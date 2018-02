Rc auto e scatola nera: come pagare meno

L’utilizzo della telematica a bordo delle auto, la cosiddetta scatola nera (o BluBox come preferiamo chiamarla noi di Viasat) è uno strumento indispensabile per contrastare efficacemente non solo i furti, ma anche i furbi. Grazie a questo dispositivo tecnologico, infatti, si riescono a conciliare i vantaggi di una maggiore protezione e sicurezza per l’auto e le persone con un’opportunità di risparmio sulle tariffe assicurative (RCAuto e Incendio & Furto). Anche il grande dibattito, che si è venuto a generare nell’arco dell’ultimo anno, intorno all’assetto normativo per la definizione delle regole relative all’installazione sui veicoli della “scatola nera”, sta a indicare una sensibilità crescente sul tema. È la dimostrazione che i tempi sono maturi per riconoscere anche a livello legislativo quello che stiamo predicando da 25 anni. Stiamo parlando di una tecnologia, quella satellitare applicata al mondo dell’auto, che sta rivelando tutta la sua straordinaria importanza anche in altri settori strategici del sistema Paese. Non a caso, da molto tempo si parla di “rivoluzione nel mondo del trasporto” che ha impresso una spinta propulsiva a questo particolare mercato, ad alto tasso di tecnologia, nonostante una situazione congiunturale sicuramente non florida in Italia e in Europa, provocata essenzialmente dal perdurare della peggior crisi economica del dopoguerra. Le parole d’ordine sembrano essere efficienza, ottimizzazione del processo logistico e sicurezza. Oggi l’inefficienza logistica costa ogni anno al nostro Paese oltre 40 miliardi di euro. Un’enormità e non serve aggiungere altro. Se è vero che i sistemi ITS, una volta implementati, consentiranno economie nell’ordine del 15-20%, vuol dire che ci troviamo di fronte a una sfida irrinunciabile che dobbiamo assolutamente vincere.

Quella che sta per cominciare potrebbe essere la settimana decisiva del disegno di legge sulla concorrenza visto che martedì riprenderà la discussione nell’aula del Senato sul testo del provvedimento varato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 20 febbraio del 2015. Da quel momento, la norma destinata ad aprire i mercati, ad aumentare la competitività stimolando così l’economia, ha subito molte modifiche e pesanti ritardi anche per colpa dei forti interessi delle lobby. Svolta importante per quanto riguarda, dunque, l’assicurazione auto visto che secondo l’emendamento chi accetta la black box, riceverà uno sconto sul premio dell’assicurazione e le registrazioni saranno valide come prova nel contenzioso sui sinistri.

Le novità contenute nell’emendamento sono diverse ed i fattori guardano molto da vicino gli automobilisti, innanzitutto sul fronte dei sinistri le registrazioni fanno prova in giudizio ed ancora sarà atteso il controllo della polizia a distanza senza la presenza di una pattuglia. Per quanto riguarda, invece, i costi e gli sconti questo sono obbligatori per l’accettazione delle clausole antifrode. Gli argomenti al centro della legge sono sostanziosi, come assicurazioni con la scatola nera per arginare le frodi e fare diminuire i prezzi delle polizze Rc auto, energia, nuove regole per le farmacie, nelle quali è permesso l’ingresso delle società di capitali che potranno controllarne al massimo il 20% in ogni Regione, avvocati e notai i quali saranno di più, uno ogni 5 mila abitanti, ed ancora novità previste in campo di telefonia, trasporti, fondi pensione e carburanti.

Abbiamo parlato delle scatole nere, ma di cosa si tratta esattamente? Trattasi di un dispositivo elettronico mobile dotato di un rilevatore GPS incorporato, capace di registrare in maniera oggettiva una grande quantità di dati inerenti la condotta e lo stile di guida dell’assicurato compreso i sinistri. Questa scatola nera può essere installata sulle automobili con un contratto di comodato d’uso gratuito entro 15 giorni dalla stipula del contratto assicurativo; la loro applicazione, ha lo scopo di semplificare le indagini a seguito di un incidente stradale. Grazie all’enorme quantità di dati registrati, l’adozione della scatole nera viene caldeggiata dalle compagnie assicurative come misura di contrasto per le frodi, e di conseguenza come strumento per abbassare i prezzi delle polizze Rc Auto.

Queste scatole nere, come abbiamo anticipato, sono un localizzatore GPS collegato ad una centrale remota grazie ad una scheda telefonica capace di registrare la posizione e la velocità del veicolo; questa è anche dotata di un accelerometro ed è in grado di misurare in G, la forza dell’impatto di un veicolo a seguito di un incidente.Infine, la scatola nera riuscirà a registrare i dati inerenti le decellerazioni e le frenate, trasmettendoli successivamente al centro informativo del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. Nello specifico la scatola nera monitora la localizzazione geografica, gli eventi crash, l’informazioni inerenti i crash, l’accelerazione e decellerazione e la marcia inserita.

