Reflusso gastroesofageo, attenzione alle abitudini: non esagerare con lo sport

Il reflusso gastroesofageo è purtroppo un disturbo che colpisce molte persone. I sintomi tipici di questo disturbo Sono il bruciore di stomaco e la tosse. Sostanzialmente questo disturbo si basa sulla risalita dei liquidi dallo stomaco alle pareti durante la digestione, che può accompagnarsi a sintomi,come abbiamo visto, quali acidità, dolore al petto e tosse. Al giorno d’oggi sono davvero tantissime persone a soffrirne, ma soltanto in pochi effettivamente sono Quali sono i comportamenti che stimolano la comparsa dei fastidi più comuni dovuti ad una cattiva digestione. Da sempre si è detto che il reflusso gastroesofageo sia per lo più causato da una cattiva alimentazione o dal consumo eccessivo di determinati alimenti che non fanno altro che aumentare la predisposizione a questo disturbo. Sembra però che secondo un recente studio anche il troppo esercizio fisico può essere una causa scatenante del reflusso gastroesofageo.

L’esercizio fisico si sa è importante per la salute di tutti e fa bene a qualsiasi età, tuttavia però nonostante i suoi benefici siano molteplici anche per l’apparato gastrointestinale, in alcuni casi fare troppa attività fisica può avere degli effetti non positivi. A smentire questa tesi è stato proprio uno studio effettuato nel 2004 realizzato dal Karolinska Hospital di Stoccolma e pubblicato su Gut 2004, secondo cui l’attività fisica ha una relazione ben specifica con il reflusso gastroesofageo. Un altro studio invece condotto su un campione più ampio di individui circa 5000 e pubblicato poi su World Journal of gastroenterology nel 2012 ha messo in evidenza come il movimento possa ridurre il rischio di reflusso gastroesofageo nelle persone obese.

Questi studi sono stati smentiti da un altro studio pubblicato nel 2009 su clinical Journal of Sports medicine il quale ha suggerito una maggiore incidenza del disturbo in tutti quei soggetti che praticavano Surf ipotizzando che i movimenti fatti a pancia in giù potessero stimolare il reflusso. “L’esercizio fisico ì aumenta quindi il reflusso gastroesofageo, ma è importante sapere che mentre il reflusso (misurato con la PH-impedenziometria, un’apparecchiature specifica) può essere ben controllato dall’utilizzo di inibitori di pompa protonica, i sintomi possono permanere nonostante la terapia, probabilmente perché non tutti i sintomi che i pazienti manifestano sono correlati al reflusso acido“, è questo quanto dichiarato da uno degli autori dello studio in questione.

I ricercatori hanno spiegato che movimenti come ad esempio i salti possono aumentare la pressione addominale, facendo scatenare proprio il reflusso. La soluzione secondo i ricercatori in questione sarebbe la medesima ovvero, non andare in palestra subito dopo aver mangiato e dunque non allenarsi a stomaco pieno, non assumere dei pasti ricchi di carboidrati e soprattutto non eseguire un intensa attività sportiva Qualora si abbiano questi disturbi. È necessario è possibile utilizzare delle terapie specifiche piuttosto che dover rinunciare all’attività fisica.

Si definisce reflusso gastro-esofageo (RGE) il passaggio nell’esofago di contenuto gastrico; tale passaggio è in molti casi fisiologico, a esempio nell’immediato periodo post-prandiale se in quantità ridotta, ma in situazioni specifiche, per quantità e qualità del materiale refluito, si creano le condizioni di una vera e propria patologia: la malattia da reflusso gastro-esofageo.

FISIOPATOLOGIA

L’esofago è costituito prevalentemente da tessuto muscolare, striato nel terzo superiore e liscio nei due terzi inferiori. La muscolatura striata è innervata da fibre colinergiche provenienti dal nucleo ambiguo del nervo vago; la porzione liscia è innervata da fibre colinergiche provenienti dal nucleo dorsale del nervo vago (plesso esofageo) le quali fanno sinapsi con il plesso mienterico di Auerbach. La muscolatura dell’esofago permette la progressione delPalimento grazie a una sequenza ordinata di onde pressorie: peristalsi primaria, attivata dalla deglutizione. Esiste inoltre una peristalsi secondaria attivata dal materiale non ancora pervenuto nello stomaco o appena refluito dallo stesso. Un altro tipo di peristalsi, definita terziaria, è costituita da contrazioni irregolari, spesso simultanee, prive di carattere propulsivo, più frequenti in corso di diverse patologie esofagee.

