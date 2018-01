Molti di noi avranno avuto un incidente automobilistico, e magari avete chiesto le generalità di chi vi ha tamponato ma senza avere successo? Avete mai visto qualche automobile che occupa stabilmente un posto riservato nel parcheggio del vostro stabile? Adesso si può risalire alla proprietà dell’autovettura attraverso la targa.

In Italia questo è possibile (non in tutti i Paesi europei si può fare, come in Germania, per esempio) perché tutti i veicoli targati sono registrati presso il Pra (Pubblico registro automobilistico) e la sua consultazione è aperta a tutti.

Risalire al proprietario di una targa di auto è un’operazione semplice, che può essere effettuata in diversi modi: tramite internet, ossia dal proprio computer di casa; recandosi allo sportello del Pra (il Pubblico Registro Automobilistico) oppure affidando l’incarico a una Agenzia di pratiche auto (ad esempio, una delegazione Aci). Se però, nei primi due casi, dovrai pagare solo 8,83 euro (il costo della visura è di 6 euro, a cui si aggiunge il costo del servizio pari a 2,32 euro + 22% Iva), nel terzo dovrai aggiungere anche le commissioni all’agenzia. In ogni caso, risalire al proprietario di una targa auto è un’operazione perfettamente lecita e consentita dalla legge. Non dimenticare, infatti, che il registro dei beni mobili registrati è pubblico; in esso sono appunto contenuti gli estremi delle auto e dei relativi proprietari, oltreché di moto, ciclomotori e barche. Peraltro, se hai interesse a risalire al proprietario di un’auto non ti devi preoccupare che quest’ultimo lo sappia, poiché l’operazione resta completamente anonima.

Perché risalire al proprietario della targa auto?

Ma a cosa può servirti risalire al proprietario di una targa? Le ragioni possono essere molteplici. L’esigenza principale è in occasione di un incidente stradale, quando il colpevole di un tamponamento o dell’urto non si ferma per fornire i dati della propria patente. Il caso tipico è quello del contatto tra due specchietti retrovisori nel caso in cui un mezzo proveniente dal senso opposto di marcia invade parzialmente l’altra carreggiata. In tal caso, se il danneggiato ha fatto in tempo a segnare gli estremi della targa può individuare il proprietario dell’auto e, successivamente, anche la sua assicurazione. Con questi dati potrà andare presso la propria agenzia – quella presso cui ha stipulato la polizza rc auto – e fare la richiesta di risarcimento. Diversamente, in assenza di tali informazioni, il danno gli viene comunque risarcito dal Fondo Garanzie Vittime della strada, ma con questa precisazione: i danni fisici vengono indennizzati al 100%, mentre quelli all’auto solo se eccedono la franchigia di euro 500.