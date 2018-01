Reddito di inclusione, oltre 76 mila domande arrivate all’Inps

Per gli italiani, è ora disponibile il reddito di inclusione, c’è la possibilità di ottenere un beneficio economico e nuove opportunità lavorative per superare la condizione di povertà. Il reddito di inclusione consiste in un assegno che va da 187,5 € a 534 € per un percorso di reinserimento lavorativo destinato alle famiglie che vivono in condizioni di povertà. Quanti soldi ottiene chi ne ha diritto? Il beneficio economico varia in base al reddito disponibile, cioè in base all’ Isee ed altri indicatori della capacità di spesa. L’importo dell’assegno è proporzionale alla differenza fra il reddito familiare la soglia reddituale di accesso.

È bastato poco più di un mese per avere un’idea abbastanza precisa delle strade che prenderanno gli 1,8miliardi stanziati dal governo per il reddito di inclusione. Dei circa 1,8 milioni di persone che, secondo le stime del ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, potranno accedere al nuovo sussidio di povertà, oltre 75mila hanno già fatto pervenire all’Inps,che eroga materialmente gli assegni, i moduli di richiesta. La mappa delle domande, com’era prevedibile, è disomogenea.Del resto,le statistiche sul rischio di povertà o di esclusione sociale periodicamente elaborate dall’Istat disegnano un Paese profondamente spaccato, con forbici percentuali che si differenziano di diversi punti tra le regioni più ricche del Nord e quelle meno abbienti del Sud. Lo scarto emerso dalle prime rivelazioni dell’Inps, però, va ben al di là delle distanze certificate dall’Istat.

Le domande di reddito di inclusione arrivate all’Istituto guidato da Tito Boeri tra il primo dicembre 2017 e ieri sono state complessivamente 75.885. Di queste, ben 43.658 (il 57,6%) sono partite da sole tre regioni del Mezzogiorno, che hanno letteralmente preso d’assalto il nuovo strumento varato dal governo. In testa alla classifica svetta la Campania, che ha inviato all’Inps 16.686 domande (il 22%).A seguire,praticamente allineata, la Sicilia, con 16.366 domande (il 21,6%). Al terzo posto, con 10.606 domande (il 14%), si è invece piazzata la Calabria. Se dovessimo considerare tutto il blocco delle regioni meridionali e delle isole,aggiungendo il Molise, la Basilicata e la Sardegna (la Puglia curiosamente non ha fatto pervenire alcuna richiesta), la percentuale complessiva di domande provenienti dal Sud salirebbe addirittura al 64,7%.

Una percentuale ben diversa da quel 46,9% che, secondo l’Istat,individua la quota di rischio di povertà e di esclusione sociale da attribuire a questa parte di Italia. In linea di massima le domande trasmesse dalle regioni più popolose del Mezzogiorno hanno praticamente triplicato quelle del Nord, dove svetta la Lombardia, con 5.338 richieste (7%). Seguono il Piemonte (3.138, 4,1%) e il Veneto (2.715, 3,6%). Identico rapporto di uno a tre anche con il Lazio, che pure ha presentato 5.237 domande (il 6,9%). Nel Centro Italia molte richieste di sussidio sono arrivate pure dalla Toscana (4.130, 5,4%) e dall’Abruzzo (2.636, 3,5%). Mentre dalle altre regioni sono partite solo poche centinaia di domande.

Il flusso andrà comunque verificato nei prossimi mesi. Quandola suddivisione geografica potrebbe mutare e l’effettivo accoglimento delle domande potrebbe ridisegnare la mappa su base regionale dei beneficiari. Il Rei può essere richiesto da cittadini italiani,comunitario extracomunitari con permesso dilungo soggiorno residenti in Italia da almeno due anni al momento di presentazione della domanda. E viene riconosciuto ai nuclei familiari con Isee complessivamente non superiore a 6mila euro e un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione,non superiore a 20mila euro. Il patrimonio familiare sotto forma di depositi e conti correnti non deve poi superare i 10mila euro. L’assegno va da un massimo mensile di 187,5 euro per una persona sola fino a 485 euro per un nucleo di cinque o più persone. In ogni caso, l’importo complessivo annuo non può superare quello dell’assegno sociale.

Dal primo gennaio 2018 sarà possibile accedere al Reddito di inclusione (REI), le cui domande saranno presentabili presso il Comune di residenza dal 1 dicembre attraverso l’apposita modulistica messa a disposizione dall’INPS. Il REI si compone di due parti:

• un beneficio economico erogato mensilmente attraverso una carta di pagamento elettronico (carta REI); • un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa volto al superamento della condizione di povertà. Il REI sostituirà le precedenti prestazioni SIA e ASDI (che non saranno più riconosciute) e assorbe anche la Carta acquisti, che diventerà a tal fine “Carta REI”.

