Ragazza di 25 anni muore di morbillo: “Le sue ultime parole rivolte la marito “amo’, non respiro”

La Cgil ha emesso un comunicato in cui ci si appella alla libertà garantita dalla Costituzione a non ricevere trattamento sanitario senza consenso, diritto che non viene citato per i pazienti. Perchè medici e infermieri temono i vaccini? “Il caso più lampante di questo comportamento schizofrenico è rappresentato dai vaccini. Un anno fa a Pisa, la Conferenza nazionale “Medice, cura te ipsum” organizzata dalla Simpios, la Società italiana multidisciplinare per la prevenzione delle infezioni nelle organizzazioni sanitarie, fornì i dati di una ricerca su 2.250 operatori sanitari (il 28,5 per cento medici e il resto quasi tutti infermieri), dalla quale risultava che uno su tre era scettico sull’efficacia dei vaccini, e convinto che le vaccinazioni possono causare effetti avversi gravi. Secondo l’indagine quattro su cinque non avevano fatto il richiamo contro il tetano negli ultimi 10 anni e appena uno su tre si era vaccinato con l’antinfluenzale nella stagione 2016/17 (e di questi, la metà camici bianchi). Scetticismo? Certo è che il 44 per cento degli intervistati riteneva che il rischio di contrarre una malattia, prevenibile con vaccino, fosse basso.”

Le hanno prestato le cure, non dico di no, ma poi per me c’è stata negligenza. Si e’ alzata anche l’eta’ media che si attesta intorno ai 23 anni. È rimasta buttata su una barella per ore e ore, assieme ad altre persone che avevano il morbillo nella stessa stanza.

Una ragazza di 25 anni, Maria Concetta Messina, è morta a causa del morbillo nell’ospedale Garibaldi di Catania. Intanto, sono state sequestrate le cartelle cliniche da parte degli inquirenti che sono ora impegnati per cercare di ricostruire la dinamica di quanto successo. “E’ possibile che si sia aggravata in così breve tempo?” dice la madre.

L’anno scorso un terzo caso: era stato notificato il 20 settembre dall’Azienda sanitaria provinciale di Catania. Ad essere colpite sono – per almeno il 90% – persone non vaccinate.

La ragazza era stata visitata una settimana fa dal medico di famiglia perché aveva delle bollicine in bocca, ma la malattia non era stata diagnosticata: aveva iniziato una cura a base di paracetamolo e antibiotico. Poi dopo la comparsa delle macchie sulla pelle è andata al pronto soccorso dove è stata ricoverata. La mamma di Maria Concetta Messina, Maria Di Bella, ai giornali dichiarato: “Me l’hanno ammazzata“.

Nel corso di queste ultime ore è stata diffusa la notizia secondo cui a Catania è morta una donna di 25 anni a causa del morbillo contagio. Sono i dati forniti dal bollettino dell’Istituto Superiore di Sanita’. Ma in quell’occasione non si sarebbe parlato di morbillo.

“Me l’hanno ammazzata – ha detto la madre in lacrime dopo la morte della ragazza – Mia figlia è entrata per il morbillo ed è uscita morta”. “Per me c’è stata negligenza – ha aggiunto la donna – è rimasta buttata su una barella per ore ed ore assieme ad altre persone che avevano il morbillo nella stessa stanza”. Ed è convinto che c’è stata una perdita di tempo al pronto soccorso anche il marito Andrea Di Grazia, che al quotidiano “La Sicilia” ha parlato degli ultimi momenti accanto a sua moglie. “Dov’è mia moglie? All’obitorio. Così, ha capito?, me l’hanno detto così”, ha detto l’uomo, un trentaseienne che consegna pizze per sbarcare il lunario e che ora che la sua compagna non c’è più vuole giustizia. “Hanno distrutto una famiglia, si sono portati una ragazza di 25 anni all’obitorio”, ha detto il marito, che con la sua Cetty il 21 aprile avrebbe festeggiato due anni di matrimonio. “Hanno perso tempo al pronto soccorso – ha denunciato – quando è arrivata in Rianimazione, la mia gioia non aveva più ossigeno nei polmoni. Ma che si fa così?”.

