Rivelazione shock: le capre vengono torturate, mutilate e uccise per diventare vestiti Le capre vengono torturate e uccise mentre urlano dal dolore, tutto per diventare un capo alla moda. Dopo la pubblicazione dell’inchiesta ‘a telecamera nascosta’, diverse importanti catene di abbigliamento hanno deciso di rispondere allo scandalo che ne è seguito, scrive The Guardian .

L’organizzazione per il trattamento etico degli animali, PETA, è andata sotto copertura per filmare il trattamento delle fattorie di angora in Sud Africa, che invia lana alle fabbriche che producono vestiti per alcune delle più grandi aziende del settore della moda.

Nel video qui sotto potete vedere come le capre vengono maltrattate, mutilate e uccise mentre urlano di dolore. Questo processo viene praticato per estrarre l’esclusiva lana mohair che viene utilizzata, tra le altre cose, nella produzione delle giacche.

Ora l’industria della moda reagisce alla rivelazione e ha deciso di smettere di usare vestiti di mohair nell’assortimento come protesta a questa metodica. Alcuni dei principali marchi sono GAP, Zara e H & M.

Una portavoce di H&M ha spiegato in aggiunta alle rivelazioni delle condizioni miserabili dei poveri animali, che l’azienda sta avendo problemi a controllare tutti i materiali che usano, visto che hanno oltre 4.700 negozi in tutto il mondo.

– Quindi abbiamo deciso un divieto totale di lana mohair nel nostro assortimento entro il 2020. Per noi è importante che tutti gli animali siano trattati bene. Siamo stati in stretto dialogo con PETA per diversi anni e li supportiamo – dice un portavoce di H&M, secondo The Guardian.