Revisione auto il 20 maggio cambia tutto: ecco cosa si rischia

Dal prossimo 20 maggio, in ottemperanza alle richieste dell’UE, debutteranno i nuovi certificati di revisione dei mezzi a motore. Novità principale è la valutazione di efficienza, con relativo resoconto dei chilometri percorsi: sarà più difficile taroccare la strumentazione per abbassare il chilometraggio e vendere a un prezzo più alto un’auto usata.

È, ancora una volta, l’Unione Europea che ce lo chiede. Il riferimento è al nuovo certificato di revisione per i veicoli a motore, al debutto il prossimo 20 maggio. Tanti gli aggiornamenti introdotti col nuovo documento, che integra la fustella adesiva attualmente applicata sulla carta di circolazione.

LA DIRETTIVA EUROPEA – Il certificato è reso obbligatorio dall’entrata in vigore del dm 214/2017, introdotto a seguito della recezione della Direttiva europea 2014/45. “Ciascuno Stato membro – si legge nel testo della direttiva – provvede affinché i veicoli immatricolati nel suo territorio siano sottoposti a un controllo periodico” da parte di centri autorizzati.

LE NOVITA’ – Il certificato di revisione verrà rilasciato dalle autorità competenti che hanno effettuato un controllo tecnico e conterrà una valutazione del veicolo. Tali dati saranno trasmessi anche al ministero Infrastrutture e Trasporti. In caso di ‘re-immatricolazione’ di un veicolo già immatricolato in un altro Stato membro dell’Unione europea, si legge nel decreto, il certificato di revisione rilasciato da tale Stato sarà riconosciuto valido in Italia a condizione che tenga conto della frequenza dei controlli in Italia. Il certificato di revisione rimane comunque valido in caso di trasferimento di proprietà del veicolo relativamente al quale è stato rilasciato un valido attestato di controllo tecnico periodico.

IL CONTACHILOMETRI – Il certificato riporterà anche il numero di chilometri percorsi dal veicolo. Durante la revisione, si legge nel decreto, verrà effettuato il controllo e la lettura del contachilometri, se di normale dotazione. Una misura pensata per contrastare chi cerca di manomettere il contachilometri.

GLI ISPETTORI – A svolgere le revisioni saranno “ispettori ministeriali” o, nel caso di centri di controllo privati, “ispettori autorizzati che soddisfano i requisiti minimi di competenza e formazione”.

OBBLIGO DI REVISIONE – In base alla normativa, gli intervalli per la revisione rimangono gli stessi: il primo controllo deve essere effettuato dopo 4 anni dalla prima immatricolazione e poi ogni 24 mesi. Chi circola con una vettura non revisionata rischia una multa che va da 168 a 674 euro, che può raddoppiare in caso di recidiva.