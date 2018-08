Ricoverata per denutrizione a 10 anni, i genitori la rapiscono con la forza

La notizia arriva da Torino dove una bambina di appena 10 anni è stata ricoverata per denutrizione, ma i genitori l’avrebbero portata via con la forza dall’ospedale e sarebbero fuggiti dal Regina Margherita con la propria bimba, che ha urgente bisogno di cure. Adesso le forze dell’ordine cercano la famiglia in tutta Italia. Come abbiamo già detto, la famiglia ha rapito la bambina dall’ospedale Regina Margherita e la piccola però abbia bisogno di cure. L‘hanno rapita e adesso sono in fuga in giro per l’Italia. Si tratta di una storia davvero incredibile, perché i piccoli vanno sempre protetti. La piccina suo malgrado è la protagonista di questa assurda vicenda; è nata nel 2008 e di anni ne ha appena 10 ed era ricoverata all’ospedale di piazza Polonia per un gravissimo problema di denutrizione. Per una scelta della famiglia infatti pare che il cibo fosse oggetto di ricatto in famiglia.

La storia è accaduta mercoledì nel reparto dove la piccola Era ricoverata e dove un medico stava tentando di adottare un provvedimento che l’avrebbe salvata e l’avrebbe tolta dalla famiglia per poterla curare, ma mercoledì la famiglia si è diretta al reparto dove c’era la piccola, ignorando tutti i regolamenti dell’ospedale e la legge. Avrebbero raccolto quel poco che c’era della loro figlia e se ne sono andati. Il tutto non è andato così tanto liscio, perché tante sono state le proteste degli infermieri e dei Medici. Questi avrebbero scongiurato i genitori di ripensarci dicendo: «Così fate correre un grosso rischio a vostra figlia».

Lo hanno fatto spalleggiati da un uomo che ha detto di essere un avvocato, il «tutore dei diritti di queste persone», avrebbero provato a fermarli e a farli ragionare ma è stato purtroppo tutto inutile. Poi qualcuno avrebbe chiamato la polizia un estremo tentativo di bloccare questa follia. Ma purtroppo i genitori con l’avvocato e la bimba malata hanno lasciato l’ospedale, sono risaliti in automobile e se ne sono andati. Nessuno dei Testimoni è potuto intervenire perché, le ragioni della scelta, solo nelle cure e nella terapia possono fare, visto che si tratta di medici e infermieri.

La storia della vicenda è tutta raccontata negli atti della direzione sanitaria che sono stati inviati alla Procura della Repubblica. In ospedale invece nessuno ne parla apertamente e si sentono soltanto voci. La polizia Invece avrebbe inviato il rapporto dell’intervento alla magistratura. I coniugi sembra che dopo essere usciti dall’ospedale si sono già immediatamente trasferiti dalla città di Torino. C’è chi presume che siano diretti al sud, oppure in qualche isola come la Sardegna. Ora in tutta Italia si è alla ricerca della famiglia. Prima o poi la bambina apparirà in qualche ospedale e come dice qualcuno «Speriamo senza conseguenze sulla salute di quella ragazzina, che non ha colpe e merita solo attenzioni».