Ricerca shock maternità: Avere figli può fare invecchiare più in fretta, ecco perché

Saranno anche ‘pezzi di cuore’, ma i figli regalerebbero 11 anni all’età biologica della mamma. Secondo una ricerca americana, infatti, diventare madre accorcia i telomeri di una donna di circa il 4,2%. Si tratta dei ‘cappucci’ che avvolgono la parte terminale del cromosoma e lo proteggono dal deterioramento. La lunghezza dei telomeri è associata a un invecchiamento rallentato e a una maggior longevità. Ebbene, l’effetto dei figli sui telomeri sarebbe addirittura maggiore di quello di fumo e obesità, dimostrato in altri studi.

Come ha raccontato Anna Pollack della George Mason University, autrice dello studio pubblicato su ‘Human Reproduction’, “siamo stati sorpresi dai risultati. Si tratta dell’equivalente di circa 11 anni di invecchiamento cellulare accelerato“. I ricercatori pensano che ciò sia legato allo stress di crescere i figli.

“Non stiamo dicendo alle donne di non avere figli”, precisa la ricercatrice sul ‘Daily Mail’. Il team della George Mason University ha analizzato 1.505 donne tra i 20 e i 44 anni coinvolte in uno studio nazionale dal 1999 al 2002. Fra loro 444 non avevano mai avuto un figlio. L’analisi ha mostrato l’effetto maternità. I risultati, comunque, contraddicono quelli di un recente studio malese secondo il quale avere più figli allungherebbe i telomeri.

Sin da quando l’evoluzione ha portato alla nascita di Homo Sapiens, gli individui della nostra specie sono inevitabilmente portati a confrontarsi con il tema della morte. Da 200 mila anni o più si affrontano domande come: “Che cosa accade dopo la morte?”, “Quanto a lungo si può vivere?” e “Cosa fa sì che con il passare del tempo si diventi sempre più “stanchi” e“fragili”?”. Riuscire a capire a fondo i processi che inducono l’invecchiamento e tutto ciò che potrebbe implicare per il nostro corpo sopravvivere alle insidie del tempo è da epoche indeterminate un tema centrale per l’essere umano. In seguito allo sviluppo della genetica, gli studi riguardanti l’invecchiamento sono potuti diventare progressivamente più dettagliati e complessi sino ad arrivare al punto in cui ci si trova oggi: essere a pochi passi dall’avere un quadro quasi sufficientemente esaustivo da poter iniziare a regolare la lunghezza della vita umana intervenendo sulla genetica dell’individuo; idea che fino a poco tempo fa era considerata fantascienza.

Oltre a essere arricchente per la propria cultura generale, studiare a fondo l’invecchiamento umano può aiutarci a capire e trascorrere meglio la nostra vita. Prima di giungere alla parte più specifica della ricerca, che riguarderà il legame tra l’invecchiamento e l’enzima telomerasi, si tratterà brevemente ciò che significano i termini “invecchiamento” e “senescenza”. Questi saranno affrontati al livello concettuale di individuo in quanto tale, passando agli organi e quindi alla cellula, per arrivare infine al livello molecolare. Quindi, anche grazie ad uno stage pratico di due settimane effettuato dal 20 giugno al 1 luglio presso un laboratorio ISREC, diretto dal Professor Lingner al Politecnico Federale di Losanna, sotto la supervisione di: Joachim Lingner, Antonio Porro, Ivo Zemp e Chen Liuh-Yow, ci sarà un approfondimento delle attuali conoscenze e ricerche sull’enzima telomerasi, la cui attività è considerata essenziale per la regolazione del processo di invecchiamento cellulare. Diversi studi recenti, infatti, vertono su alcune vie di modulazione dell’attività di questo enzima all’interno del nucleo cellulare. Da ultimo, si cercherà di riflettere riguardo alle implicazioni che la senescenza comporta all’interno della nostra società e se, a livello evolutivo e biologico, potrebbe avere senso parlare di immortalità di un organismo.

