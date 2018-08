Riceve la visita fiscale per la moglie morta, poi le scuse dell’Inps

La notizia che stiamo per darvi ha dell’incredibile ed è accaduta in Italia. Un uomo si sarebbe visto arrivare una visita fiscale per la moglie morta, poi l’INPS si sarebbe scusato. La vicenda è avvenuta ad Empoli nella giornata di oggi, 3 agosto del 2018. La donna pare si fosse sposata nelle scorse settimane in ospedale a San Giuseppe di Empoli e il giorno dopo era deceduta a causa di una malattia durata 8 anni, il marito dopo pochi giorni dal decesso ha ricevuto a casa una visita fiscale per la moglie.

Purtroppo quella che stiamo per raccontarvi è una storia senza un lieto fine ed è quella di Claudia Quartieri e di suo marito Emilio. L’uomo è rimasto piuttosto sorpreso dalla richiesta di visita fiscale da parte dell’INPS, per una malata. La sua Claudia degente da 8 anni con una male che si è rivelato incurabile, lo ha purtroppo lasciato.

«L’incaricata dell’Inps si è poi scusata e ha spiegato che ha semplicemente ricevuto la lettera con il nominativo e che ovviamente non sapeva niente, né della patologia, né del decesso. Era già successo un mesetto fa, con un’altra dottoressa. Claudia, all’epoca, era in casa. Mi ritrovai a dover spiegare la sua situazione. Ma finì lì. Stavolta non posso tacere: in questo modo, si calpesta la dignità di una persona che soffre. Ho deciso di rendere pubblica questa cosa non solo per la mia Claudia, che non c’è più, ma per tutti i malati che rischiano di ritrovarsi in una situazione del genere», ha raccontato.

La 42enne, invalida civile da quattro anni, pare avesse continuato a inviare i certificati di malattia periodici al fine di poter conservare il posto di lavoro. Avendo però superato i 180 giorni complessivi, non era più indennizzabile ed è per questo motivo che il suo nome non doveva più far parte di quell’elenco. L’incaricata dell’Istituto nazionale della previdenza sociale, si sarebbe scusata e ha spiegato che ha ricevuto la lettera con il nominativo e che non sapeva niente, né della patologia, né del decesso. Le scuse dell’istituto nazionale di previdenza non si sono fatte attendere: «Tutto l’istituto si scusa con il vedovo e gli rivolge le più sentite condoglianze. Si è trattato di un errore».