COSA SERVE Per l’accesso alla prestazione il nucleo familiare deve avere i seguenti requisiti: 1. residenza e soggiorno: cittadini italiani, dell’UE o familiari titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini di paesi terzi in possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Residenza continuativa in Italia da almeno due anni al momento della domanda; 2. requisiti economici: ISEE inferiore a 6.000 euro1 , ISRE inferiore a 3.000 euro, patrimonio immobiliare (diverso dalla casa di abitazione) inferiore a 20.000, patrimonio mobiliare inferiore a 6.000 euro (accresciuto di 2.000 euro per ogni componente del nucleo familiare oltre il primo, fino a massimo 10.000 euro); 3. beni durevoli e indicatori del tenore di vita: non percepire prestazioni di assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) o altro ammortizzatore sociale di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria; non possedere autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità); non possedere navi e imbarcazioni da diporto (art.3, c.1, d.lgs. 171/2005); 4. requisiti familiari: il nucleo deve avere tra i propri componenti (in alternativa) figli minorenni, figli (anche maggiorenni) con disabilità, donne in stato di gravidanza2 oppure componenti del nucleo familiare disoccupati che abbiano compiuto i 55 anni di età3 . Il REI, fermo restando tali requisiti di cui sopra, è compatibile con lo svolgimento di attività lavorative da parte dei componenti il nucleo familiare.

IL BENEFICIO ECONOMICO Il beneficio è pari, su base annuale, ad euro 3.000 moltiplicati per la scala di equivalenza propria del nucleo familiare (al netto delle maggiorazioni previste dal D.P.C.M. 159 del 2013) e moltiplicati, per il solo 2018, per un parametro del 75%. Il valore totale non può comunque eccedere l’importo dell’assegno sociale. 1 Chi effettuerà la richiesta del REI nel mese di dicembre 2017, e non è già beneficiario di SIA, in caso di accoglimento deve aggiornare l’ISEE entro il primo trimestre 2018, per evitare la sospensione del beneficio. Chi presenta la domanda di REI a far data dal primo gennaio 2018, invece, deve possedere all’atto della presentazione della domanda l’attestazione ISEE 2018. 2 La documentazione medica attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto deve essere rilasciata da una struttura pubblica e allegata alla richiesta del beneficio e può essere presentata non prima di quattro mesi dalla data presunta del parto. 3 La disoccupazione deve derivare da licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e il soggetto deve aver cessato, da almeno tre mesi, di beneficiare dell’intera prestazione per la disoccupazione, ovvero, nel caso in cui non abbia diritto di conseguire alcuna prestazione di disoccupazione per mancanza dei necessari requisiti, si trovi in stato di disoccupazione da almeno tre mesi. Si considerano in stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponda ad un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’art. 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (rispettivamente, 8.000 e 4.800 euro).

Il beneficio economico è concesso per un periodo massimo di 18 mesi e non potrà essere rinnovato prima di 6 mesi. Nel caso di rinnovo la durata è fissata in 12 mesi. Nell’ambito della richiesta del REI, è compresa la possibilità di richiedere l’assegno per nuclei familiari con tre o più figli di età inferiore ad anni 18. Il beneficio è erogato mensilmente attraverso una Carta di pagamento elettronica (“Carta REI”), la quale consente anche prelievi in contante entro il limite della metà del beneficio attribuito.

IL PROGETTO DI ATTIVAZIONE SOCIALE E LAVORATIVA I Comuni, esercitando le funzioni in maniera associata a livello di Ambiti territoriali, devono avviare i Progetti personalizzati di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa, che vengono costruiti insieme al nucleo familiare sulla base di una valutazione multidimensionale finalizzata a identificarne i bisogni, tenuto conto delle risorse e dei fattori di vulnerabilità, nonché dell’eventuale presenza di fattori ambientali e di sostegno. La valutazione è organizzata in un’analisi preliminare (da svolgere entro 25 giorni lavorativi dalla richiesta del REI, se la valutazione dei requisiti da parte del punto d’accesso è positiva), rivolta a tutti i beneficiari, e in un quadro di analisi approfondito, qualora la condizione del nucleo familiare sia più complessa. Se in fase di analisi preliminare emerge che la situazione di povertà è esclusivamente connessa alla mancanza di lavoro, il Progetto personalizzato è sostituito dal Patto di servizio o dal programma di ricerca intensiva di occupazione (previsti dal D.lgs. 150/2015, art. 20). Il Progetto deve essere sottoscritto dai componenti il nucleo familiare entro 20 giorni lavorativi dalla data in cui è stata effettuata l’analisi preliminare. Il mancato rispetto di quanto previsto nel progetto, la presenza di dichiarazione rivelatesi mendaci in sede di DSU, nonché la mancata presentazione in occasione delle convocazioni che saranno formulate per appositi incontri, comporta delle sanzioni.

