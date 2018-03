Rivelazione shock sugli sposi dell’anno: Meghan ha un papà scandalo

Si stringono forte le mani, si scambiano sguardi di intesa. E per i sudditi che via via incontrano in una serie di impegni ufficiali sempre più stringenti, hanno un sorriso o un abbraccio quando serve. Il principe Harry e la sua Meghan Markle (che è appena stata addestrata contro il rischio di attacchi terroristici) sono amatissimi; chic ma anche casual, sono i vicini di casa che tutti vorrebbero, solari e apparentemente alla mano.

Ma sulla loro serenità e sulle nozze-evento del 19 maggio prossimo – a cui potranno assistere oltre 2.600 sudditi assiepati sul prato del castello di Windsor – si addensano le ombre legate alla famiglia.

Dalla parte di Meghan c’è un papà che è tutto tranne che regale: Thomas Markle è stato un direttore della fotografia molto apprezzato a Hollywood che però, dopo una serie di investimenti economici e professionali non proprio azzeccati, ha dichiarato bancarotta. Oggi vive in Messico e Meghan non lo vede da tempo: tanto erano uniti quando lei era piccola, tanto sarebbero lontani adesso. Tuttavia pare che Thomas parteciperà alle nozze e quella sarà l’occasione per conoscere finalmente Harry. Al momento, chi lo frequenta dice che l’ex direttore della fotografia fa vita molto riservata. È povero, malato e le sue uniche uscite hanno per meta il supermarket locale. Meghan ha un padre che, secondo i criteri di corte, è impresentabile. Ma anche Harry ha mormorii e sussurri a cui far fronte. La voce che lo fa star male è la solita: quella di non essere figlio del principe Carlo, ma di un altro uomo. Nel tempo gli sono stati attribuiti diversi papà: il maggiore James Hewitt, per esempio, con cui sua mamma, la principessa Diana, ha vissuto un amore; e, ora, Mark Dyer, ex attendente di Carlo.

In effetti Harry ha lo stesso colore di capelli e la stessa espressione di Dyer ed è bastato questo ad alimentare il giallo. L’uomo, una ex guardia gallese, era molto amico di Diana prima di finire alle dipendenze di Carlo; Harry lo avrebbe cono

sciuto nella casa del principe nel 1995. Alla morte di mamma Diana, Dyer ha aiutato Harry. L’affetto tra di loro è cresciuto col tempo: solo a Mark, Harry ha confidato le prime pene d’amore, i problemi con le ex fidanzate Chelsy Davy e Cressida Bonas. Non solo. L’ex guardia era vicino a Meghan nella sua prima apparizione pubblica con Harry. Insomma, Dyer è una figura chiave per la coppia ed è stato invitato alle nozze. Chi pensa che Mark sia il vero padre del principe ha già gridato allo scandalo. Chi invece non si cura delle voci è Meghan, che ha ricevuto il battesimo per diventare anglicana e che in un resort ha organizzato il suo addio al nubilato con le amiche e con la futura cognata Kate. Chi lo avrebbe mai detto?