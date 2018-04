Rc auto, dal 10 luglio tanti sconti per i guidatori virtuosi: scopri le novità

Si torna a parlare di RC auto e pare ci siano delle novità piuttosto interessanti per gli automobilisti virtuosi. Queste novità saranno sicuramente piuttosto apprezzate. Ma di cosa si tratta? Da quanto è emerso sembra proprio che dovrebbero entrare ufficialmente tra circa tre mesi Queste novità secondo un provvedimento contenuto nel regolamento Ivass pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Dal 10 di luglio le compagnie assicurative dovranno applicare uno sconto a tutti quegli automobilisti che accetteranno determinate condizioni e questa notizia sicuramente sarà piuttosto apprezzata dai possessori di auto che sono bersagliati da rca riassicurativi e lo scopo di questa manovra è proprio quella di evitare i salassi delle RC auto per alcuni automobilisti.

Ma che cosa cambierà Effettivamente dal prossimo 10 di luglio? Le compagnie assicurative quindi potranno applicare uno sconto a quell’ automobilista che accetterà di fare installare sulla propria autovettura una scatola nera o un sistema simile e l’ automobilista dovrà anche accettare un eventuale ispezione sul proprio veicolo senza comunque dover pagare nulla ed a farlo sarà la compagnia di assicurazione.

Loading...

Le assicurazioni avranno circa 90 giorni di tempo per adeguarsi E dovranno quindi obbligatoriamente adempiere entro il prossimo 10 luglio e saranno costretti a procedere con uno sconto qualora il consumatore accetti di lasciare ispezionare preventivamente il proprio veicolo a spese della compagnia, oppure di istallare sulla propria auto una scatola nera o comunque dei dispositivi equivalenti può ancora installare dei macchinari che impediscono l’avvio del motore in ipotesi di rilevazione del tasso alcolemico oltre i limiti legali. È previsto inoltre uno sconto per legge che non potrà essere ridimensionato e le assicurazioni non soltanto non potranno ridurre lo sconto, ma non potranno nemmeno riversare sull’ assicurato i costi di installazione e gestione della scatola nera o di altri dispositivi previsti dall’ivass per accedere allo sgravio sul prezzo.

Sembra proprio che caleranno i prezzi e un italiano su due pagherà meno di €375. Secondo L’ultimo bollettino dell’ ivass ovvero dell’Istituto di vigilanza sulle assicurazioni, il prezzo medio della RC auto nel Quarto trimestre 2017 è sceso a €417 con un calo dello 0,8% rispetto al trimestre precedente e dello 0,6% su base annuale. Il nuovo ravvedimento regolamenta anche l’introduzione di uno sconto aggiuntivo e significativo ed a giovarne saranno gli automobilisti che si sono dimostrati più virtuosi nonostante le condizioni delle località dove vivono e ad essere più a rischio sono i residenti delle province che pare siano ad alto grado di sinistri auto e che perciò saranno costretti a pagare delle assicurazioni più costose. Tra queste Bari, Barletta, Genova, Bologna, Lucca, Massa. Per poter godere di questo sconto non bisognerà aver provocato un incidente con responsabilità esclusiva principale o paritaria negli ultimi 4 anni.