Rito portafortuna, si infila nella bara poi si sente male e muore soffocata

Una storia terribile quella che stiamo per raccontarvi. Un rito portafortuna si sarebbe trasformato in una vera tragedia. Come abbiamo in parte già detto, una ragazza sarebbe finita nella bara per un rito portafortuna, ma ad un certo punto si sarebbe sentita male. Nessuno però pare se ne sia accorto e così è morta soffocata. La donna faceva parte di una pseudo religione che promette di risolvere ogni tipo di problema personale con dei riti decisamente non affidabili, come ad esempio infilarsi in una bara e trascorrere una notte intera per scacciare la malasorte.

Nelle sue intenzioni, la donna avrebbe voluto fare un rituale portafortuna per scacciare spiriti maligni e la malasorte, ma purtroppo quel gesto di infilarsi in una bara le è costata la vita. Questa è una drammatica vicenda che ha come protagonista una donna sudcoreana, ritrovata morta nei giorni scorsi nella città di Gummy, soffocata all’interno di una bara, durante un rituale spirituale.

Stando a quanto è emerso, la vittima insieme ad altre due donne si erano riunite giovedì scorso nell’abitazione della città intorno alle 20:00 di sera per partecipare al rito, che consisteva nel chiudersi per tutta la notte in una bara di legno, con l’obiettivo di scacciare il male ed avere un po’ di fortuna in futuro. Durante la notte le cose avrebbero preso una brutta piega, infatti una delle tre donne avrebbe tentato di interrompere il rito, lamentando la mancanza di ossigeno.

Sembra che però le altre due l’avessero convinta a proseguire, ma al mattino seguente quando hanno cercato di svegliarla si sono accorte che in realtà era già morta nella bara. La quarantenne era soffocata senza che nessuno se ne accorgesse. Stando a quanto riferito dalla polizia locale, la vittima avrebbe fatto parte di una dalle tante religione nata in Corea del Sud, negli ultimi anni che promettono di risolvere ogni tipo di problema personale con dei riti decisamente non affidabili. Sembra che però la donna si sia sottoposta a questo rito volontariamente. La polizia sta comunque indagando sul caso e le altre due donne, tra cui una che si sarebbe sentita male a sua volta dopo essersi alzata dalla bara, rischierebbero l’incriminazione per aver spinto a farlo.

