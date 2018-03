Redditi politici nel 2017: Fedeli è il ministro più ricco, Grillo supera i 400mila euro.

To’: la più ricca della squadra di governo si conferma il ministro dell’Istruzione Valeria Fedeli, che nel 2017 ha guadagnato 182 mila euro e spiccioli, poco più dell’anno precedente. Questa è la riprova, ce ne fosse stato bisogno, che per fare soldi nella vita non serve a un tubo essere laureati: altro che università, master e dottorati. Robaccia, inutile perdita di tempo. Molto meglio, come la Fedeli, fare la sindacalista, poi fondare un comitato femminista contro Berlusconi e aspettare la chiamata dalla sinistra per occupare uno scranno ai piani alti della politica.

Stando alle dichiarazioni dei redditi pubblicate sul sito parlamento.it, la Fedeli in questa classifica è seguita dal ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda con 166 mila 264 euro. Ca- lenda, a differenza del 2016, sostiene anche di avere fondi comuni di investimento cointestati con la moglie. Terza, invece, è il ministro dei Rapporti con il Parlamento, Anna Finocchiaro, che ne dichiara 151 mila 672.

I più poveri del governo, si fa per dire ovviamente, sono il ministro dell’Interno Marco Minniti, con 92 mila 260 euro, e il ministro della Salute Beatrice Lorenzin, con 91.888. La Lorenzin potrà comunque migliorare il proprio conto in banca perché, a dispetto dello zero virgola briciole incassato il 4 marzo dal suo partito “Civica Popolare”, è stata nuovamente eletta alla Camera nel collegio blindato di Modena. E gli altri componenti dell’esecutivo quanto hanno dichiarato? Dario Franceschini, titolare del dicastero dei Beni Culturali 145 mila euro, il ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan 122 mila, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega ai rapporticonl’Ue Sandro Gozi 116 mila. Il premier Gentiloni nel 2017 ha dichiarato 107 mila 401 euro, il ministro del Lavoro Giuliano Poletti 104 mila 435, il collega all’Ambiente Gian Luca Galletti 101 mila.

CONFRONTI

E poi ancora, il ministro della Giustizia Andrea Orlando 94 mila 709, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Maria Elena Boschi 95 mila 971. Il ministro per la Coesione territoriale Claudio De Vincenti ha dichiarato invece 97.607 euro, poco meno dell’altra sottosegretaria alla presidenza del Consiglio, Paola De Micheli, che ne ha guadagnati 98.398 e che afferma anche di possedere titoli azionari del Banco di Napoli e di Mediolanum.

Finiamo la carrellata: il reggente del Pd Maurizio Martina, dimessosi in questi giorni dal ministero dell’Agricoltura nel disperato tentativo di traghettare il partito verso acque più calme, ha dichiarato 98.441 euro,praticamente la stessa cifra del ministro dello Sport Luca Lotti. Il ministro degli Esteri Angelino Alfano ha dichiarato 98.478, il ministro della Difesa Roberta Pinotti 96.458, la collega alla Pubblica Amministrazione Marianna Madia 99.519 e l’ex ministro degli Affari regionali Enrico Costa, che si è dimesso a luglio 2017,99.583.

I”PAPERONI”

E veniamo ai “big” dipartito. Per Luigi Di Maio, aspirante premier 5 Stelle, i tempi in cui faceva lo steward allo stadio San Paolo di Napoli sono ormai lontani: oggi la sua dichiarazione dei redditi è di 98 mila 471 euro, ed è identica a quella dell’anno scorso. Il suo capo, Beppe Grillo, dopo il ritorno nei teatri e nei palazzetti ha guadagnato quasi 421 mila euro, circa sei volte quanto aveva dichiarato nel 2016. Di Battista ne ha dichiarati poco più di 113 mila, circa 6 mila in più di Matteo Renzi.

A sinistra, poi, il presidente del Senato e leader di Liberi e Uguali (magari fossimo uguali, ma solo nello stipendio) Pietro Grasso ha un reddito imponibile di quasi 322 mila euro, e la collega di partito e presidente della Camera Laura Boldrini viaggia a quota 137 mila e rotti. Bersani tocca i 148 mila.

Sul versante del centrodestra Giorgia Meloni ha dichiarato 98 mila 421 euro, nulla a confronto di uno dei paperoni del parlamento come Niccolò Ghedini (Forza Italia), il cui reddito imponibile è di 1 milione 623 mila euro e dell’ex ministro Giulio Tremonti (2 milioni 111 mila).

Il parlamentare più ricco è Alberto Bombassei, deputato del gruppo Misto iscritto alla componente Civici e innovatori, con 5.198.751 euro. A Palazzo Madama il primo è invece il senatore a vita Renzo Piano, il cui imponibile sfiora i 3 milioni: 2 milioni 640 mila euro li ha dichiarati in Francia, dove risiede, mentre i restanti 349 mila 474 in Italia. Re Giorgio Napolitano, presidente emerito della Repubblica, nel 2017 ha dichiarato 121 mila 372 euro. L’ex premier Mario Monti invece, dopo aver dimezzato il patrimonio degli italiani grazie alla sua lungimirante politica economica vede dimezzarsi anche il suo, visto che in un anno è passato da 862 mila 333 euro a 421 mila 611. Che dire, professor Monti, tenga duro, sono tempi difficili.

