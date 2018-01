Rc auto aperta alle coppie di fatto: stessa classe anche per i conviventi

Grandi novità sono in arrivo in tema di RC Auto che adesso potrà essere estesa anche al convivente. Al momento si tratta di una proposta che è in consulta fino al prossimo 24 febbraio ma pare ci siano buone possibilità affinché la classe di merito dell’assicurazione auto venga estesa anche ai partner che sono Uniti da Unione civile e dunque anche alle coppie di fatto ovvero i conviventi. Questa novità significherà sostanzialmente che anche le coppie non sposate potranno godere del diritto di poter ottenere la stessa classe assicurativa del compagno o della compagna. La proposta è stata fatta da l’Ivass che ha chiesto di estendere i benefici del decreto Bersani e tutte quelle coppie non sposate che però convivono sotto lo stesso tetto, un po’ come succede per marito moglie e per i figli che vivono in casa. Questa possibilità inoltre potrà essere estesa anche al conducente che abitualmente guida un’auto, che sia intestata ad un portatore di handicap al convivente che ha ereditato un veicolo ed a tutti gli automobilisti che utilizzano abitualmente auto in leasing o noleggio a lungo termine.

L’altra novità Infatti introdurrebbe l’attestato di rischio dinamico ovvero una misura antielusione pensata per coloro che denunciano un sinistro, soltanto dopo avere cambiato la compagnia assicurativa. In questo modo, l’automobilista riuscirà a fare il passaggio con un attestato di rischio pulito ma soltanto sulla carta. Qualora questa modifica verrà approvata, la banca dati degli attestati di rischio dovrà tenere conto anche dei sinistri avvenuti fuori dal periodo di osservazione ovvero nei precedenti cinque anni, oppure pagati in seguito alla scadenza del contratto. Secondo quanto riferito dall’Ivass, l’obiettivo di questa misura sarebbe quello di contrastare delusione e rendere Dunque le informazioni circa i sinistri più Corretti e trasparenti.

In effetti sembrano essere al giorno d’oggi tanti i casi in cui un automobilista denuncia un sinistro soltanto però dopo avere cambiato compagnia assicurativa. L’Istituto di Vigilanza sulle assicurazioni tende infatti a precisare che “le compagnie assicuratrici potranno rilevare e valorizzare i sinistri avvenuti, ai fini tariffari, a prescindere dalla data di pagamento”. Sempre in tema RC Auto è allarme siti truffa e proprio nelle scorse ore l’Ivass pare abbia segnalato il sito www. serenaassicurazioni.com perché trattasi di un sito truffa che non è riconducibile ad un intermediario assicurativo iscritto nel registro.

Sono tanti gli automobilisti che per poter risparmiare qualche decina di euro ricorrono a stipulare dei contratti assicurativi online, dedicando internet e affidandosi anche se portavi non autorizzati e che molto spesso non fanno altro che truffare. La stessa cosa vale anche per il sito sito www.assicurazionimonte.it, che dopo essere stato scoperto e nonostante riporti dei dati reali di intermediari questi hanno negato ogni coinvolgimento.