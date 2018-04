Ragazza di 16 anni muore dopo aver assunto farmaco anti-ansia: già altri casi, è allarme

Pare si stia diffondendo sempre di più e non soltanto in Italia ma un po’ Ovunque, l’utilizzo del farmaco anti ansia tra i più giovani. Una giovane donna è morta in Scozia proprio a causa di una sua prescrizione. La vittima si chiamava Lucy Curran e purtroppo pare sia morta dopo essere stata ricoverata al Glasgow Queen Elizabeth University Hospital dopo aver ingerito il farmaco anti ansia. In seguito al decesso, l’equipe di medici ha cercato di capire quali potessero essere nel dettaglio le cause che hanno determinato e scatenato poi la morte della giovane ragazza. Purtroppo si tratta del secondo caso avvenuto in pochi giorni e anche due anni fa una ragazza di 16 anni Britney Mazzoncini morì soltanto qualche settimana dopo avere iniziato a prendere la medicina. Tornando alla giovane, pare che sia morta improvvisamente al Glasgow Queen Elizabeth University Hospital senza spiegazione, almeno inizialmente. Soltanto dopo aver ricevuto gli esiti degli esami effettuati presso la struttura ospedaliera si è capito che ad uccidere la ragazza sia stata una intossicazione da farmaco che solitamente viene prescritto per curare la depressione e l’ansia.

Questo caso ha lasciato perplessi i cittadini della città di Glasgow, ma anche tutta l’intera Inghilterra. A determinare Comunque la morte della giovane donna pare sia stata un’ intossicazione da propranololo ovvero un farmaco anti ansia che contiene anche dei betabloccanti, almeno questo è quanto riportato dai maggiori tabloid e britannici. Ad ogni modo sulla questione Sta indagando anche Toni Giugliano dell’associazione scozzese della Salute Mentale per cercare qualche modo di fare luce sulla vicenda e su quelle che sono state anche le modalità di prescrizione di questo farmaco.

Tornando alla morte della sedicenne, a parlare ultimamente è stata la madre Annette Mckenzie la quale da tempo ha già lanciato una petizione. Anche su questo episodio Sta indagando Tony Giugliano della Mental Health Foundation Scotland il quale ha dichiarato: “È chiaro che le terapie per affrontare problemi comuni di salute mentale come la depressione e l’ansia sono in aumento. Dobbiamo capire se questo è dovuto a un numero maggiore di persone bisognose di aiuto o alla mancanza di servizi alternativi offerti. In questo ultimo caso, allora avremmo un problema”.

Dall’Associazione scozzese sulla salute mentale Dunque arriva l’allarme lanciato proprio in seguito a questo ultimo avvenimento sottolineando anche la necessità di dover indagare sulle modalità di prescrizione del farmaco che pare siano in aumento ma potrebbero Comunque rivelarsi piuttosto pericoloso per la salute soprattutto dei più giovani. Intanto ci si chiede come mai siano sempre di più gli adolescenti che iniziano a fare uso di questo farmaco anti ansia prima di raggiungere l’età adulta, ma soprattutto ci si chiede Quale può essere il meccanismo in grado di causare il decesso come quello avvenuto per la sedicenne che è morta da qualche giorno in Scozia.

Da una nostra Lettrice:

So l’ansia che si prova. Dunque…anche il mio piccolo ha un emangioma sul petto, il suo è misto, cioè composto dalla macchia rossa superficiale, più una parte sottocutanea (all’inizio non l’aveva, ma col passare dei mesi ha iniziato a sporgere) a due mesi e mezzo abbiamo fatto una visita al centro angiomi del S. Orsola di Bologna, anch’io mi sono sentita consigliare il propanololo ed esattamente come te, al sentire tutte le controindicazioni, mi sono spaventata ed ho preso tempo. L’emangioma in alcune zone non è solo una questione estetica, ma può dare fastidio, o causare problemi: nel mio caso la parte mista comportava rischio di ulcerazione, o compressione delle ghiandole e e conseguente dolore. Ho tenuto monitorato l’angioma, che x un mese e mezzo non è cresciuto più di tanto e nel frattempo ho sentito anche altri pareri (tutti favorevoli al propanololo). A 4 mesi l’emangioma ha iniziato ad ingrandirsi (i 4 mesi sono la fase di massima espansione e in genere continua fino all’anno dei piccoli) e mi sono decisa ad intraprendere il farmaco. Premetto che nel frattempo ho sempre mantenuto i contatti con l’ospedale di Bologna, dove sono veramente competenti in fatto di emangioma e propanololo e ho fatto visite periodiche. Ho iniziato la cura a 5mesi dopo i due giorni di ricovero, in cui controllano le reazioni al farmaco, perché va detto questo: se ci sono reazioni si manifestano subito. A due mesi di distanza l’emangioma è molto schiarito e soprattutto la parte sottocutanea è sparita. Parlando con i medici ho capito che:

1. Gli effetti collaterali sono obbligati a dirteli, ma è un farmaco MOLTO BEN TOLLERATO

2. Non ha effetti sulla lunga vita, cioè una volta interrotto non lascia ripercussioni

3. Se dovesse comparire anche solo una complicanza si può smettere tranquillamente

4. In Italia il farmaco da farmacia uscirà l’anno prossimo, in altri paesi è già a disposizione e lo danno tranquillamente a casa

5. Il ricovero di 48h (a Bologna è prassi, in altri ospedali no) è un controllo in più e mi ha tranquillizzato molto…conta che con piccoli di pochi mesi è una pratica più che corretta

6. Se leggi il bugiardino dell’aspirina ha 10.000 controindicazioni…

7. I controlli sono periodici e ti fanno stare più serena

Insomma, scusa il post lungo, ma volevo farti capire che puoi stare tranquilla, magari aspettando qualche mese e controllando l’andamento degli emangiomi. Quello sul labbro mi avrebbe fatto decidere subito x il farmaco, però, perché il viso è una zona “sensibile” e le labbra sono funzionali…tuo figlio ti ringrazierà se gli eviterai interventi in futuro o laser con esiti a volte incerti. Col farmaco, invece, spariscono. Il mio piccolo non ha avuto nessun tipo di effetto collaterale, quindi stai tranquilla e affidati alle cure di una struttura fidata (se digiti centro angiomi su Google, ti dovrebbe uscire l’elenco della strutture a te più comode)

Il propranololo nel trattamento dei gravi emangiomi

Gli emangiomi infantili sono i più comuni tumori dei tessuti molli dei bambini: essi sono presenti nel 4-10% dei soggetti in età inferiore all’anno, con un’evidente predominanza delle femmine rispetto ai maschi (2,5-4 a 1). Alla nascita essi possono non essere evidenti o possono apparire come lesioni teleangectasiche piatte e circoscritte, ma nelle prime settimane di vita, essi entrano in una fase di rapido sviluppo sia come estensione che come profondità, che dura 3-6 mesi e che talvolta si può prolungare fino a 24 mesi.

Segue un periodo di stabilizzazione di pochi mesi e fa seguito usualmente un’involuzione spontanea che dura molti anni. La regressione è completa nel 60% dei bambini a 4 anni e nel 76% dei bambini a 7 anni. Gli esiti sono minimi: essi vanno da abbondanza di cute a residui grassi i fibrosi e a teleangectasie, che possono essere trattate in seguito con la chirurgia o con il laser pulsed-dye.

trattamento con propranololo è comparsa una recente pubblicazione francese (Sans V, Dumas de la Roque E, Berge J et al. . Pediatrics 2009;124:e423-31). Sugli esiti a distanza e sul loroè comparsa una recente pubblicazione francese (Sans V, Dumas de la Roque E, Berge J et al. Propranolol for severe infantile hemangiomas: follow-up report

Il 10% degli emangiomi richiede un trattamento durante la fase proliferativa:

Per la loro localizzazione, che mette in pericolo la vita

Per le complicazioni locali

Per i rischi cosmetici/funzionali

Gli emangiomi possono essere pericolosi per la vita quando sono presenti nelle vie aeree superiori e nel fegato, perchè può portare rispettivamente a un’insufficienza respiratoria acuta o a un’insufficienza cardiaca congestizia.

Le complicazioni locali, come le emorragie, le ulcerazioni e la necrosi, possono essere molto dolorose e possono portare a cicatrici, che possono essere difficili da riparare. L’emangioma in alcune sedi può disturbare la sensibilità. L’emangioma della palpebra superiore può dare anisometria, astigmatismo e ambliopia. In altre localizzazioni, come il labbro, la piega nasale e l’orecchio può portare a deformità permanenti. Inoltre può causare deformazioni cosmetiche che possono portare a conseguenze psicologiche prima nei genitori e poi nei bambini colpiti.