“Il morbillo le è stato diagnosticato subito e, in codice giallo, le hanno fatto un prelievo, una lastra, e l’hanno messa in una stanza assieme ad altre persone che, ci è stato detto, avevano la stessa malattia. Così ci hanno tranquillizzato”, così ancora il marito, spiegando che sabato nonostante un antibiotico mirato la febbre è arrivata a 40 e domenica Cetty ha iniziato a non respirare bene. “Il crollo è stato nella giornata di lunedì – prosegue -. Di mattina le hanno fatto l’esame di Emogas ed hanno constatato che la saturazione aveva un valore di circa il 30%, a questo punto le hanno fatto una tac ai polmoni perché lei continuava a lamentarsi e faceva fatica sempre di più a respirare. Le hanno fatto due lastre, le hanno attaccato la mascherina dell’ossigeno, hanno cominciato a dirmi che la situazione era ‘critica’ e mi hanno proposto il trasferimento in Rianimazione, l’intubazione e la sedazione per farla respirare artificialmente. Lei non voleva. ‘Mi dovete addormentare? Ho paura di non svegliarmi più’, lei se lo sentiva povera gioia”.

“Sull’ascensore per la Rianimazione le mancava l’aria, mi ha detto ‘Amo’, non respiro’, aveva un filo di voce e le pupille dilatate. L’hanno operata e dopo qualche ora mi hanno detto che i polmoni non pompavano più ossigeno”.

Cos’è il morbillo?

Il morbillo è una malattia virale infettiva che può essere contratta da persone non immuni di qualsiasi età. Negli adulti le complicazioni sono ancora più frequenti che nei bambini. Il virus del morbillo si trasmette attraverso colpi di tosse o starnuti (goccioline infette) o indirettamente tramite superfici contaminate. Alcuni giorni dopo il contagio compaiono i primi sintomi, simili a quelli dell’influenza: febbre, raffreddore, tosse persistente, ma anche irritazione degli occhi con ipersensibilità alla luce (fotofobia). Dopo un primo fugace abbassamento, la febbre riprende a salire rapidamente il quinto giorno; nel contempo, sul viso appaiono le tipiche macchie rosse (esantemi) che progressivamente si diffondono su tutto il corpo. Dal momento della guarigione clinica il sistema immunitario rimane indebolito ancora per alcune settimane. Non esiste un trattamento specifico per il morbillo, è solo possibile alleviarne i sintomi. In circa il 10 per cento delle persone che la contraggono, questa malattia causa complicazioni in parte gravi (7–9 % otite, 1–6 % polmonite, 0,6 % convulsioni febbrili, 0,1 % encefalite) che rendono necessario un ricovero in Il morbillo in breve ospedale. Malgrado l’ottima assistenza medica in Europa, un caso su circa 3000 ha un decorso mortale. Il morbillo, dunque, è una malattia da prendere sul serio che, dal momento della sua insorgenza, richiede una reazione immediata per impedirne la propagazione.

Il morbillo nel mondo

A livello planetario, il numero di decessi causati dal morbillo è sensibilmente diminuito grazie alle vaccinazioni. Nondimeno questa malattia rimane in tutto il mondo una delle principali cause di morte tra i bambini. Nel 2011, in Europa, oltre 32 000 persone sono state colpite dal morbillo, dieci casi hanno avuto un esito letale. L’Organizzazione mondiale della sanità e i suoi Stati membri sono attualmente impegnati per eliminare il morbillo in Europa. Un intento realizzabile solo a condizione che il 95 per cento della popolazione di ogni paese sia vaccinato. Nel 2000, il morbillo ha causato 548 000 decessi. Nel 2011, il morbillo ha mietuto 158 000 vittime, per la maggior parte bambini con meno di cinque anni, residenti nei paesi in sviluppo africani e asiatici. Tra il 2000 e il 2011, grazie alla vaccinazione, il tasso di mortalità è diminuito del 71 per cento in tutto il mondo. L’eliminazione del morbillo permette di evitare ancora più decessi. Diversi paesi e continenti sono riusciti a debellare il morbillo: la Finlandia, ad esempio, ha registrato solo qualche raro caso dal 1996. Il continente americano (Nord e Sud) ha eliminato il morbillo dal 2002 e l’Australia dal 2008. Negli altri paesi scandinavi, nei paesi Bassi, in Portogallo, nella Repubblica Ceca, in Ungheria e in alcuni paesi asiatici come il Giappone, Taiwan e le isole del Pacifico meridionale l’eliminazione del morbillo è ormai imminente.