Lungo l’esofago si possono individuare due strutture sfinteriali: la prima tra ipofaringe e tratto cervicale dell’esofago, o “UES” (Upper Esophageal Sphincter) riconducibile al muscolo cricofaringeo, la seconda, sfintere esofageo inferiore o “LES” (Lower Esophageal Sphincter), a livello della giunzione esofago- gastrica. Questa è una zona ad alta pressione che rappresenta la principale struttura antireflusso, grazie alla sua localizzazione tra la zona a pressione negativa intra-toracica e la zona a pressione positiva intra-addominale. Pertanto, in condizioni normali un aumento della pressione addominale si ripercuote a livello del LES impedendo il ritorno nell’esofago di materiale ingerito. Il LES in condizioni di riposo è tonicamente chiuso e si rilascia per un tempo di 3-10 secondi in risposta alla deglutizione.

Altre strutture anatomiche che contribuiscono al mantenimento di una barriera anti-reflusso sono: l’angolo di His, angolo acuto formato dall’incontro dell’esofago terminale con il fondo gastrico, il legamento freno-esofageo o membrana del Bertelli, le pliche mucose all’ingresso dell’esofago nello stomaco e il collare diaframmati- co, costituito da fasci del pilastro destro del diaframma, che, disponendosi a sciarpa attorno all’esofago, ne strozzano il lume durante la fase inspiratoria.

Nella patogenesi della malattia da RGE rientrano numerosi fattori: insufficiente barriera anti-reflusso dello sfintere esofageo inferiore (bassa pressione basale, inappropriati rilasciamenti, non determinati cioè dalla deglutizione e non associati a onde peristaltiche nel corpo esofageo, transitorio aumento della pressione intraddominale o gastrica) o scivolamento in alto dello stesso;

2) difetto di clearing esofageo, cioè insufficienza dei meccanismi (peristalsi secondaria e trasporto della saliva) con cui l’esofago riduce o annulla l’esposizione della sua mucosa all’insulto del materiale refluito e ripristina un pH normale;

3) ritardo di svuotamento gastrico, per anomalie anatomiche (stenosi del piloro, malrotazione) o alterazioni funzionali (alterazioni motorie del fundus, regione deputata allo svuotamento dei liquidi);

4) aggressività del contenuto gastrico che refluisce in esofago, per azione combinata della pepsina e dell’acido cloridrico (la conseguente esofagite a sua volta perpetua il reflusso alterando la competenza funzionale dello sfintere);

5) reflusso duodeno-gastrico con passaggio nello stomaco di secrezioni pancreatico-biliari, che in caso di reflusso gastro-esofageo sembra determinare lesioni più severe.

Nell’età neonatale alcune peculiarità anatomo-funzionali favoriscono la comparsa di RGE e rendono più difficile la distinzione tra reflusso fisiologico e reflusso patologico.

La maggioranza dei neonati presenta infatti un LES incompetente, con bassi valori pressori basali; inoltre, il LES appare dislocato in sede intra-toracica con brevità della porzione intra- addominale; l’angolo di His in questo periodo della vita si presenta ottuso, e funzionalmente si hanno onde peristaltiche esofagee di minore ampiezza e un rallentato svuotamento gastrico.

Con l’accrescimento e la maturazione delle strutture anatomiche e funzionali, associate all’acquisizione della postura eretta, il reflusso tende a diminuire e a scomparire del tutto entro il 18° mese di vita nella maggioranza dei casi.

EPIDEMIOLOGIA

L’incidenza del RGE nel neonato a termine e pretermine è stata poco studiata. Studi recenti, mediante la pEI-metria delle 24 ore su neonati in buona salute, hanno mostrato che il numero di reflussi per ora è più alto nella veglia, minore nel sonno attivo, basso nel sonno tranquillo. Vi è una netta correlazione tra movimento e reflusso, e il movimento precede nell’88% dei casi il reflusso. Con lo sviluppo la quantità del sonno totale diminuisce e aumenta proporzionalmente il sonno quieto, e questo spiegherebbe ulteriormente la fisiologica diminuzione del RGE con l’accrescimento.

Mentre il neonato sano presenta frequenti reflussi nel periodo post-prandiale e nella veglia, i neonati con malattia da RGE presentano reflussi più prolungati durante il sonno e nel periodo post-prandiale tardivo. Poiché durante il sonno l’attività di clearing sembra diminuita, ciò potrebbe spiegare la maggiore incidenza di complicanze respiratorie nei neonati con reflussi più lunghi durante il sonno.

