Raganello: si è svegliata la figlia dei coniugi di Qualiano morti nella tragedia

La lieta notizia è arrivata proprio in un giorno estremamente triste, nel quale una intera comunità si era stretta nel dolore per tributare l’ultimo saluto a due stimati membri. La piccola Chiara, 8 anni, in gravi condizioni all’ospedale Gemelli di Roma, si è svegliata dal coma farmacologico nel quale era stato indotta. La piccola era stata travolta dalla piena del torrente Raganello, in Calabria, che lo scorso 20 agosto ha travolto un gruppo di escursionisti, uccidendone dieci, tra cui anche i genitori della bimba, Antonio Santopaolo e Carmen Tammaro, entrambi di Qualiano, nella provincia di Napoli. La bambina di 8 anni era stata ricoverata in condizioni critiche dal momento che, durante la tragedia, aveva ingerito grossi quantitativi di fango e di acqua.

La notizia del risveglio è arrivata durante i funerali dei genitori

Come detto in principio, la bella notizia è arrivata in un momento di profonda tristezza, ovvero mentre nella Chiesa di Maria Santissima Immacolata di Qualiano il vescovo di Aversa Angelo Spinillo stava celebrando i funerali di Antonio e Carmen, i genitori della piccola Chiara. La notizia, in un momento già così profondamente toccante, ha suscitato una ondata di commozione tra i presenti che erano accorsi in chiesa, tra cui, in prima fila, c’era la sorella maggiore Michela, 12 anni, scampata alla furia del torrente che ha strappato alla vita i genitori. Non è ancora stato reso noto quando la piccola Chiara, però, sarò dimessa dal nosocomio romano e potrà finalmente fare ritorno a casa.