Il morbillo in Svizzera

Dall’introduzione della vaccinazione, i casi di morbillo sono sensibilmente di ­ minuiti, ma poiché la copertura vacci ­ nale della popolazione è ancora troppo bassa per fermare la diffusione di que ­ sto virus, lo scoppio di epidemie è una realtà ancora ricorrente. Nel 2012 in Svizzera sono stati dichiarati 65 casi, di cui per il 40 per cento si trattava di pa ­ zienti di età compresa tra i 10 e i 19 anni e per il 43 per cento di età superiore ai 20 anni. La situazione vaccinale era nota per 56 casi (86 % del totale): 8 di essi (14 %) avevano ricevuto una sola dose di vaccino contro il morbillo, 2 (4 %) due dosi e 46 (82 %) non erano stati vacci ­ nati. 12 (19 %) dei 64 pazienti per i quali sono disponibili informazioni dettagliate sono stati ricoverati. Nel 2011 sono stati dichiarati dieci volte più casi del 2012. Le cifre relative al morbillo in Svizzera: In Svizzera, in media l’85 per cento dei bambini di due anni è stato vaccina ­ to con due dosi di vaccino e il 93 per cento con almeno una dose. Queste percentuali variano sensibilmente da un Cantone all’altro. Il 77 per cento delle persone di età com presa tra i 20 e i 29 anni ha ricevuto due dosi di vaccino e il 93 per cento almeno una.

Un’ Europa senza morbillo entro il 2018!

Questo è l’obiettivo dichiarato dagli Stati membri della regione europea dell’Organizzazione mondiale della sa ­ nità (OMS), di cui fa parte anche la Sviz ­ zera. La diffusione del virus del morbil ­ lo può essere fermata se almeno il 95 per cento della popolazione è vacci ­ nato con due dosi di vaccino. I paesi dell’OMS regione Europa perseguono l’eliminazione del morbillo dal proprio territorio. «Eliminazione» significa che i casi di morbillo diventeranno molto sporadici e, grazie a un tasso di co ­ pertura vaccinale sufficientemente ele ­ vato e a misure di controllo dei focolai, non saranno più in grado di innescare un’epidemia. Viste le condizioni qua ­ dro internazionali, anche la Svizzera ha deciso di inserire questo obiettivo di co ­ pertura vaccinale nel programma nazio ­ nale di vaccinazione sostenuto dal Con ­ siglio federale e, in pratica, da tutte le organizzazioni mediche. L’eliminazione del morbillo in Svizzera e in Europa im ­ pedirà anche l’esportazione di questa malattia verso altri paesi.

Raccomandazioni di vaccinazione

In generale, si raccomanda di vaccinare i lattanti: a 12 mesi per la prima dose di vaccino e tra i 15 e i 24 mesi per la seconda (rispettando un intervallo minimo di un mese tra le due dosi). a partire dai 9 mesi se il bambino frequenta strutture di accoglienza collettiva (asili nido, madri diurne). La seconda dose dovrà essere somministrata tra i 12 e i 15 mesi. a partire dai 9 mesi in caso di epidemia o dai 6 mesi in caso di contatto con un malato. La vaccinazione dei bambini di età inferiore a sei mesi è sconsigliata, in quanto gli anticorpi materni sono ancora presenti e renderebbero inefficace la vaccinazione. Si consiglia una vaccinazione di recupero a tutte le persone nate dopo il 1964 in poi non (completamente) vaccinate o che non hanno mai avuto il morbillo.