Si parla ormai di rivoluzione telematica. Il futuro è già arrivato? Le tecnologie satellitari e i servizi basati sulla geolocalizzazione, in Italia come nel resto del mondo, stanno entrando prepotentemente nella vita di tutti i giorni dei consumatori. Viasat è protagonista di questo mercato da oltre 25 anni, a fianco dei cittadini-consumatori che desiderano giustamente maggiore sicurezza e protezione per se stessi e per le proprie famiglie e minori tariffe assicurative. Allo stesso modo siamo partner affidabili delle compagnie assicurative che richiedono formule innovative per ridurre i rischi e contrastare il fenomeno aberrante delle frodi, delle imprese che ricercano soluzioni per aumentare l’efficienza e la sicurezza delle proprie flotte e delle istituzioni sempre più sensibili ai temi connessi alle tecnologie basate sulla localizzazione satellitare e consapevoli dei benefici sociali che esse sono in grado di generare. È la scatola nera la soluzione a tutti i problemi? Intanto, mi piacerebbe che venisse chiamata in un altro modo.

Il termine “scatola nera” si porta dietro un alone di significato negativo, spesso associato a delle tragedie. Come se non bastasse, a livello governativo, hanno dato a questo oggetto un taglio puramente circoscritto al risparmio assicurativo, senza enfatizzare gli altri aspetti, altrettanto importanti, della sicurezza, della protezione personale e dell’assistenza, come abbiamo fatto noi di Viasat con la tecnologia Blu Box. Spero che tutti convengano sul fatto che stiamo parlando di qualcosa che ha ben più valore di un semplice bonus malus. Diventerà un obbligo di legge? L’unica cosa certa è che adesso non lo è. La novità più importante introdotta dall’articolo 32 del Decreto Sviluppo, diventato legge lo scorso 24 marzo, è l’obbligo per le compagnie di assicurazione della doppia proposta. In parole povere, devono stilare un preventivo “tradizionale” e un altro che tenga conto dell’eventuale installazione della “scatola telematica” con un premio RC Auto scontato. Mi pare una considerazione degna di La Palisse far notare come il rischio di frodi autorizzi le compagnie assicurative a innalzare le tariffe, mentre un comportamento generalizzato più virtuoso, indotto dall’adozione di un dispositivo come la “Blu Box”, produca effetti contrari a beneficio soprattutto dei cittadini più onesti che, invece, oggi sono quelli maggiormente penalizzati. C’è però il rischio che il consumatore possa non essere informato adeguatamente…

E’ un rischio molto concreto. Possiamo girarci intorno quanto ci pare, ma la diffusione del dispositivo, e dei relativi vantaggi, dipenderà esclusivamente dalla sua obbligatorietà. In ogni caso, un milione e mezzo di automobilisti virtuosi già ci sono. Per tornare alla nostra “Blu Box”, stiamo parlando di un dispositivo intelligente che tutela il veicolo, il guidatore e i suoi passeggeri. In caso d’incidente è in grado di rilevare l’evento critico e la sua gravità, inviando una segnalazione automatica di emergenza con tanto di posizione dell’automezzo per consentire alle Centrali Operative Viasat di fornire una prima assistenza telefonica e, in caso di necessità, inviare immediatamente i soccorsi sul luogo dell’incidente. Ma non è tutto. E’ uno strumento assolutamente flessibile, capace di ampliare la sfera della nostra sicurezza, come nel caso del servizio “Rimborso Facile”, nato per assistere l’automobilista nelle pratiche assicurative a seguito di un sinistro, dal momento della compilazione del modulo per la constatazione amichevole alla successiva tutela legale. Può sembrare una banalità, ma sapere di poter contare su qualcuno, in un momento di forte stress come un incidente, è un bel sollievo. Lo stesso discorso vale anche per i sofisticati sistemi di gestione degli allarmi in caso di aggressione, indispensabili per garantire la massima sicurezza personale dei nostri clienti, rendere più sicure la strade e contribuire, perché no, a una sensibile riduzione dei costi sociali. Dunque uno spirito etico-sociale che si riflette direttamente sui vostri prodotti… Proprio così. Viasat è diventata leader di mercato, producendo in prima battuta dispositivi satellitari per autovetture di alta gamma. Oggi le cose sono decisamente cambiate e offriamo prodotti e servizi per la sicurezza, coprendo il mercato ad ampio spettro: dalle utilitarie come la Panda e la Smart, passando per le berline di classe media, fino alle fuoriserie più esclusive. Ogni soluzione è pensata per offrire il massimo della protezione per ciascuna tipologia di cliente. Nel nostro lavoro c’è una componente etica e sociale molto importante, è quello che dico sempre ai ragazzi e alle ragazze delle nostre centrali operative: noi aiutiamo gli automobilisti a vivere la mobilità in tutta sicurezza e serenità, sia che guidino una Cinquecento o una Ferrari. In tutti questi anni, Viasat ha perseguito con determinazione questa visione, preoccupandosi della sicurezza degli automezzi, delle merci e oggi anche delle persone.