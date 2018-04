Reddito di Inclusione 2018, dal primo luglio si bloccano i requisiti familiari

In attesa del «Reddito di cittadinanza» promesso dal M5S come sostegno economico a single (fino a 780 euro) e a famiglie senza lavoro o con entrate molto basse (una coppia con due figli sotto i 14 anni e zero stipendi prenderebbe 1638 euro), già 4998 veneti (2046 nuclei) hanno ottenuto il «Reddito di inclusione» (Rei). Ovvero una misura di contrasto alla povertà dal primo gennaio scorso finanziata con 2 miliardi e 59 milioni dalla legge di Bilancio, che per il 2019 prevede un aumento a 2 miliardi e 454 milioni e per il 2020 un ulteriore rialzo a 2 miliardi e 745 milioni di euro. Tradotto: gli aventi diritto nella nostra regione percepiscono un assegno mensile in media di 252,43 euro, contro un importo nazionale di riferimento di 297, perché la cifra varia a seconda dei componenti della famiglia, della presenza di minori, disabili, donne in gravidanza e disoccupati over 55 anni e di eventuali trattamenti assistenziali correlati. Il contributo cambia dai 177 euro per i single ai 429 concessi alle famiglie con sei o più componenti. Finora nella nostra regione sono stati corrisposti 1,2 milioni di euro.

Il reddito di inclusione viene ulteriormente diminuito se un componente della famiglia percepisce un reddito. Non si tratta solo di un sostegno economico, ma anche di un reinserimento nel mondo del lavoro. Il metodo di pagamento avverrà tramite una carta ed il beneficio economico varierà di famiglia in famiglia. Da parte sua il ministro del Lavoro Poletti ha ribadito l’inserimento di 600 persone nei centri di impiego per occuparsi delle famiglie che hanno il reddito di inclusione (rei) e che dovranno essere inserite in un progetto per l’occupazione e ha assicurato che chi ha diritto al Rei lo riceverà.

Nella seguente tabella si riportano gli importi, annuali e mensili, previsti per il 2018.

Numero componenti Soglia di riferimento in sede di prima applicazione Beneficio massimo mensile 1 2.250,00 € 187,50 € 2 3.532,50 € 294,38 € 3 4.590,00 € 382,50 € 4 5.535,00 € 461,25 € 5 6.412,50 € 534,37 € 6 o più 6.477,90 €

I primi pagamenti per il reddito di inclusione Ovvero la misura introdotta per il contrasto alla porta alla povertà, partiranno nella giornata di oggi ed a farlo sapere è stato l’INPS che ha annunciato l’arrivo a breve di un report Sui numeri delle persone che lo hanno richiesto e anche sul numero delle domande accolte. La presentazione delle istanze da parte delle famiglie è partita ufficialmente dal primo dicembre 2017 e secondo quanto riferito i primi pagamenti avrebbero dovuto essere già disposti a partire dal primo gennaio 2018 Ma si sarebbero registrati alcuni ritardi.

Il ministro del lavoro Giuliano Poletti pare abbia ribadito l’innesto di circa 600 persone nei centri per l’impiego al fine di occuparsi di tutte quelle famiglie che avranno il reddito di inclusione e che dovranno essere inserite in un progetto di occupabilità. Il ministro ha inoltre confermato che dalla fine di gennaio alle persone che hanno avuto certificato diritto ad avere il Rei lo riceveranno. Quindi a partire dalla giornata di oggi arriveranno i primi pagamenti del Ricovero del reddito di inclusione introdotta dal governo per poter contrastare la povertà di sotto ad una data soglia di reddito per figli a carico. L’Inps ha anche fatto sapere che a breve pubblicherà un report su tutti coloro che riceveranno tutte le domande accolte, considerando che al 2 gennaio le domande pervenute erano circa 76 Mila e comprendeva ill periodo a partire dal primo dicembre 2017. Il maggior numero di domande arriverebbero dalla Campania, il 22%, Sicilia, 21,4%, e Calabria, 14%. Più di 5.000 domande arrivano da Lombardia, 7% e Lazio 6,9%.

Per chi non lo sapesse, il Rei ovvero reddito di inclusione si compone in due parti ovvero un beneficio economico che viene erogato mensilmente attraverso una carta di pagamento elettronica chiamata appunto carta Rei Per un totale di 18 mesi i quali potranno essere le rinnovabili, decorso un periodo di almeno sei mesi. L’altra parte in cui consiste il Rei un progetto personalizzato che prevede l’attivazione di inclusione sociale e lavorativa finalizzata al superamento della condizione di povertà predisposto sotto la regia dei Servizi Sociali del comune.

Sulla base di quanto stabilito dalla legge bilancio del 2018 a partire dal prossimo primo luglio Il Rei sarà universale ovvero non saranno più richiesti requisiti familiari che attualmente sono quelli che fanno sì che è possibile presentare la domanda tutti quei nuclei familiari con minori, disabili, donne in stato di gravidanza e disoccupati ultracinquantacinquenni. A partire dal 2018 Dunque resteranno soltanto dei requisiti puramente economici come essere in possesso di un ISEE non superiore ai €6000 e un valore del patrimonio immobile non superiore ai €20000. Per poter richiedere il beneficio economico bisognerà comunque essere in possesso sempre comunque di un’ attestazione ISEE che sia in corso di validità.