COME PRESENTARE LA DOMANDA La domanda va presentata, attraverso la modulistica predisposta dall’INPS, dall’interessato o da un componente del nucleo familiare presso i Comuni o gli altri punti di accesso, identificati dai comuni stessi. Una volta ricevuta la domanda, gli ambiti territoriali verificano i requisiti di cittadinanza e residenza e inviano quanto necessario entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione all’Inps nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione. L’Inps, entro i 5 giorni lavorativi successivi alla ricezione verifica il possesso dei requisiti e, in caso di esito positivo, riconosce il beneficio. Il versamento del beneficio è condizionato all’avvenuta sottoscrizione del Progetto personalizzato e decorre dal mese successivo alla richiesta.

CONTATTI Per informazioni e ulteriori approfondimenti, anche alla luce delle circolari operative emesse dall’INPS, è possibile contattare gli uffici dei servizi alla persona negli orari e con le modalità di contatto previste.

Sono trascorsi già quattro anni da quando il World Economie Forum di Davos ha identificato nella crescente disuguaglianza economica la maggiore minaccia alla stabilità sociale, tre da quando la Banca Mondiale ha dichiarato il proprio obiettivo di eradicazione della povertà e appena due da quando i leader mondiali hanno sottoscritto l’Agenda 2030 contenente i 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile mettendo al primo posto quello della “povertà zero”. Eppure il divario tra ricchi e poveri non solo si è allargato, ma ha raggiunto dimensioni allarmanti.

Secondo Oxfam, la ricchezza detenuta dall’1% della popolazione mondiale supera quella del restante 99%. Per dirla in parole povere, bastano 8 ‘Paperoni’ del pianeta per fare la ricchezza dei 3,6 miliardi più poveri. Ma questa è solo l’istantanea di un processo in corso. Notizie sempre più negative e sempre peggiori si susseguono ogni giorno e, in un mondo dove oltre un miliardo di persone vive con meno di 1,25 dollari al giorno e 1 su 9 non ha nemmeno abbastanza da mangiare, è proprio l’Italia a detenere uno dei primati in negativo.

Mentre si continua a dire che il PIL è cresciuto dell’1,7% sull’anno, i dati Eurostat raccontano però che l’Italia è il Paese che ha più poveri in Europa. L’Istat non è da meno: nel 2016, infatti, si stima siano ancora 1 milione e 619 mila le famiglie residenti in condizione di povertà assoluta, nelle quali vivono 4 milioni e 742 mila individui, e 2 milioni 734mila famiglie, 8 milioni 465mila individui, che versano in uno stato di povertà relativa. La nostra penisola conta diciotto milioni di persone a rischio povertà o esclusione sociale, il 30% della popolazione residente. Il recente rapporto Censis sulla situazione sociale nel paese, restituisce la fotografia di un’evoluzione della povertà del 165% rispetto al 2007, ovvero prima della crisi.

L’aumento delle persone in povertà assoluta convive con l’intensificazione della condizione della povertà assoluta, poiché i redditi delle famiglie coinvolte si è allontanato ancor di più dalla soglia di accesso alla povertà. Sempre in parole spicciole: mentre i più ricchi, soprattutto i molto ricchi, diventano ancora più ricchi, così i poveri, soprattutto i molto poveri, diventano ancora più poveri in linea con le crescenti disuguaglianze socioeconomiche di questi anni. Una concentrazione che vede protagonisti soprattutto le famiglie straniere, che è probabilmente il dato più nuovo su cui porre attenzione, i minori, i giovani e le famiglie numerose.

Sono aumentati i disoccupati e gli inoccupati, è cresciuto il numero dei lavoratori poveri il cui reddito insufficiente ne pregiudica le capacità di autodeterminazione, è peggiorata la condizione minorile e giovanile (ad esempio l’altissimo numero dei giovani che non studiano e non lavorano), si sono aggravate le discriminazioni di genere per quanto riguarda accesso al mercato del lavoro, retribuzione e assegni pensionistici. Inoltre, 100.000 italiani hanno lasciato il paese nell’ultimo anno in cerca di miglior fortuna, si è rafforzato il potere delle mafie e il loro potere di penetrazione economico culturale a causa del ricatto economico e si approfondisce la disuguaglianza territoriale aggravando ulteriormente la questione meridionale.