Costituiscono una categoria particolarmente a rischio in età neonatale i nati pretermine, quelli in terapia intensiva o con esiti respiratori quali la displasia broncopolmonare (DPB).

EZIOLOGIA

Oltre a un RGE “primitivo”, dobbiamo ricordare che il RGE può comparire come fenomeno secondario in soggetti affetti da malformazioni del tratto gastrointestinale (ernia iatale^ malrotazione, volvolo) e come complicanza postoperatoria della atresia esofagea. E nota inoltre l’associazione tra il RGE e intolleranza alle proteine del latte vaccino. RGE è presente nel brachiesofago, patologia congenita in cui lo sfintere esofageo è totalmente intra-toracico, l’angolo di His è acuto e non ottuso e la membrana di Bertelli è svincolata dal LES.

MANIFESTAZIONI CLINICHE

Vomito e rigurgito: nell’85% dei neonati affetti, il vomito o il rigurgito si manifestano fin dalla 1a settimana di vita essendo a questa età la capacità di riserva esofagea molto ridotta; pertanto il materiale che refluisce viene facilmente eliminato per via orale. Il vomito può manifestarsi nell’immediato periodo post-prandiale, ma anche in una fase più tardiva, probabilmente per uno svuotamento gastrico rallentato. Nei casi più gravi si può avere una perdita significativa di nutrienti e un ritardo di crescita. Questa condizione può essere spesso aggravata da uno stato di anoressia che può derivare sia da turbe motorie dell’esofago con disfagia, sia dal tentativo di evitare l’esposizione della mucosa esofagea infiammata all’azione lesiva del contenuto gastrico refluito.

Disturbi respiratori: i disturbi respiratori nel RGE sono precoci e molteplici, possono essere presenti anche in assenza dei sintomi più classici quali vomito e rigurgito, e costituiscono da soli l’indicazione alla ricerca del RGE, quando siano state escluse cause di infezioni respiratorie recidivanti.

Le broncopolmoniti da aspirazione possono manifestarsi in circa 1/3 dei pazienti nel primo anno di vita. Tipicamente le broncopolmoniti coinvolgono di volta in volta differenti lobi polmonari, anche se l’incidenza maggiore è a carico del lobo superiore destro per la posizione clinostatica del neonato. Sintomi caratteristici sono la polipnea, il gemito espiratorio, la cianosi e l’ossigeno-dipendenza.

Crisi di apnea: per quanto riguarda le crisi di apnea, numerosi studi hanno contribuito a individuare il RGE come una delle possibili cause di apnea nel neonato e nel lattante. In tale evenienza i meccanismi ipotizzati sono:

1) ostruzione delle prime vie aeree seguita dal collasso del faringe per la caduta di pressione generata dallo sforzo inspiratorio;

2) riflesso vago- vagale secondario a irritazione dei chemorecettori laringei e/o tracheali o anche esofagei;

3) alterazione acuta del rapporto V/P con anomalie degli scambi gassosi.

Tuttavia, studi condotti negli ultimi anni hanno ridimensionato l’incidenza ditale associazione.

In uno studio di Paton e coll, su un gruppo di lattanti con monitoraggio del pH intraesofageo e poligrafia, non è stato possibile correlare direttamente RGE ed episodi di apnea in termini di frequenza, durata e occorrenza temporale. Secondo gli autori sarebbe escluso il rapporto tra RGE e apnee centrali, le quali si presenterebbero con eguale frequenza nel neonato sano e in quello con malattia da RGE. Potrebbero invece coesistere apnee ostruttive e RGE, soprattutto nei soggetti che presentano reflussi durante il sonno, anche se non si è dimostrata nessuna correlazione temporale diretta.

Nell’ipotesi di una stimolazione dei chemorecettori faringei come causa di apnea centrale nel neonato con reflusso, è stato condotto uno studio, utilizzando la scinti- grafia come metodica diagnostica. Anche in questo caso non si è potuta stabilire una correlazione di tipo causa-effetto tra apnee centrali e RGE. Comunque i lattanti con una storia di episodi apneici frequentemente presentano RGE che può essere non diagnosticato clinicamente. L’apnea ostruttiva non è rara in questi bambini mentre è rara in lattanti normali e in buona salute. È possibile che la correlazione tra apnee ostruttive e RGE sia specifica per alcuni gruppi, quali neonati pretermine dopo distress respiratorio (Menon), o in particolari circostanze (reflusso durante la veglia).

