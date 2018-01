Riccione : Professore invia messaggi con richieste sessuali a studentessa 15enne

Riccione – Nei guai un insegnante, autore di alcuni file audio inviati via chat, contenenti esplicite richieste di prestazioni sessuali, a una studentessa 15enne di un istituto superiore di Riccione. Inizialmente la vicenda è cominciata come un pettegolezzo tra le madri delle rispettive figlie, fino a quando hanno scoperto che le registrazioni erano state fatte da uno dei professori. “Io non posso entrare nei pettegolezzi tra mamme – ha detto il preside che ha preferito non rivelare alcun dettaglia sulla delicata questione, lasciando però intendere che l’istituto “qualcosa ha fatto”.

La ragazzina, da parte sua, avrebbe anche ammesso con la mamma di avere una relazione sentimentale e di essere innamorata del docente.

Di conseguenza, la Procura ha aperto un fascicolo d’indagine per violenza sessualesu minori e gli investigatori sono al lavoro per identificare l’autore e la destinataria.

“Il tuo amore me lo devi dimostrare”. E’ questo ciò che è successo in una scuola di Riccione.

Il 45enne ha anche richiesto esplicitamente atti sessuali tramite audio registrati con voce roca e sospirante, inviati alla studentessa con cui da tempo aveva un relazione.

Altri episodi simili in Italia

In Sardegna II professore arrestato «Sesso con le alunne alla fine delle lezioni E una faceva da palo»

Voti alti e promozione assicurata alle alunne che accettavano di far sesso; una sfilza di 2 sul registro a chi rifiutava. Marcello Melis, insegnante di matematica e fisica, per anni ha ricattato le studentesse dell’istituto magistrale Eleonora d’Arborea. «Così non va, ti faccio ripetizioni, vieni a fare i corsi di recupero serali, diventerai bravissima». Per aver costretto una decina di ragazze fra i 16 e i 18 anni a fare sesso con lui, Melis, 47 anni, è agli arresti domiciliari: concussione e violenza sessuale, atti sessuali con minorenni, 11 capi d’imputazione. Almeno altre 10 allieve hanno accettato, consenzienti, di avere rapporti in cambio di pagelle generose.

E proprio un litigio nei corridoi fra due allieve «gelose», che si contendevano le attenzioni del professore ha confermato mormorii e sospetti. «Veleni» osservano gli inquirenti, accennando alle ragazze che si accusavano l’un l’altra di essere «favorite». Una mamma ha ritirato la figlia e l’ha iscritta in un’altra scuola; altri genitori hanno protestato: «Si fanno lezioni di sesso e non di matematica».

Prime indagini nel 2011 e panico fra le alunne dei corsi di Melis. Convocate dalla polizia quasi tutte hanno negato. Si è aperta una breccia quando una delle ragazze, in lacrime, ha ammesso la violenza, fra i banchi e con la porta chiusa a chiave. E durante le «lezioni» Melis faceva scattare dalle sue «preferite» foto compromettenti. «Se parli, le farò vedere in giro». I

ricatti sono andati avanti dal 2005; poi un’alunna si è confidata con un’insegnante, sono partite note informative alle autorità scolastiche e una denuncia alla magistratura, il ministero ha ordinato due ispezioni, Melis è stato sospeso tre volte ma non ha desistito: continuava a tormentare le ragazze con sms e intimidazioni. «Se non vieni dirò ai tuoi genitori che sei omosessuale e hai una relazione con una compagna di classe». L’ultima sospensione alla fine dell’anno scolastico

Le indagini

Alle giovani scattava foto osé e inviava sms osceni. A una regalò un paio di manette 2013: sarebbe dovuto rientrare in classe fra qualche settimana. Nelle indagini centinaia di messaggi spinti, dalle testimonianze delle ragazze violenze e perversioni. A una Marcello Melis ha fatto un regalo particolare, un paio di manette: «Quando le ho viste, ho pensato subito a te». Per non essere sorpreso dai colleghi durante le violenze in aula, talvolta l’insegnante convinceva qualche alunna a fare da sentinella fuori della porta. «È una persona fuori controllo» ha scritto il gip Giorgio Altieri. Lo hanno arrestato a casa della fidanzata. E lui, sprezzante: «Ora diventerò una star»