In tutti questi anni l’incremento della povertà ha comportato un aumento delle disuguaglianze. In Europa, stante all’indice Gini di disuguaglianza di reddito, solo la Gran Bretagna sembra aver fatto peggio dell’Italia. Non si è risposto alla crisi con più welfare, ma con meno welfare, che è stato uno degli ambiti maggiormente sacrificati per il recupero di risorse a favore di un auspicato nuovo sviluppo dell’economia. Anche nei settori in cui la spesa sociale non è arretrata, di fatto i livelli di welfare non sono stati in grado di contrastare l’erosione sociale di molte fasce di ceto popolare ed anche di ceto medio. Il dato delle 350.000 sentenze di sfratto negli ultimi 5 anni in Italia per “morosità incolpevole” è significativo della totale disattenzione nei confronti delle così dette “nuove povertà”.

È evidente che questo incremento mostruoso della povertà sia stato indotto anche dai massicci tagli alle spese sociali nei bilanci nazionali e, soprattutto, comunali.

Ed ecco come l’impatto di politiche di bilancio che hanno privilegiato la sicurezza economica di una classe di privilegiati hanno invece lasciato soli e fragili non solo gli individui, ma anche tutti quegli organismi sociali, dal mondo del volontariato e del terzo settore, che tradizionalmente sono i primi ammortizzatori della povertà.

A niente servirà la recente misura del Reddito di Inclusione (REI) per cui verranno stanziati 1,7 miliardi nel 2018 e circa 1,8 nel 2019, con un recente aumento di 300 milioni, dato che per affrontare l’emergenza sociale sopra descritta ne servirebbero 5 in più all’anno. Dieci volte in più per una misura strutturale di reddito minimo, essenziale per affrontare il “rischio povertà”. Ed ecco che, di nuovo, si ripresenta la lotta del povero contro il più povero: infatti la misura ne raggiungerà solo 1 su 4.

In questo panorama, è chiaro che la principale vittima della disuguaglianza è la democrazia, in quanto i mezzi di sopravvivenza e di vita dignitosa, sempre più tagliati, sempre più scarsi, sempre più in mano a pochi, ricercati ed inaccessibili, diventano oggetto di una rivalità tra i privilegiati ed i bisognosi lasciati senza supporto, condannati a rimanere nella propria condizione. Una situazione che è la conseguenza diretta di aver sostituto la competizione e la rivalità alla cooperazione e alla coabitazione basata sulla reciprocità, sull’integrazione e l’inserimento sociale di chi è rimasto ai margini. Se lasciata senza controllo, la crescente disuguaglianza continuerà ad essere una lacerazione delle nostre società, causando un aumento della criminalità e dell’insicurezza e pregiudicando l’esito della lotta alla povertà.

Questo non è però un destino ineluttabile, esiste una visione positiva di un futuro possibile, che vede uniti, in una geografia della speranza, tutti i soggetti e le realtà del sociale convinte che i diritti sociali, la dignità di ogni essere umano e l’impegno contro ogni forma di ingiustizia sociale e razzismo siano le fondamenta sulle quali ricostruire democrazia e partecipazione.

Tutti e tutte quelle persone che auspicano l’istituzione di unReddito di Dignità che metta finalmente al passo anche l’Italia con tutti gli altri Stati dell’Unione Europea.

La Costituzione europea, infatti, detta dei criteri e stabilisce che nessun cittadino deve scendere in termini di reddito personale sotto la soglia del 60% del reddito mediano procapite dello Stato di riferimento, linea invalicabile per garantire l’intangibilità della dignità umana. Il Reddito di Dignità, così come pensato dalla Rete dei Numeri Pari, che unisce centinaia di realtà sociali diffuse in tutta Italia, permette di costruire un pensiero, una consapevolezza ed una proposta più forte per contrastare le pericolose tendenze culturali imposte dalle politiche di austerità: darwinismo sociale, universalismo selettivo e istituzionalizzazione della povertà. Si tratta non solo di superare lo “spezzatino” delle tante ma insufficienti, e a volte contraddittorie, misure assistenziali, ma anche di unire ad un doveroso atto di giustizia sociale l’occasione di riconnettere le risorse individuali e familiari alle esigenze scoperte delle comunità locali, restituendo protagonismo e autorevolezza sociale alle persone che vivono una condizione di marginalità e rischiano la deriva dell’emarginazione e della completa deprivazione sociale. Un reddito di dignità che coinvolga i residenti, e non solo i cittadini, e che superi così il pericoloso vuoto legislativo dello ius soli.

L’aumento del divario tra ricchi e poveri non è un fenomeno inevitabile, quindi, ma la conseguenza di scelte politiche il cui scopo era proprio quello. Non è un caso la situazione in cui ci troviamo. È compito della geografia della speranza, dei vinti che hanno subito le conseguenze della crisi e le pagano tutt’ora, mettersi insieme ed invertire la rotta. Ed è per questo che la manifestazione del 16 dicembre, unisce insieme i dannati della globalizzazione e della colonizzazione economico finanziaria, oggi più che mai rappresenta uno spazio pubblico in cui unire le voci e rimettere al centro dell’agenda politica la dignità umana.