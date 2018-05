Rigopiano, il racconto choc di un superstite: “Picchiato da ex sindaco indagato”

Ha dell’incredibile la vicenda che stiamo per raccontarvi è che Sembrerebbe essere stata raccontata da un superstite dell’hotel Rigopiano di Farindola in provincia di Pescara, nonché il fratello di una delle vittime della tragedia che ricordiamo è avvenuta il 18 gennaio del 2017. Secondo quanto riferito dallo stesso sarebbero stati offesi, minacciati di morte aggrediti e malmenati da uno degli indagati nel corso dell’inchiesta della procura di Pescara sul disastro. E’ Questo quanto raccontato da uno a delle presunte vittime ovvero Giampaolo Matrone, un pasticcere di Monterotondo che in quella tragedia dove morirono ricordiamo 29 persone, riportano delle pesanti menomazioni e perdendo anche la moglie Valentina. Secondo il racconto di Matrone, sarebbe stato aggredito oltre a lui anche Gianluca Tanda ovvero il fratello di una delle vittime e il presidente del comitato vittime di Rigopiano sarebbero stati aggrediti proprio da Massimiliano Giancaterino che è per chi non lo sapesse è il sindaco del paese dove avvenuta quella tragedia.

Il pasticcere parlando di un episodio molto grave e inqualificabile ha riferito che lui è l’altra vittima hanno avuto il coraggio di raccontare come sono andati davvero i fatti e ci si assumono le responsabilità. Il pasticcere sarebbe stato addirittura ricoverato in ospedale dove i medici hanno dato una prognosi di 6 giorni. “Abbiamo vissuto momenti di paura. Giancaterino, agente di polizia locale, ha in dotazione l’arma e il gruppetto che era con lui ci minacciava brandendo delle aste. Un’autentica aggressione ‘squadrista’“, è questo quanto riferito ancora da Matrone che ha deciso di sporgere querela ai Carabinieri nei confronti del sindaco di Rigopiano accusato adesso di aggressione.

Secondo il racconto di Matrone, quel giorno lui e Tanda dopo essere stati a Rigopiano, si erano fermati a Farindola per poter incontrare la moglie di una delle vittime ovvero Alessandro Giancaterino, anche per conoscere il figlio. Una volta andati al bar, li vi era l’attuale sindaco ovvero Ilario lacchetta e Massimiliano Giancaterino entrambi indagati nell’inchiesta. Matrone dice che l’uomo era parecchio alterato e proprio mentre lui si trovava al balcone Il sindaco l’avrebbe colpito da dietro sul gomito del braccio destro con l’intento piuttosto chiaro di provocare e gli avrebbe intimato di uscire dal bar e lo avrebbe pure spinto con la forza sia a lui che a Gianluca Tanda, apostrofandoli anche con delle parole scurrili.

“Sono rimasto sconvolto da quanto è successo. Volevo tenerlo per me, ma ho deciso di denunciare tutto perché Giancaterino ha raccontato una versione dei fatti totalmente falsa: sappia che abbiamo testimoni. E anche il sindaco Lacchetta deve riferire la verità. Dall’ex sindaco non voglio le scuse, ma che abbia il coraggio di assumersi la responsabilità di quello che fa fatto nei confronti dei familiari delle vittime di Rigopiano e del sottoscritto. Noi non ce l’abbiamo in alcun modo con i cittadini Farindola. Ce l’abbiamo solo con gli indagati: sono loro che tengono in ostaggio la comunità“, conclude Matrone.