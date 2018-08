Rissa tra sposini al matrimonio. “Paga tu, no paga tu”, poi arriva la polizia

La storia che stiamo per raccontarvi ha dell’incredibile. Infatti una rissa tra sposini alle loro matrimonio sarebbe scoppiata nell’ agrigentino. “Paga tu, no paga tu!”, e poi sarebbe accaduto il finimondo. E’ dovuta intervenire la polizia. Un inizio da rivedere per una coppia siciliana che secondo il racconto di alcuni invitati alla fine del pranzo di nozze, avrebbero avuto un acceso diverbio su Chi avesse l’onere di pagare il conto al titolare del ristorante di Villaggio Mosè. Prima gli insulti e poi sono volate le mani. Alla fine è dovuta intervenire una pattuglia della sezioni volanti della Questura di Agrigento per sedare la lite furibonda tra i due neo sposini, avvenuta al termine del loro pranzo di nozze.

Quanto è quanto riporta Lasicilia.it. Al momento di pagare il conto, il marito e la moglie uniti in matrimonio soltanto da poche ore, avrebbero avuto una discussione sulla somma in denaro da corrispondere al proprietario del ristorante e dalle parole si sarebbe passato subito ai fatti. Infatti i due sarebbero arrivati alle mani sotto gli occhi increduli dei familiari e del personale della struttura. Fino al momento della disputa, tutto era andato per il meglio per una coppia siciliana che aveva deciso di sposarsi.

I due trentenni vivono nel centro della provincia di Agrigento. Il finale della festa, però ha scombussolato tutto. Sembra che quando gran parte degli invitati avessero già lasciato la struttura, i neo sposini avrebbero raggiunto la stanza dal responsabile per saldare il conto e lì è scoppiata la lite. Da quel momento è degenerato tutto ed il titolare del ristorante avrebbe cercato in qualche modo di riportare la calma, ma sarebbe servito poco. Infatti tra le urla dei due litiganti si è rotto anche qualche vaso.

Il titolare vedendo che le cose non andavano per il meglio, è stato proprio lui a chiamare la polizia. Sul posto è arrivata la sezione della polizia. In poco tempo si è ritornati alla normalità ed i danni dovrebbero essere inferiore a €1000 anche se nessuna denuncia è scaturita. Tuttavia la prima notte di nozze non sarà stata delle più esaltanti per i due novelli sposi.