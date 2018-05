Rimosso un tumore ovarico immenso: grande come un uomo adulto

Un tumore ovarico grande come una persona, 60 chili di peso per 90 centimetri di diametro, è stato rimosso a una 38enne del Connecticut (Usa) che ora sta bene ed è tornata a lavoro. I medici del Danbury Hospital non potevano credere ai loro occhi quando hanno eseguito una Tac alla paziente. “Potevamo aspettarci – ha spiegato Vaagn Andikyan, ginecologo-oncologo che ha seguito il caso – un tumore grande, ma non di queste dimensioni. E’ un evento molto raro.

Quando ho visto per la prima volta la paziente era estremamente malnutrita perché il tumore aveva completamente compresso l’intestino ed era sulla sedia a rotelle a causa del peso della massa tumorale”. Ci sono volute 5 ore di intervento chirurgico e un équipe di 12 specialisti per eliminare la massa tumorale, che si è rivelata benigna.

I medici hanno stimato che questo tumore ovarico “potrebbe essere tra i primi 10-20 tumori più grandi mai rimossi al mondo”. Il record spetta a un caso riportato nel 1994: una paziente di 34 anni aveva una massa ovarica policistica di 137,4 chilogrammi.

Le neoplasie dell’utero, comprendendo con tale termine sia il carcinoma della cervice sia quello del corpo, e le neoplasie epiteliali maligne dell’ovaio rappresentano la maggioranza della patologia oncologica femminile. La peculiarità di ciascuno dei tre tumori rende l’approccio diagnostico e terapeutico differente nei vari casi. Pertanto devono essere considerati come entità profondamente distinte tra loro, anche se è sempre il ginecologo oncologo a definire la strategia terapeutica. La letteratura disponibile non è univoca sulla procedura ottimale per controllare la malattia, conservando la miglior qualità di vita possibile. Accanto a quest’incertezza della letteratura, esistono inoltre situazioni sul territorio nazionale molto difformi tra loro in termini di attrezzature disponibili e di esperienza degli operatori. Ciò rende il trattamento di queste neoplasie molto disomogeneo e difficilmente confrontabile. In questo capitolo sono riportati lo stato dell’arte e le basi clinicoscientifiche per impostare la definizione di linee guida per la diagnosi e la terapia di queste neoplasie. Il lavoro è stato redatto da un gruppo di lavoro interdisciplinare composto da ginecologi oncologi, radioterapisti, oncologi medici, anatomopatologi, radiologi e medici di medicina generale. Il documento si articola in tre sezioni distinte dedicate rispettivamente al carcinoma dell’endometrio, dell’ovaio e del collo dell’utero. Le tre sezioni sono molto differenti tra loro, rispecchiando la diversa storia naturale delle neoplasie e le differenti strategie terapeutiche. Per ogni neoplasia si è cercato di spiegare sia le conoscenze acquisite, sia i punti controversi e ancora oggetto di studio, per fare il punto sulle conoscenze attuali nel modo piú esaustivo possibile, pur nella sinteticità del documento.

CARCINOMA DELL’ENDOMETRIO Epidemiologia Nell’ultimo ventennio il carcinoma dell’endometrio è diventata la neoplasia pelvica piú frequente nella donna. Si stima che ogni anno in Italia si verifichino circa 5.000 nuovi casi di carcinoma dell’endometrio, corrispondenti a circa il 15% di tutte le neoplasie. Il carcinoma dell’endometrio è il quarto per frequenza dopo quelli della mammella, del polmone e del colon. Pur essendo una malattia della postmenopausa, il 25% dei casi si verifica nelle donne in età premenopausale, e il 2% in donne con meno di 40 anni. L’uso di contraccettivi estroprogestinici esercita un effetto protettivo proporzionale alla durata di assunzione, e persistente nel tempo per alcuni anni dopo la sospensione del farmaco. L’impiego di una terapia sostitutiva ormonale per la menopausa secondo uno schema bilanciato (con l’aggiunta cioè agli estrogeni dei progestinici) non aumenta il rischio di sviluppare la malattia. Per le pazienti affette da carcinoma della mammella in trattamento con tamoxifen è stato segnalato un maggior rischio di sviluppare una neoplasia endometriale.

Sintomatologia Il carcinoma dell’endometrio è spesso sintomatico: una perdita ematica vaginale in età peri o postmenopausale, o una perdita ematica intermestruale ricorrente in epoca premenopausale possono essere il campanello d’allarme. Una perdita ematica in età postmenopausale è espressione di un carcinoma dell’endometrio in un’elevata percentuale di casi, che aumenta in maniera proporzionale all’età. Soltanto in meno della metà dei casi questa sintomatologia è dovuta a patologia non neoplastica, come l’atrofia, l’iperplasia o un polipo.

La precocità della sintomatologia fa sí che oltre il 70% dei casi siano riconosciuti quando il tumore è ancora contenuto all’interno dell’utero.

Diagnostica Di fronte ad una paziente sintomatica, la valutazione istologica è obbligatoria. Può essere raggiunta attraverso il classico raschiamento uterino frazionato, che però oggi tende ad essere sostituito progressivamente da tecniche meno o per niente invasive, anche ambulatoriali.

Isteroscopia L’isteroscopia permette di valutare la topografia e l’estensione macroscopica della lesione, di visualizzare gli angoli tubarici, l’istmo ed il canale cervicale. Consente inoltre di effettuare, in maniera orientata dall’esame panoramico, prelievi bioptici. In casi selezionati permette anche di effettuare prelievi sotto controllo visivo.