Cosa si intende con il termine “morte”? Quando una persona può essere definita morta? Specialmente nel “mondo della medicina” questo tipo di domande evidenzia un problema sostanziale: prima dell’arrivo delle tecniche di RCP 1 e del defibrillatore, una persona era considerata morta quando trovata priva di un battito cardiaco e di respirazione. In seguito allo sviluppo tecnologico e alle tecniche di primo soccorso, questi criteri non potevano più essere considerati affidabili. Si è passati quindi al criterio di “morte cerebrale”, dichiarando morta una persona nel momento in cui ne cessasse completamente l’attività cerebrale (e quindi ovviamente anche la respirazione e il battito cardiaco). Con il Decreto per la Determinazione Uniforme di Morte (1981) da parte della “President’s Commission for the Study of Ethical Problems in Medicine and Biomedical and Behavioral Research”2 in collaborazione con la “National conference of Commissioners on Uniform State Laws”3 e altre organizzazioni, si è arrivati infine ad indicare che “l’individuo affetto da cessazione irreversibile delle funzioni circolatorie, respiratorie e di tutto il cervello, ivi incluso il tronco encefalico, è da considerarsi morto” (UDDA4 , 1981).

Questi criteri non prendono però in considerazione tutte le caratteristiche che differiscono dalla pura fisiologia dell’organismo; tralasciano infatti quelle che caratterizzano l’individuo in quanto essere sociale. Criteri che definiscano la morte dell’ “umanezza” delle persone non si sono ancora stabiliti e il concetto di morte rimane quindi legato unicamente alla funzionalità metabolica del corpo.

Livello evolutivo: concetto di invecchiamento Rimanendo in ambito biologico, si possono di seguito definire i termini “senescenza” e ”invecchiamento”. Ciò che li accomuna risiede nel fatto che si riferiscono entrambi all’insieme dei fenomeni che, nel corso del tempo, inducono cambiamenti e alterazioni nell’individuo per tutta la durata della sua vita. Con il termine “senescenza” si circoscrive però un sottoinsieme di questi fenomeni, considerando soltanto quelli che portano a specifiche perdite di funzionalità dell’organismo (Ricklefs, Finch, 1995) .

Nel corso degli anni si è cercato svariate volte di creare modelli comprendenti caratteristiche e aspetti, che descrivessero in maniera più completa possibile l’invecchiamento. Prendendo coscienza però degli innumerevoli aspetti legati ad esso, ci si è resi conto che modellizzare e standardizzare questo fenomeno comprendente fattori così vari (per esempio: gli sforzi a cui si sottopone il proprio corpo durante il corso della vita, gli ormoni prodotti in risposta all’alimentazione, lo stato emotivo dell’organismo e quindi la sua chimica, l’influsso non trascurabile dell’ambiente esterno nel quale si vive,…) è incredibilmente complicato e quasi impossibile (Ricklefs, Finch, 1995). Per capire meglio i processi che si manifestano negli organismi complessi (come per esempio l’essere umano) e per comprendere anche in maniera generale il motivo per cui la morte è un avvenimento naturale e inevitabile, occorre fare qualche passo indietro e prendere in considerazione alcuni degli organismi più antichi che abitano la Terra. Dallo studio di rocce si è stabilito che i primi segni di vita risalgono a circa 3.5-3.8 miliardi di anni fa (Schopf, 1993). I batteri ne sono la più semplice forma che conosciamo. Essi si riproducono per fissione, ossia duplicando il proprio DNA e dividendosi in due, dando origine a cloni perfettamente identici al batterio di origine. Quando i due cloni si riproducono, anche loro lo fanno per fissione e di nuovo si hanno altri organismi unicellulari, identici a quelli di origine. È per questo motivo che possiamo convenzionalmente dire che il patrimonio genetico di un batterio ha un potenziale di immortalità. Il decesso dei batteri è infatti dovuto unicamente a quelle che chiamiamo le “cause esterne”, ossia: carenza di sostanze nutritive, virus, improvvisi cambiamenti nell’ambiente circostante o altri avvenimenti accidentali. In una situazione ipotetica nella quale si riuscisse a garantire al batterio di origine l’immunità da pericoli esterni e un approvvigionamento di nutrimento perpetuo, esso continuerebbe probabilmente a riprodursi all’infinito e così anche i suoi cloni (Clark, 1996). I batteri non hanno quindi insita la caratteristica inalienabile per tutti gli esseri pluricellulari: la morte per invecchiamento.

Perché si invecchia in maniera diversa?

Perché si invecchia a un ritmo diverso? Perché alcuni arrivano alla terza età con la mente sveglia e il corpo che sprizza energia, mentre altri, magari molto più giovani, si sentono malati, esausti e confusi?

Si guardi la prima barra bianca, che mostra l’arco della salute di Kara, ossia il periodo in cui è sana ed esente da malattie. Verso i cinquantanni, la zona bianca diventa grigia e poi, a settantanni, nera: Kara entra nell’arco delle malattie.

