provincia di Torino) competono alle Province l’accertamento e i controlli per l’applicazione degli interventi per la regolazione dei mercati previsti dai regolamenti comunitari, fra i quali rientra il Reg. 1308/13. Dopo un’attenta valutazione delle nuove disposizioni, effettuata congiuntamente tra Regione e Province e preso atto dei contenuti del Decreto Ministeriale all’epoca in fase di pubblicazione, sono state formalizzate ed assunte le seguenti considerazioni ed indicazioni (con la circolare del Settore Produzioni zootecniche n. 5645 del 27 marzo scorso): – conferma della qualifica di primo acquirente ai soggetti economici riconosciuti nell’Albo dei primi acquirenti di Regione Piemonte presente sul SIAN.

Questi, anche successivamente al 31 marzo 2015, dovranno continuare ad eseguire le registrazioni e trasmettere mensilmente le informazioni relative al latte raccolto da ciascun produttore, compreso il tenore di materia grassa, avvalendosi dei servizi del SIAN; – rilascio della qualifica di primo acquirente ai sensi del regolamento 1308/2013, dal 1° aprile 2015, ai soggetti che ne fanno richiesta all’amministrazione provinciale di competenza in base all’ubicazione della sede legale della ditta, a firma del legale rappresentante, sulla base dei requisiti individuati nel Decreto ministeriale in fase di pubblicazione, di seguito riassunti: • comprovare la propria qualità di commerciante; • disporre di locali in cui l’Autorità competente possa consultare la contabilità di magazzino, i registri e gli altri documenti commerciali e contabili; • impegnarsi a tenere aggiornati la contabilità di magazzino, i registri, i documenti commerciali ed amministrativi (es. certificati di analisi della materia grassa), garantendone la disponibilità e la conservazione per almeno tre anni; • impegnarsi ad eseguire le registrazioni e trasmettere mensilmente le informazioni relative al latte raccolto, compreso il tenore di materia grassa, avvalendosi dei servizi del SIAN; • dotarsi di apparecchiature idonee al collegamento telematico con il SIAN, o aderire ai servizi di consultazione e aggiornamento delle banche dati SIAN forniti da: Centri autorizzati di assistenza agricola di cui all’art. 3-bis del D.Lgs n. 165/99 così come modificato dal D.Lgs n. 188/00; organizzazioni e associazioni degli acquirenti (che operano previa apposita richiesta ad AGEA); • il legale rappresentante dell’acquirente deve disporre di un dispositivo di firma digitale rilasciato da un ente certificatore riconosciuto; • impegnarsi a comunicare prontamente ogni variazione relativa al proprio rappresentante legale, alla denominazione o ragione sociale, alle proprie sedi, per consentire le verifiche circa il mantenimento dei requisiti. L’acquirente dovrà altresì comunicare all’amministrazione che li ha riconosciuti l’adesione ed il recesso da una associazione od organizzazione di acquirenti. All’avvenuta pubblicazione ed entrata in vigore del Decreto ministeriale in questione, verrà data attuazione, mediante specifico provvedimento, ai disposti in esso contenuto e conseguentemente verificato che i soggetti transitoriamente riconosciuti posseggano o meno i requisiti per essere inseriti nell’Albo dei primi acquirenti ai sensi del regolamento 1308/2013, con definitiva conferma o revoca della qualifica.