Alcuni autori (Ajuriaguerra e coll., Newell e coll.) hanno studiato la correlazione tra apnea e RGE nei neonati pretermine; questi non hanno mostrato una correlazione diretta tra reflusso acido distale e apnea, anche se i neonati pretermine presentavano un numero maggiore di reflusso rispetto ai neonati a termine, soprattutto nei periodi di veglia e sonno attivo.

Newell e coll, hanno studiato l’associazione tra RGE e apnee nei neonati pretermine in terapia intensiva. La presenza e l’entità del reflusso non apparivano correla- bili nè all’età post- concezionale, nè alla pressione basale del LES. Il reflusso aumentava significativamente dopo il nursing-care e durante il trattamento delle crisi di apnea con xantine, probabilmente per l’effetto di questi farmaci sul tono del LES e sulla secrezione gastrica. È importante segnalare che un sottogruppo di neonati con apnee resistenti alle xantine presentava un RGE importante, ma clinicamente inapparente. Il trattamento, con esito favorevole del RGE, portava alla cessazione delle crisi di apnea.

Jolley e coll, hanno studiato il RGE in un gruppo di neonati pretermine, di cui un terzo affetto da displasia bronco-polmonare (DBP), utilizzando come parametro di valutazione la durata media del reflusso nel sonno. Secondo tale parametro i neonati pretermine in esame non presentavano sintomi respiratori correiabili al RGE avendo una bassa incidenza di prolungati reflussi nel sonno. D’altro canto in soggetti pretermine portatori di DBP si evidenziava un rapido miglioramento del quadro respiratorio dopo il trattamento dell’eventuale RGE. Lo studio suggeriva che, pur non essendo il reflusso la causa maggiore della DBP, poteva diventare una noxa che comprometteva il miglioramento del quadro respiratorio.

È quindi sempre consigliabile lo studio del RGE quando sintomi respiratori peggiorano o si cronicizzano senza causa apparente.

Problema controverso rimane a tutt’oggi l’associazione tra RGE ed episodi di ALTE (apparent life-threatening events) fino alla “near miss”. In sostanza, nonostante una elevata frequenza di apnee ed episodi di ALTE fino alla near miss nei neonati con RGE, non è stata documentata una sicura correlazione tra questi fenomeni e il RGE. Esisterebbe cioè una categoria di lattanti che tendono comunque a presentare apnee, specie durante il sonno attivo, in conseguenza di stimoli diversi, uno dei quali, forse il più facilmente evidenziabile, sarebbe il RGE.

Esofagite. Nel neonato è un’evenienza molto rara, in quanto essa tende a manifestarsi come complicanza tardiva del RGE non adeguatamente trattato.

La comparsa di esofagite è correlata sia a fattori estrinseci che intrinseci: tra i primi ricordiamo la qualità chimico-fisica del materiale refluito (sia acido che alcalino, se di provenienza duodenale, quest’ultimo ritenuto più lesivo per la mucosa) e il tempo di esposizione della mucosa esofagea al materiale refluito; i fattori intrinseci sono legati alla resistenza individuale della mucosa indipendentemente dal tempo di clearing.

Spie indirette della sintomatologia dolorosa sono l’irritabilità, il pianto e il rifiuto dell’alimento, che deriva sia dal tentativo di evitare il contatto dell’alimento con la mucosa esofagea infiammata, sia da probabile disfagia correlata alle turbe motorie esofagee: è stato infatti dimostrato che nelle esofagiti compaiono onde anomale di peristalsi, onde di breve durata e spesso inefficaci perchè simultanee. Tali disturbi motori contribuiscono a perpetuare il reflusso e scompaiono dopo adeguato trattamento.

L’esofagite può anche manifestarsi con presenza di sangue vivo o digerito nel materiale rigurgitato; è presente anche sangue occulto nelle feci.

DIAGNOSTICA DFX RGE

I test diagnostici del RGE possono essere distinti sulla base della loro finalità specifica secondo lo schema seguente:

1) Test che documentano la presenza di RGE:

a) studio radiologico esofago-gastrico; b) indagini pEI-metriche protratte; c) reflusso-scintigrafia.

2) Test che valutano le cause di RGE:

a) studio radiologico esofago-gastrico; b) manometria esofagea; c) endoscopia.

3) Test che valutano le conseguenze del RGE: