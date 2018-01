Dieta dell’armonia e dieta del sonno: cos’è e come funzionano?

Puntualmente ogni anno concluse le festività natalizie, milioni di italiani fanno il punto sui chili di troppo dovuti alle grandi abbuffate insieme ad amici e parenti. È significativo, quindi, rimettersi in forma con un regime alimentare specifico per ritrovare la linea. Infatti, vogliamo divulgarvi alcune informazioni utili sulla dieta dell’armonia e di quella del sonno. Prima di andare a verificare i dettagli di entrambe le diete ma detta una cosa: soltanto un medico nutrizionista o un dietologo può darvi consigli su quale sia una dieta adatta per voi. Infatti, prima di provare qualsiasi dieta trovata sul Web è consigliabile documentarsi attraverso degli specialisti.

Dieta dell’armonia: cos’è in cosa consiste?

La dieta dell’armonia è indicata tutte quelle persone che vogliono perdere solamente un killer pochissimi giorni. È stata perfezionata da un medico inglese negli anni 20 il dottor William Howard Hay. Il principio primario su cui si basa l’intera dieta è mirata sul nostro organismo il quale, non riesce a detenere contemporaneamente amidi e proteine, tutto questo può causare problemi gastrici anche gravi. Infatti, la dieta dieta di assumere amidi e proteine nello stesso passo. La seconda regola fondamentale, è quella di far passare almeno quattro ore per assumere altro cibo.

Dieta del Sonno: come funziona?

Stando a una ricerca fatta presso il “King’s college” di Londra divulgato sull’American Journal of Clinical Nutrition, dormire un certo numero di ore aiuta il corpo a consumare pochi alimenti ricchi di zuccheri. La ricerca, in particolare, ha sottoposto sotto la lente d’ingrandimento 42 volontari che dormivano torte di ore a notte inferiore a quello consigliato.

Al primo gruppo sono stati dati delle indicazioni per farsi che il loro sonno fosse più lungo, per esempio non ingerire caffeina prima di coricarsi a letto e di fare attività fisica prima di mettersi a letto. L’obiettivo era mirato nel cercare di dormire un’ora e mezza in più ogni notte. All’altro gruppo invece, non è stata data nessun tipo di indicazione. Questi sono stati i risultati, nel primo gruppo l’86% dei partecipanti è riuscito ad aumentare le ore di sonno ed eccezionalmente sono riusciti a modificare anche le loro abitudini alimentari riducendo di netto l’assunzione di zucchero e carboidrati.

Insomma, lo studio ha dimostrato che negli adulti sani le abitudini di sonno possono essere cambiate con relativa facilità. Pertanto la ricerca ha evidenziato l’esistenza di un legame tra il sonno breve e diete di scarsa qualità, legame peraltro che è stato già messo in evidenza da studi precedenti.

PRINCIPI BASE DELLA SANA ALIMENTAZIONE

Un’alimentazione varia ed equilibrata garantisce all’organismo l’apporto di tutti i nutrienti di cui necessita: carboidrati, proteine, grassi, vitamine, sali minerali. È molto importante poi un giusto apporto di acqua e di fibre. Ecco i tre principi cardine della sana alimentazione: 1. Via libera a cereali, legumi, ortaggi, frutta Sono alimenti molto importanti perché apportano carboidrati (in particolare amido e fibra), ma anche vitamine, minerali e altre sostanze preziose per la salute.

I carboidrati (o glucidi) sono comunemente chiamati zuccheri e sono la principale fonte di energia di pronto consumo. Non devono quindi mancare mai nella dieta e devono essere rappresentati preferibilmente da carboidrati complessi, che forniscono energia diluita nel tempo e sono costituiti essenzialmente da amido e fibre. L’amido è presente nei cereali e derivati (riso, grano, pasta, pane, grissini…), nei legumi e nelle patate mentre la fibra alimentare si trova in quasi tutti i prodotti vegetali. È invece opportuno limitare – soprattutto lontano dai pasti – il consumo di zuccheri semplici (saccarosio, glucosio, fruttosio, lattosio), che vengono consumati dall’organismo più velocemente. Sono contenuti in natura nello zucchero da cucina, nel miele e nella frutta. Sono inoltre molto abbondanti in snack, bibite industriali e dolci. I glucidi introdotti in eccesso rispetto ai fabbisogni energetici, sono trasformati in grasso di deposito.