L’approccio convenzionale nei casi complicati prevede l’uso sistemico dei corticosteroidi, come trattamento di prima linea e poi l’interferon e la vincristina come trattamento di seconda linea. Anche con dosaggi elevati (2-5 mg/kg/die), le percentuali di risposta ai corticosteroidi sistemici (stabilizzazione o incompleta nella maggioranza dei casi) vanno dal 30 al 60%, con una risposta che di solito si verifica dopo due o tre settimane di trattamento. Tuttavia con queste terapia si possono verificare effetti collaterali, di cui alcuni transitori e limitati (come faccia cushingoide, insonnia, irritabilità, arresto della crescita e sintomi gastrointestinali) e altri molto più gravi, come ipertensione, cardiomiopatia ostruttiva ipertrofica. I corticosteroidi intralesionali, usati per trattare gli emangiomi della palpebra, possono portare a occlusione arteriosa. Dal 40 al 50% dei casi complicati dimostrano una risposta completa al trattamento giornaliero con interferon α sia 2a o 2b (da 1 x 106 a 3 x 106) con i primi segni di regressione dopo 2-4 settimane di trattamento. I frequenti effetti collaterali consistono di febbre e dolori muscolari all’inizio del trattamento. Tossicità ematologica ed epatica, ipotiroidismo e depressione possono inoltre insorgere. Neurotossicità con diplegia spastica e ritardi di sviluppo possono avvenire nel 10-30% dei casi. Un altro tipo di trattamento si basa sulla vincristina. L’efficacia è del 100% con 0,05 mg/kg o 1 mg/m2 una volta alla settimana con un’involuzione che inizia dopo 3 settimane di trattamento. Effetti collaterali significativi comprendono dolore JAW transitorio, neuropatia periferica, tossicità ematologica e inappropriata secrezione di ADH.

Gli Autori riportano la loro esperienza con il propranololo, un β-bloccante dei recettori beta-adrenergici ben tollerato, non selettivo, comunemente usato per indicazioni cardiologiche, che può controllare efficacemente la crescita degli emangiomi.

Obiettivo della ricerca e metodo

L’esperienza fa riferimento a 32 bambini con emangiomi (21 soggetti di sesso femminile e 9 Maschi, in età media di mesi 4,2 all’inizio del trattamento), valutati clinicamente e con ultrasuoni e trattati con propranololo.

Dopo una valutazione elettrocardiografica e ecocardiografica, il propranololo è stato somministrato partendo da una dose iniziale di 2-3 mg/kg die, suddivisa in 2-3 dosi. Sono state monitorate la pressione sanguigna e la frequenza cardiaca durante le prime 6 ore di trattamento. In assenza di effetti collaterali il trattamento venne continuato a domicilio e il bambino venne rivalutato dopo 10 giorni di trattamento e poi ogni mese.

Gli ultrasuoni vennero ripetuti dopo 60 giorni di trattamento.

Risultati

Sono stati osssrvati effetti immediati sul colore e sulla crescita dell’emangioma, che furono drammatici quando si trattava di bambini con dispnea, compromissione emodinamica e occlusione palpebrale. Negli emangiomi ulcerati la guarigione si è verificata entro due mesi. Il trattamento generale con corticosteroidi è stato sospeso entro poche settimane.

Le ricadute sono state lievi e hanno risposto al ritrattamento.

Gli effetti collaterali sono stati limitati e lievi. Solo un paziente sospese il trattamento per la comparsa di broncospasmo.

13 bambini erano stati trattati con corticosteroidi senza alcun effetto o al meglio con una stabilizzazione della lesione. Nessun paziente aveva ricevuto interferone o vincristina.

Entro 24 ore dall’inizio del trattamento con propranololo, è stato costantemente notato un cambiamento di colore della lesione da rosso intenso a rosso spento, associato a uno sgonfiamento della lesione alla palpazione. Sintomi come dispnea e compromissione emodinamica sono regrediti in 48 ore, mentre l’apertura spontanea della palpebra si è verificata mediamente in 7 giorni. Le ulcerazioni dolorose sono guarite completamente entro due mesi . Dopo una drammatica risposta iniziale, l’emangioma continua a migliorare progressivamente rispetto sia al colore che alla tensione. A 60 giorni dall’inizio del trattamento agli ultrasuoni è stata osservata una regressione dello spessore massimo (in media del 40%).

Paziente con occlusione palpebrale.

