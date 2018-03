Rapina con stupro a Milano e acido sui passanti : giovane coppia aggredita da sudamericano

Ancora quel budello di strada cieca in fondo a via Chopin. Sud di Milano. Ancora due ragazzi e l’identico orrore di tredici anni fa. Allora erano stati i romeni dei campi di Chiaravalle ad aggredire e rivendicare: «Quella è zona nostra».

In realtà quella è una strada, semplicemente. Una strada che corre parallela alla civile via Ripamonti, in una periferia ormai ostaggio della criminalità straniera. Quell’estate del 2005 i rom, dunque. L’altra sera, invece, sarebbe stato un «sudamericano». Così almeno raccontano le vittime. Fidanzatini. Studenti universitari come quella precedente puntata. Diciannove anni lei, ventidue lui. Scambiavano pensieri e gesti romantici, chiusi in macchina.

Nel buio di un lunedì notte. Fino a quando l’ombra non si materializza, di colpo e in meno di un istante. È un uomo quell’ombra. Ha un coltello e anche una pistola.

Sbatte a forza la canna contro il finestrino e urla al ragazzo di aprire. La sorpresa ha già lasciato il posto al gelo e alla paura. Lui guarda lei. E ubbidisce senza respirare. I pochi soldi, l’orologio, i telefonini. Consegnano tutto quel che hanno, i due studenti. Ma non finisce. Nemmeno per sogno: «Andiamo al bancomat», ordina il criminale sfilando la tessera dal portafogli. Il giovane osa ribellarsi. Ed è la fine. Un balzo e si trova con le spalle contro un muretto, massacrato di botte e con la pistola puntata.

Lei grida e piange, mentre «il sudamericano» la violentava davanti agli occhi del fidanzato impietrito dalle botte e dalla pistola. «O forse dal coltello». Sul punto le vittime dovranno essere riascoltate dai carabinieri di corso Monforte. Ma poco cambia. L’aggressione cominciata verso le 23, è un crescendo di violenza e andrà avanti alcune decine di minuti interminabili. Senza testimoni lungo quella strada cieca e buia e deserta. Sprovvista di telecamere. Restano le chiavi infilate nel quadro della Fiat Punto del ragazzo. Il ladro violentatore le ha girate, e inserita la marcia è sparito lasciando le vittime a terra. Lui e lei s’aiutano a tirarsi su. E una volta in piedi vanno alla ricerca di un telefono. Chiamano il 112. E pagine di verbali (da integrare domani o chissà) saranno l’unico epilogo possibile. Certo, lei viene portata al centro antiviolenza istituito e collaudato alla clinica Mangia- galli. Esperti cercheranno di lenire il trauma del corpo e dell’anima. Anche se si sa che non andranno mai più via. Soprattutto se non si ha vent’anni ancora.

È caccia a un presunto sudamericano, adesso. È ancora in fuga sulla Punto rubata? Chissà se e dove e come verrà abbandonata. Fino a ieri sera non è stata trovata. Il «sudamericano» si è preso i telefoni dei ragazzi. Se ha lasciato traccia, si saprà. «Lo prenderemo» dice un carabiniere di Monforte. I romeni della solita via Chopin li avevano presi e la condanna è stata per tutti di nove anni. Erano cinque, allora. Uno faceva da palo mentre gli altri, a turno, violentavano la ragazza. Diciannove anni, anche lei. Prima di andarsene le ordinarono di digitare nome e numero di telefono su un cellulare. Quegli stessi dati e l’impronta impressa, bastarono a inchiodarli. Vedremo ora come finirà. Nell’attesa tuona Matteo Salvini: «Lo stupro è come l’omicidio e va punito con l’ergastolo».

Ergastolo o meno, Salvini oppure no, Milano è di fatto un far west di aggressioni per mano di stranieri. Oltre alla coppia di ragazzi vittime di rapina e stupro, ci sono i due anziani a passeggio che diventano bersaglio del lancio dell’acido. Lei, 72 anni, racconta alla polizia che un nordafricano le ha versato liquido corrosivo sulla giacca, proprio mentre passeggiava col marito di 82. Succede in via Rismondo, ancora periferia di Milano. È mattina piena, le 11: i coniugi camminano all’angolo di via delle Forze Armate quando incrociano il nero. Senza profferire parola, questi, versa il contenuto di una bottiglietta sulla giacca della signora. I due, convinti si trattasse di acqua, preferiscono non discutere con lo straniero. E proseguono per la loro strada. Arrivati in un bar di piazza Sant’Apollinare s’accorgono che la giacca è corrosa dal liquido. Solo per miracolo non restano ustioni sulla pelle dell’anziana. Che rifiuta l’ambulanza ma consegna “il corpo del reato” alla polizia. Gli agenti sarebbero già sulle tracce del nordafricano che, senza parlare, getta acido sui passanti.