La fibra alimentare non ha valore nutritivo o energetico: è costituita per la maggior parte da carboidrati complessi, non direttamente utilizzabili dall’organismo umano, che regolano alcune importanti funzioni. Le fibre insolubili in acqua (come la cellulosa), presenti soprattutto nei cereali integrali, nelle verdure e negli ortaggi, stimolano la funzionalità intestinale mentre quelle solubili (come le pectine), presenti soprattutto nei legumi e nella frutta, regolano l’assorbimento di zuccheri e grassi. La fibra alimentare facilita il raggiungimento del senso di sazietà, in quanto aumenta il volume del cibo ingerito e rallenta lo svuotamento dello stomaco. La frutta e la verdura sono particolarmente ricchi in minerali (sostanze inorganiche che svolgono nell’organismo importanti funzioni, partecipando a processi vitali e alla regolazione dei liquidi corporei), vitamine (sostanze organiche indispensabili in piccole quantità per consentire lo svolgimento di processi metabolici) e di antiossidanti plasmatici che neutralizzano i radicali liberi dell’ossigeno, responsabili dei processi di invecchiamento e aterosclerosi nonché delle trasformazioni tumorali delle cellule.

I grassi sono indispensabili, ma attenzione a quantità e qualità I grassi forniscono energia in modo concentrato, più del doppio rispetto a proteine e carboidrati. Tutti i grassi sono uguali se si considera l’apporto di energia, ma sul piano della qualità possono essere molto diversi.

I grassi (più correttamente chiamati lipidi) si distinguono in saturi e insaturi. I primi sono in genere di origine animale e sono presenti in burro, panna, strutto, carne, insaccati, frutti di mare …; i secondi sono presenti in alimenti di origine vegetale (olio d’oliva/mais/girasole/ di semi vari e nella frutta a guscio come noci, mandorle, arachidi) e sono contenuti nel pesce. Sono indispensabili perché, oltre a rappresentare un’immediata fonte di energia “concentrata”, possono essere accumulati, costituendo una riserva energetica e svolgono molte altre importanti funzioni, tra cui l’assorbimento e l’utilizzo delle vitamine A-D-E-K. Alcuni grassi insaturi (i polinsaturi della serie omega 3, contenuti nei pesci grassi come acciughe, sgombri, aringhe e salmone) hanno un ruolo molto importante nella prevenzione delle malattie cardio/cerebrovascolari e tumorali. Nella dieta, è opportuno privilegiare la quota di grassi insaturi rispetto ai saturi.

Proteine: variare per ottimizzare

Le proteine hanno una funzione principalmente plastica, poiché forniscono all’organismo i “materiali” (aminoacidi) per la crescita, il mantenimento e la ricostruzione delle strutture cellulari che nel tempo si deteriorano. Inoltre favoriscono le reazioni chimiche che avvengono nell’organismo e la risposta immunitaria, trasportano le sostanze nel sangue. Si distinguono in proteine ad alto valore biologico (dette anche nobili) e a basso valore biologico; le prime contengono, a differenza delle seconde, tutti gli aminoacidi cosiddetti essenziali (necessari all’organismo ma che l’organismo non è in grado di produrre) e si trovano in carne, pesce, uova, latte e derivati. Quelle a basso valore biologico si trovano principalmente in legumi e cereali.

Per quanto riguarda le carni, è opportuno limitarne il consumo, riducendo soprattutto quello delle carni conservate ed elaborate per il loro contenuto di sale, e mangiare con maggior frequenza il pesce. Il pesce, oltre a essere un’ottima fonte proteica, è ricco di acidi grassi insaturi essenziali omega 3 che svolgono una efficace azione antinfiammatoria. I legumi rappresentano una valida alternativa alle proteine di origine animale: sono la fonte più ricca di proteine vegetali e contengono molta fibra. Latte e derivati non devono mai mancare nella dieta giornaliera poiché sono ricchi di calcio, un minerale essenziale per la salute delle ossa. Attenzione ai formaggi che, oltre alle proteine, contengo grassi in elevate quantità; per questo è meglio preferire formaggi freschi che sono più magri.