Occlusione palpebrale a due mesi di età, dopo una settimana con trattamento con steroidi (2 mg/kg/die) e un giorno prima del trattamento con propranololo.

Riapertura spontanea dell’occhio dopo trattamento con 2 mg/kg di propranololo al giorno.

Ulteriore miglioramento dopo 2 mesi, mentre il trattamento viene sospeso progressivamente.

Teleangectasie residue a 12 mesi di età, dopo sospensione del trattamento con propranololo.

Paziente con emangioma ulcerato e doloroso.

A. 5 mesi di età, 1 giorno prima del trattamento con propranololo.

B. Inizio della guarigione, dopo 2 settimane di propanololo a 2 mg/kg/die.

C. Ricaduta con limitata ulcerazione a 8 mesi di età dopo 3 mesi di trattamento con propranololo. Una guarigione completa è stata ottenuta dopo che il dosaggio del propranololo è stato portato a 3 mg/kg/die.

Paziente a rischio di conseguenze cosmetiche e ulcerazioni per un largo emangioma del labbro inferiore.

4 mesi di età, un giorno prima del trattamento con propranololo. Dopo due mesi di trattamento con propranololo alla dose di 2 mg/lg/die. Dopo 3 mesi di trattamento con le stese dosi. Dopo 5 mesi di trattamento con propranololo alla dose di 2 mg/kg/die.

Paziente con emangioma laringeo, pericoloso per la vita. Viene dimostrato il miglioramento della componente cutanea.

Due mesi di età, il giorno prima del trattamento con propranololo.

Sette giorni dopo l’inizio del trattamento con propranololo con un cambiamento di colore da rosso intenso a rosso meno vivo e ridotta tensione alla palpazione.

Ulteriore miglioramento dopo 2 mesi di trattamento con propranololo alla stessa dose.

Residue teleangectasie a 11 mesi di età dopo la cessazione del trattamento con propranololo.

Il trattamento con corticosteroide (13 casi), è stato sospeso dopo poche settimane, senza nessuna ripresa successiva, in tutti i casi. Il trattamento con propranololo è stato sospeso in 15 casi all’età fra 6 e 14 mesi dall’inizio (media 9,4 mesi), o dopo 2-10 mesi (media 6,2 mesi). Alla cessazione del trattamento la lesione è quasi piatta, con residue teleangectasie . Nessuna ricaduta in 10 casi (durata del trattamento 11,2 mesi); lieve ripresa del colore in 4 casi (media 9 mesi) e lieve ricrescita in 3 casi (a 6, 9 e 10 mesi di età). Il propranololo venne ripreso in 2 casi, a 9 e 10 mesi. In 12 pazienti con interessamento delle palpebre, fu osservata una buona correzione dell’astigmatismo e della ambriopia.

Sono stati osservati pochi effetti collaterali della somministrazione di propranololo (). In un paziente la pressione arteriosa era diminuita dopo 3 ore alla prima dose, mentre il bambino stava dormendo (62/25 mm Hg). Questo episodio si risolve spontaneamente senza alcun trattamento. Un bambino con respiro sibilante sospese il trattamento. Questo episodio comparve dopo 3 mesi di cura, in un bambino che venne ritenuto affetto da asma bronchiale non riconosciuta. Il broncospasmo migliorò dopo qualche giorno la sospensione del trattamento.

Tabella 1. Effetti collaterali del propranololo

Segni e sintomi Casi Diminuzione della pressione sanguigna 3 ore dopo la 1° dose 1 Asma 1 insonnia 2 Agitazione 2 Incubi 1 Sudorazione profusa 1 Mani fredde 1

L’efficacia del propanololo raggiunse il 100%, con i primi effetti entro poche ore dall’inizio del trattamento. L’effetto fu simile sia quando il trattamento è stato precoce che quando è stato tardivo. In caso d’intervento precoce tutte le ricadute, dopo la cessazione del trattamento, avvennero prima dell’età di 11 mesi.

Questa caratteristica suggerisce che il trattamento ottimale con propranololo deve coprire almeno la fase proliferativa dell’emangioma, che usualmente è massima a 4 mesi di età, ma può durare fino a 8-12 mesi, specialmente se l’emangioma ha una componente sottocutanea. Per i trattamenti tardivi (iniziati dopo la fase proliferativa), gli Autori pensano che il trattamento debba essere continuati empiricamente fino a quando il miglioramento massimo non sia stato raggiunto.