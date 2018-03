Reddito di cittadinanza, per Boeri occorrono 35 miliardi “Costa troppo” 7 sussidi su 10 al sud

Si torna a parlare del reddito di cittadinanza, così come previsto nella proposta di legge della scorsa legislatura Questo potrebbe costare tra i 35 e i 38 miliardi di euro. E’ questo quanto riferito dal Presidente dell’INPS Tito Boeri il quale ha sottolineato che si tratta di una cifra piuttosto consistente ed ha sottolineato ancora che sono state affinate le Stime sul costo di questa misura rispetto a quanto previsto nel 2015, quando si è parlato di 29 miliardi. “Abbiamo fatto una stima dei costi del ddl presentato dal M5s, che è la descrizione più accurata di cui oggi disponiamo su questo strumento. L’avevamo valutata già nel 2015 per 29 miliardi ora abbiamo rifatto queste stime alle luce dei dati più recenti, combinando le nostre informazioni con quelle dell’Agenzia delle entrate”, ha dichiarato ancora Boeri. Secondo quanto riferito da Greenpeace sembra che nei primi tre mesi del 2018 siano stati circa 900000 gli italiani che hanno usufruito del reddito di cittadinanza e 7 su 10 sono del sud.

Boeri ha riferito questi dati presentando al Ministero del Lavoro alcuni risultati riguardanti l’osservatorio statistico sul reddito di cittadinanza. “Il reddito minimo c’è già e si chiama Rei. E’ un primo passo, ancora sottofinanziato, ma c’è”, ha spiegato ancora il Presidente dell’Inps. Parlando sempre delle misure di contrasto alla povertà e sostegno del Lavoro, pare siano state 119.000 le famiglie che hanno usufruito del sostegno di inclusione attiva. Ma secondo il presidente dell’INPS le persone che effettivamente avrebbero bisogno di aiuto economico sono bene il doppio di quelle che effettivamente l’hanno avuto.

Come funziona il reddito di cittadinanza proposto dal Movimento 5 Stelle?

Si tratta di una misura contro la povertà che prevede fino a €780 nonché un progetto presente nel programma dei 5 Stelle. Si tratta dunque di un sussidio con l’obiettivo di far raggiungere il livello di reddito a chi si trova al disotto oppure a 0 e per poter ottenere questo sussidio bisogna essere disposti ad accettare comunque un eventuale offerta di lavoro che si accumula alle competenze e non tanto distante geograficamente ovvero a 50 km dalla propria residenza ed è possibile rifiutare fino a tre offerte. Questo è il reddito di cittadinanza che può essere richiesto da coloro che hanno determinati requisiti ovvero che abbiano compiuto la maggiore età, che siano disoccupati o inoccupati e che abbiano un reddito o una pensione inferiore alla soglia di povertà.

Bisognerà iscriversi presso i centri per l’impiego e rendersi subito disponibile a lavorare anche iniziare un percorso per poter essere accompagnati nella ricerca del lavoro, dimostrando la reale volontà di voler trovare un impiego. Bisognerà frequentare dei percorsi per la qualifica o la riqualificazione professionale, effettuare una ricerca attiva del lavoro per almeno 2 ore al giorno accettare uno dei primi tre lavori che verranno offerti.

Il reddito di cittadinanza c’è già. Va in gran parte al Sud. E a pagarlo sono i pensionati. È questo il messaggio inviato ieri da Tito Boeri ai partiti usciti vincitori dalle urne, che tra i nodi da sciogliere hanno anche quello di conciliare le promesse elettorali sui sussidi di povertà con la difficile situazione dei conti pubblici. Perché, ha suggerito il presidente dell’Inps presentando il primo bilancio del Reddito di inclusione (Rei), starsi ad arrovellare su dove trovare le risorse per interventi costosissimi quando una soluzione a basso costo è già pronta per l’uso? L’idea di Boeri, che con una mano continua a chiedere austerità per gli assegni previdenziali e con l’altra continua ad elargire valanghe di bonus a chi non ha mai versato un contributo, è che il Rei sia qualcosa di molto vicino alla versione base del reddito minimo o di dignità proposto in forme diverse sia dai grillini sia dal centrodestra. «È un primo passo, ancora sotto finanziato, ma c’è», ha detto.Conti alla mano, l’economista della Bocconi voluto da Renzi alla guida dell’Inps ha spiegato che il costo del reddito di cittadinanza proposto dal M5Sè «di 35-38miliardi»,mentre con il Rei «si potrebbe fare tantissimo già con 5-7 miliardi, raggiungendo tutte le persone in povertà assoluta».

GUERRA DI CIFRE Tralasciando la guerra di cifre subito scatenata dai grillini, che in base a dati certificati dall’Istat stimano in 15-17 miliardi il costo della misura, e l’anomalia di un funzionario pubblico che continua a proporre iniziative legislative senza mai dover rendere conto agli elettori, resta da capire per quale motivo il sostegno alla povertà debba essere fatto con risorse pescate dal bilancio di un ente che dovrebbe pensare più di ogni altra cosa a pagare le pensioni. E che invece sembra voler fare di tutto tranne che restituire ai lavoratori i contributi versati durante la propria vita professionale. Certo, dal punto di vista sostanziale è lo Stato a pagare (con ingenti e incessanti trasferimenti di denaro) e non l’Inps. Ma se la distinzione contabile è chiara e trasparente, non si capisce perché, come ha più volte detto l’ex sottosegretario Alberto Brambilla, tutti continuano a lanciare allarmi sulla sostenibilità del sistema pensionistico, quando è solo la spesa assistenzia le a crescere ogni anno (siamo arrivati a 108 miliardi) mentre la gestione previdenziale è in perfetto equilibrio.

POMPA MAGNA Il problema non ha mai sfiorato il governo uscente, che ieri ha celebrato in pompa magna la pioggia di quattrini distribuita ai poveri. «Non buttare amare il lavoro fatto, perché il Paese non può permettersi una fiera delle velleità», ha detto il premier Paolo Gentiloni. «Credo che il reddito di inclusione sia qualcosa di importante che deve durare nel tempo», ha aggiunto il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti. Entrando nel dettaglio, i nuclei che sono stati beneficiati da misure di contrasto alla povertà, sia dal vecchio Sostegno per l’inclusione attiva che dal nuovo Rei entrato in vigore dal primo gennaio, sono 251.000 famiglie per 870.000 componenti. Al momento, ha spiegato Boeri, è stato raggiunto quasi il 50% della platea potenziale (era 1,8 milioni di persone al primo step)ma a luglio la misura diverrà universale (vengono meno i requisiti familiari e restano solo quelli economici) e si punta a una platea di quasi 700mila famiglie e 2,5 milioni di persone interessate. Il sussidio (rispetto ai 780 euro mensili per persona singola e 1.638 euro a una coppia con due figli minori previsti dalla proposta grillina), raggiunge al massimo 187euro per una famiglia composta da una sola persona e 485 euro in caso di almeno cinque componenti. L’importo medio mensile è stato di 297 euro. Inutile dire dove siano andati gli assegni. Sette nuclei beneficiari su 10 vivono nel Mezzogiorno. Campania, Calabria e Sicilia in testa. Nel dettaglio, per il Rei sono residential Sud 79.723famiglie su 110.138 complessive (il 72,4%) con un importo medio di 309 euro contro i 256 del Nord. Per il Sia la percentuale di nuclei residenti al Sud è del 69,6% (83.004 su 119.226).