Ecotomografia La valutazione dello spessore della rima endometriale mediante ecotomografia con sonda endovaginale permette la diagnosi differenziale tra endometrio atrofico ed endometrio iperplastico. Lo spessore medio della rima endometriale in età postmenopausale è 1- 3 millimetri. Nelle donne in terapia ormonale sostitutiva in menopausa lo spessore della rima endometriale è circa 5-6 mm. Nelle donne in trattamento con tamoxifen, invece, la valutazione ecografica dello spessore della rima endometriale, pur diffusamente impiegata, è gravata da un alto numero di falsi positivi che ne limitano il valore predittivo.

Citologia endometriale La citologia endometriale, mediante aspirazione, lavaggio o abrasione diretta della cavità, non trova indicazione nella paziente asintomatica. Tecniche di prelievo istologico ambulatoriale mininvasive (aspirazione o biopsia in striscia) eseguite alla cieca non forniscono risultati di attendibilità pari a quella del raschiamento endouterino, ma hanno un’indicazione specifica dopo l’esame isteroscopico. I metodi di aspirazione forniscono comunque materiale piú abbondante e rappresentativo rispetto alla biopsia in striscia (ansa di Novale).

Lo screening attraverso la citologia vaginale e cervicale secondo Papanicolau (il ben noto Pap test), utile nel carcinoma cervicale, non ha alcun ruolo nella diagnosi endometriale: l’eventuale riconoscimento del carcinoma dell’endometrio è del tutto occasionale.

Istopatologia sul materiale prelevato a scopo bioptico La classificazione istologica ufficiale del carcinoma dell’endometrio è quella dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (1994). Prevede sette istotipi: l’adenocarcinoma endometrioide, i carcinomi sieroso, a cellule chiare, mucinoso, squamocellulare, indifferenziato e misto. Il carcinoma tipico dell’endometrio è l’adenocarcinoma endometrioide, di cui esistono due rare varianti: quella secretoria e quella a cellule ciliate. In un adenocarcinoma endometrioide aspetti papillari e villoghiandolari possono essere presenti senza per questo costituire una varietà a sé : vanno però valutati criticamente per la diagnosi differenziale con il carcinoma sieroso. Una variante dell’adenocarcinoma endometrioide è l’adenocarcinoma con differenziazione squamosa. Si ha quando nell’adenocarcinoma è presente una differenziazione squamosa focale, che può avere caratteri morfoistologici di benignità (adenoacantoma) o di malignità (carcinoma adenosquamoso). Attualmente si preferisce riunire i due istotipi nella definizione “adenocarcinoma con differenziazione squamosa”, seguita dal grading eseguito sulla componente ghiandolare. La forma piú frequente è l’adenocarcinoma endometrioide che rappresenta circa il 70% del totale. Ci sono tre gradi di adenocarcinoma (G1, G2 e G3), in rapporto all’architettura e alle atipie citologiche. I gradi piú frequenti sono il G1 ed il G2, mentre il G3 incide per circa il 10% dei casi. Una certa variabilità intersoggettiva nella valutazione istologica del grading è comunque inevitabile. Istotipo e grading identificati sul materiale bioptico in alcuni casi possono essere modificati all’esame del pezzo operatorio. In base ai dati epidemiologici e clinici il carcinoma dell’endometrio viene distinto in due categorie in base alla patogenesi, una correlata agli estrogeni e una indipendente. La prima categoria è rappresentata dall’adenocarcinoma endometrioide con le sue varianti. Il carcinoma estrogenocorrelato ha alcune caratteristiche: insorgenza preferenziale in età pre o perimenopausale; associazione con un’esposizione eccessiva a estrogeni esogeni (terapia ormonale sostitutiva non bilanciata) o endogeni; prognosi di solito favorevole. Istologicamente si osserva un’iperplasia dell’endometrio; il grado è piú spesso bene o moderatamente differenziato e l’invasione dell’endometrio è in genere limitata. La seconda categoria patogenetica è rappresentata dal carcinoma sieroso, dal carcinoma a cellule chiare e dal carcinoma adenosquamoso e indifferenziato. Questi costituiscono un terzo dei casi, non sono associati con l’esposizione ad estrogeni, sono tipici dell’età postmenopausale e hanno una prognosi sfavorevole. Istologicamente si osserva una atrofia dell’endometrio. La neoplasia è spesso poco differenziata, ed è comune un’estesa infiltrazione del miometrio. La discriminazione tra le due categorie si basa su criteri morfologici e non sulla situazione endocrina della paziente. La valutazione ormonale non ha valore poiché i livelli plasmatici di androstenedione, estrone, estradiolo e testosterone nelle pazienti in postmenopausa con e senza carcinoma dell’endometrio sono analoghi a quelli riscontrati in donne comparabili per peso ed età.

Vie di diffusione La diffusione del carcinoma dell’endometrio avviene per estensione diretta, per via linfatica e per via ematica.

Estensione diretta Il tumore può estendersi verso il miometrio, il canale cervicale e l’esocervice, verso le tube, l’ovaio, la vescica e la cavità peritoneale. L’estensione al perimetrio è considerata malattia extra-uterina. L’estensione verso il canale cervicale e l’esocervice classifica la neoplasia al secondo stadio. L’estensione diretta alle tube (invasione del tratto intramurale) non modifica lo stadio. L’estensione verso la vescica ed il retto è rara: essa fa classificare il tumore allo stadio IV.

Diffusione per impianto libero Elementi cellulari distaccatisi dal tumore si possono disseminare nel lume tubarico e quindi nella cavità peritoneale. La citologia peritoneale (liquido libero o da lavaggio) è positiva nel 7% circa delle pazienti con tumore confinato all’utero.