Sono anni contrassegnati dalle malattie tipiche dell’invecchiamento, per esempio problemi cardiovascolari, artrite, indebolimento del sistema immunitario, diabete, cancro, malattie polmonari. Anche la pelle e i capelli invecchiano. Il peggio è che il soggetto non si limita a contrarre una singola malattia. E’ il deprimente fenomeno della «comorbilità», per cui le malattie tendono a insorgere insieme.

Così Kara non solo ha un sistema immunitario logoro, ma accusa anche dolore alle giunture e i primi segni di cardiopatia. In alcuni soggetti le malattie dell’invecchiamento portano più precocemente alla morte, mentre in altri la vita continua, ma è meno energica e vigorosa, ed è sempre più funestata da malattie, stanchezza e disagio.

A cinquant’anni, Kara dovrebbe scoppiare di salute, invece il grafico mostra che, a questa età ancora giovanile, si avvia verso l’arco delle malattie. Lei forse direbbe, più crudamente, che sta invecchiando.

Lisa, invece, è più fortunata.

A cinquant’anni gode ancora di una salute eccellente. Invecchia anche lei con il passare del tempo, ma resta felicemente nell’arco della salute per molti più anni dell’amica. Solo dopo gli ottanta, l’età che i gerontologi chiamano del «vecchio vecchio», sarà molto più difficile per lei continuare il tipo di esistenza che aveva sempre condotto.

Anche lei entrerà nell’arco delle malattie, ma questo arco sarà condensato nei pochi anni finali di una vita lunga e produttiva.

Lisa e Kara non sono persone reali – le abbiamo inventate per esemplificare un concetto -, ma le loro storie mettono in luce domande assolutamente reali.

Come mai alcuni possono crogiolarsi al sole della salute, mentre altri soffrono all’ombra delle malattie? Possiamo scegliere quale esperienza ci tocchi?

Le espressioni «arco della salute» e «arco delle malattie» sono nuove, ma la questione fondamentale non lo è. «Perché si invecchia in maniera diversa?» è una domanda che ci si pone da millenni, forse dall’epoca in cui si cominciò a contare gli anni e a confrontarsi con il prossimo.

C’è una scuola di pensiero secondo cui il processo di invecchiamento è determinato dalla natura e fuori dal nostro controllo. Gli antichi greci esprimevano questo concetto con il mito delle Moire, le Parche dei romani, le tre vecchie che fin dalla culla decretavano il destino dei nuovi nati. La prima, Cloto, teneva la conocchia, la seconda, Lachesi, avvolgeva il filo e la terza, Atropo, lo tagliava. La vita del bambino sarebbe stata lunga quanto quel filo. Appena le Parche avevano compiuto la loro opera, la sorte era segnata.

È un’idea che persiste tuttora, benché con una maggiore autorevolezza scientifica.

Secondo la più recente versione dell’argomento «natura», la salute dipenderebbe perlopiù dai geni. Forse non ci saranno le Parche chine sulla culla, ma il nostro codice genetico determina il rischio di ammalarci di cuore o di cancro e la nostra longevità complessiva ancora prima della nascita.

Forse, senza nemmeno rendersene conto, alcuni hanno finito per credere che sia solo la natura a decidere il tipo di invecchiamento. Se qualcuno li invitasse a spiegare perché Kara invecchi tanto più in fretta della sua amica, darebbero risposte come: «È molto probabile che anche i suoi genitori abbiano problemi cardiaci e di reumatismi articolari», «E tutto scritto nel DNA», «Kara ha geni sfortunati».

L’idea che «i geni siano il nostro destino» non è, naturalmente, l’unica in circolazione. Molti si sono accorti di come la qualità della salute sia forgiata dal modo di vivere. Oggi la consideriamo una visione moderna del problema, ma in realtà è antica o addirittura antichissima.

Racconta una vecchia leggenda cinese che un giorno un signore della guerra dai capelli corvini dovette compiere un viaggio pericoloso oltre i confini della patria. Era così preoccupato di poter essere catturato al confine e ucciso che una mattina, svegliandosi, si accorse che i suoi bei capelli neri erano diventati bianchi. Era invecchiato precocemente, da un giorno all’altro.

Già duemilacinquecento anni fa, la civiltà cinese aveva riconosciuto che l’invecchiamento precoce poteva essere scatenato da fattori come lo stress. (La storia ha un lieto fine: nessuno riconobbe il signore della guerra con quei capelli così precocemente candidi, ed egli varcò il confine senza che nessuno se ne accorgesse. Invecchiare ha i suoi vantaggi…)

Oggi molti sono convinti che la cultura sia più importante della natura, ovvero che non sia tanto il patrimonio genetico, quanto l’insieme di abitudini salutari o nocive a contare. Ecco che cosa potrebbero dire, queste persone, del precoce invecchiamento di Kara: «Mangia troppi carboidrati», «Quando si invecchia, ciascuno ha la faccia che si merita», «Dovrebbe fare più ginnastica», «Forse ha gravi problemi psicologici irrisolti».