Il vaccino

I primi vaccini contro il morbillo risalgono agli anni 1960. In Svizzera, dal 1985 si raccomanda la somministrazione di una vaccinazione combinata contro morbillo, parotite e rosolia (MPR). Il vaccino contiene virus attenuati di queste tre malattie, nonché sostanze che servono a stabilizzarlo e conservarlo (p. es. neomicina, lattosio, sorbitolo, mannitolo). Non contiene mercurio (tiomersale) e alluminio ed è privo di adiuvanti. Esiste pure un vaccino solo contro il morbillo.

Gli effetti indesiderati

Si conoscono bene gli effetti indesiderati della vaccinazione MPR utilizzata da più di 25 anni e anche quelli rari sono stati studiati a fondo. Come ogni vaccinazione, anche la MPR può causare una reazione locale di breve durata nel punto di inoculazione, contraddistinta da dolore, arrossamento e tumefazione. Nel 5–10 per cento dei casi, trascorsi tra i 7 e i 12 giorni, possono manifestarsi febbre, macchie rosse cutanee o un leggero rigonfiamento delle ghiandole salivari parotidi nella cavità orale. Sporadicamente, una febbre alta può provocare convulsioni febbrili e, ancora più raramente, la vaccinazione MPR può comportare una diminuzione temporanea del numero di piastrine. Effetti indesiderati gravi come l’encefalite (infiammazione del cervello) sono estremamente rari. A volte, nelle donne che si sottopongono alla vaccinazione dopo la pubertà, possono comparire dolori articolari transitori. Gli effetti indesiderati gravi della vaccinazione MPR sono nettamente meno frequenti rispetto alle complicazioni gravi del morbillo.

L’efficacia della vaccinazione Con la somministrazione di due dosi del vaccino MPR la copertura vaccinale contro il morbillo raggiunge il 95 per cento circa, quella contro la parotite supera il 90 per cento e quella contro la rosolia è del 98 per cento. Nella maggior parte delle persone completamente vaccinate la protezione dura per tutta la vita. Sono necessarie due dosi, poiché dopo la prima dall’1 al 10 per cento delle persone vaccinate non sviluppa una risposta immunitaria sufficiente per essere protetto, mentre con due dosi il numero scende al massimo al 5 per cento. La seconda dose permette quindi di sviluppare degli anticorpi protettivi alla maggior parte di coloro che non hanno risposto alla prima. I costi della vaccinazione MPR Per i bambini i costi della vaccinazione sono coperti dalle casse malati nel quadro dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Per favorire i recuperi, la vaccinazione MPR è esente da franchigia fino al 2015 per tutti i nati dal 1964 in poi, il che significa che le casse malati si fanno carico dei costi, salvo l’aliquota a carico del paziente, che ammonta comunque a pochi franchi. Perché in Svizzera la copertura vaccinale della popolazione è insufficiente? La situazione è molto differente da un Cantone all’altro. Mentre alcuni di essi hanno praticamente raggiunto il 95 per cento di copertura vaccinale nei bambini di due anni di età con le due dosi di MPR necessarie per l’eliminazione del morbillo, altri sono fermi al 50 per cento. Ciò può essere attribuito alla variabilità delle implicazioni politiche e dei sistemi sanitari, ma anche a differenze culturali. Molto spesso si sente dire che il morbillo è benigno, benefico per lo sviluppo del bambino o che la vacci ­ nazione è responsabile di malattie gravi come il cancro, il diabete o l’autismo. Si tratta di voci infondate: la sicurezza dei vaccini è strettamente controllata a livel ­ lo nazionale e internazionale. Una parte delle mancate vaccinazioni è dovuta a dimenticanza. Per non perde ­ re più alcun appuntamento vaccinale, il sito www.lemievaccinazioni.ch mette a disposizione un libretto elettronico delle vaccinazioni.