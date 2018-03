Respinta dalla Francia una donna nigeriana di 31 anni incinta, muore dopo il parto a Torino

Si chiamava Destiny aveva 31 anni ed era una nigeriana incinta di 28 settimane ma purtroppo affetta da un grave linfoma la quale è stata respinta alla frontiera di Bardonecchia dalle autorità francesi e in seguito al parto cesareo è morta presso l’ospedale Sant’Anna di Torino. Il suo bambino Fortunatamente è vivo e le sue condizioni di salute sono piuttosto buone. La donna infatti è riuscita a salvarlo a farlo nascere proprio grazie al Preziosissimo aiuto dei medici e dei volontari italiani di Rainbow 4 Africa. “Le autorità francesi sembrano avere dimenticato l’umanità”, dice Paolo Narcisi, presidente dell’associazione che da dicembre ha aiutato un migliaio di migranti. Il bimbo è vivo. La donna pare stesse cercando di raggiungere la Francia perché gravemente malata e sapeva che molto probabilmente non ce l’avrebbe fatta e voleva che il suo bambino avesse qualcuno accanto dopo la sua nascita.

Così la notte del 9 febbraio al settimo mese di gravidanza avrebbe tentato la traversata del Colle della Scala e insieme a lei, marito nigeriano anche lui richiedente asilo. Purtroppo però la gendarmeria francese gli ha intercettati e rispediti in Italia. “Li hanno lasciati davanti alla saletta di Bardonecchia senza nemmeno bussare alla dottaressa che era di turno all’interno”, racconta Paolo Narcisi, presidente dell’associazione Rainbow4 Africa. La nigeriana Aveva soltanto 31 anni ma come abbiamo detto, stava molto male e pare non riuscisse nemmeno più a respirare così Come a stare seduta per colpa di un linfoma che gli era cresciuto nel petto, per questo è stata trasportata in ospedale dapprima a Rivoli e poi al Sant’Anna di Torino dove poi è rimasta ricoverata per circa un mese.

Lo scorso giovedì è morta purtroppo in sala parto dopo avere dato alla luce il suo piccolo è un maschietto di nome Israel. La notizia si è sparsa da pochi giorni e sembra abbia dato adito parecchie polemiche. “Il bambino sta bene nonostante sia nato pretermine.Abbiamo cercato di portare la gravidanza il più in là possibile compatibilmente con le condizioni della mamma. Quando abbiamo deciso di farlo nascere era perché non si poteva più aspettare”, è questo quanto spiegato da Todros.

“Il bambino ora pesa quasi 900 grammi. All’inizio ha avuto bisogno di assistenza nella respirazione ma va meglio. Sta diventando progressivamente sempre più autonomo e siamo cautamente ottimisti ma sarà un processo lungo”, spiega Enrico Bertino della neonatologia. Il bambino Dunque è nato prematuro e pesa soltanto 900 grammi, motivo per il quale viene portato nel reparto di terapia intensiva del Sant’Anna diretto dalla professoressa Enrica Bertino dove è ancora oggi ricoverato. Al suo fianco è rimasto il suo papà anche lui mi tratta fermato a Bardonecchia.