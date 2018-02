Rimproverato per la pagella, s’impicca a 8 anni

Una pagella da dimenticare, con voti più bassi rispetto alle attese dei genitori, e la volontàdi non tornarea scuola. Tanto è bastato per essere rimproverato dal padre. Una normale discussione che, però, ha spinto un bambino di otto anni a farla finita, impiccandosi con una sciarpa nella cameretta di casa. Neppure la folle corsa in ospedale è servita a salvargli la vita: il bimbo è morto giovedì notte agli Spedali Civili di Brescia.

A trovare il piccolo cianotico è stata la madre quando il cuore era già fermo. Rianimato e portato in ospedale è deceduto dopo poche ore. La vicenda è accaduta a Travagliato, in provincia di Brescia, in una famiglia pakistana integrata e regolare. La procura di Brescia, conilpm Katy Bressa- nelli, ha immediatamente escluso la responsabilità di terzi: quando la madre ha scoperto il corpo del figlio ha chiamato i soccorsi, ma il cuore del piccolo si era già fermato. Poi era stato rianimato dei medici, ma le condizioni erano rimaste disperate.

DRAMMA INTERIORE

Secondo quanto potuto ricostruire dagli inquirenti, la discussione tra il papà e il piccolo sarebbe avvenuta all’ora di pranzo perché ilbambino, ritirata la pagella, non voleva più tornare a scuola. Grida e urla, con il padre adirato: «Guarda che a scuola ci devi andare». Scene normali in una famiglia con bambini, nulla di apparentemente grave. Ma evidentemente per il piccolo di otto anni l’ennesimo rimprovero ha scatenato un dramma interiore, portandolo al limite.

Così, mentre il padre si stava sistemando per tornare al lavoro, il bambino ancora in lacrime è tornato nella sua cameretta chiudendosi a chiave. Nella sala accanto la mamma e gli altri due fratelli hanno continuato a pranzare davanti alla tv, tra sorrisi e carezze. La quiete prima della tempesta fatta di un lungo silenzio.

Per disperati minuti la mamma ha cercato di chiamare il bambino e farsi aprire la porta, ma nulla. Dall’altra parte nessuno ha mai più risposto. Cosi la donna, preoccupata, è riuscita a fatica ad entrare nella stanza trovandosi difronte alla tragedia. Una sciarpa appesa all’armadio e a terra il suo bambino incosciente. Immediatamente sono stati chiamati i soccorsi e, rianimato dai medici, il piccolo è stato trasferito d’urgenza all’ospedale Civile di Brescia dove è stato ricoverato in prognosi riservata.

battaglia persa

Ma la lotta per vivere è durata poche ore, con il cuore che ha ceduto nella notte. Resta il dubbio che sipossa essere trattato di una bravata finita in tragedia, la famiglia infatti non vuole credere al suicidio. In realtà gli esperti non escludono il gesto estremo. «Purtroppo anche i bambini non sono estranei al dolore e alla perdita della fiducia – ha spiegato lo psicoanalista Giuseppe Maiolo -. L’idea della morte come possibilità irreversibile di conclusione della vita si fa spazio attorno agli 8/9 anni nel pensiero operativo di un bambino». Non solo. «Messi di fronte ad un gesto così sconvolgente – ha rimarcato lo specialista -, varrebbe la pena però domandarsi se questo devastante disagio dei minori, non sia dato dalla difficile e oggi sempre più anticipata fase di transizione che fa passare dall’infanzia all’adolescenza o incaglia per lungo tempo nelle sabbie mobili dell’età giovanile». In tarda serata, ieri, è arrivato il nullaosta per i funerali che saranno celebrati nella moschea di Brescia. Successivamente il bambino sarà sepolto in patria.

La tragedia di Travagliato non è il primo caso registrato in provincia. Alla mente torna il caso di un 13enne che, sempre a Travagliato, nel 2010 si sparò con il fucile del padre dopo aver mandato un disperato sms (rimasto inascoltato) alle compagne di scuola. Così come a Orzinuovi, stessa età e medesima dinamica, due anni dopo. A Isorella, invece, una ragazzina di 14 anni si impiccò all’armadio con una sciarpa nel 2013 e più recentemente un ragazzo di 18 anni ha detto addio alla vita a Lonato senza dare nessuna spiegazione.