Come spiegano, in sostanza, le due scuole di pensiero il precoce invecchiamento di Kara?

Gli alfieri del «tutto è natura» suonano fatalisti: secondo loro, nel bene e nel male nasceremmo con il futuro già codificato nei cromosomi. I sostenitori del «tutto è cultura» sono più ottimisti nella loro convinzione che l’invecchiamento precoce si possa evitare, ma hanno comunque un atteggiamento censorio. Se Kara invecchia in fretta, lasciano capire, è tutta colpa sua.

Insomma, di chi è la responsabilità, della natura o della cultura, dei geni o dell’ambiente? In realtà, gli uni e l’altro hanno un’importanza fondamentale e ciò che conta di più è l’interazione tra essi.

La vera differenza tra le due diverse velocità di invecchiamento di Lisa e Kara sta nelle complesse interazioni fra geni, relazioni e ambienti sociali, stili di vita, beffe del destino e, soprattutto, il modo in cui si reagisce a queste ultime. Si nasce con una particolare serie di geni, ma il modo in cui si vive influenza l’espressione genica. In alcuni casi, i fattori legati allo stile di vita attivano o disattivano i geni. Come dice George Bray, che conduce ricerche sull’obesità: «I geni caricano la pistola e l’ambiente preme il grilletto».

Questo vale non solo per l’aumento di peso corporeo, ma anche per quasi tutti gli aspetti riguardanti la salute.

Noi presenteremo ai lettori un modo completamente diverso di considerare l’argomento.

Analizzeremo la salute a livello cellulare, per far vedere come si manifesta l’invecchiamento cellulare precoce e che tipo di danni provoca nell’organismo, e spiegheremo non solo come evitarlo, ma anche come invertire il processo. Ci immergeremo nel cuore genetico della cellula: il cromosoma. È lì che si annidano i «telomeri», segmenti ripetitivi di DNA non codificante che si trovano all’estremità dei cromosomi. I telomeri si accorciano a ogni divisione cellulare e, a seconda di quanto in fretta si logorino, contribuiscono a stabilire la velocità con cui le cellule invecchiano e il momento in cui moriranno.

La scoperta straordinaria che è stata compiuta dal nostro laboratorio e da altri centri di ricerca in tutto il mondo è che le terminazioni dei cromosomi si possono effettivamente allungare, e quindi l’invecchiamento risulta essere un processo dinamico che può essere accelerato o rallentato e, sotto alcuni profili, addirittura invertito. Non è detto che, come si è creduto per tanto tempo, invecchiare significhi scivolare lungo una china sdrucciolevole e a senso unico, che porta all’infermità e al decadimento. Tutti invecchiamo, ma in che modo lo facciamo dipende molto dalla salute delle nostre cellule.

Le autrici di questo libro sono una biologa molecolare (Liz) e una psicologa della salute (Elissa). Liz ha consacrato la sua intera vita professionale allo studio dei telomeri, e la sua ricerca di base ha aperto orizzonti scientifici completamente nuovi. Elissa, invece, si occupa da sempre dello stress psicologico, dei suoi effetti sul comportamento, la fisiologia e la salute, e di come se ne possano invertire le influenze negative. Quindici anni fa abbiamo unito le forze nella ricerca, e gli studi condotti insieme ci hanno portate a elaborare un modo del tutto innovativo di analizzare la relazione tra mente e corpo.

In una misura che ha stupito sia noi sia il resto della comunità scientifica, i telomeri, anziché limitarsi a eseguire gli ordini impartiti dal codice genetico, ci ascoltano. Assimilano le istruzioni che diamo loro. In sostanza, il nostro modo di vivere può indurli ad accelerare il processo di invecchiamento cellulare, ma anche a rallentarlo.

Come mangiamo, come reagiamo ai problemi emozionali, quanto esercizio fisico facciamo, quanto ci siamo esposti, nell’infanzia, allo stress e anche quanto è tranquillo o turbolento l’ambiente in cui viviamo sono fattori che, sommati ad altri, influenzano i telomeri e prevengono o accelerano l’invecchiamento cellulare. In breve, una delle chiavi per avere un lungo arco della salute è fare la propria parte nel favorire un sano rinnovamento cellulare.