Rivoli, tragedia familiare: 77enne uccide madre di 101 “Scusate, ho un tumore”

Una storia davvero piuttosto triste e di grande disperazione quella che stiamo per raccontarvi, accaduta nella giornata di ieri a Rivoli. La storia drammatica ha avuto un tragico epilogo ed ha come protagonista una mamma molto anziana ed un figlio, purtroppo gravemente malato che ha deciso di porre fine alla sua vita ed anche a quella della sua mamma. L‘omicidio-suicidio è avvenuto nella mattinata di ieri a Rivoli in provincia di Torino dove nelle prime ore è arrivata una telefonata in una stazione del comando dei carabinieri locali che annunciava proprio l’avvenuto omicidio da parte di un figlio piuttosto disperato il quale ha messo fine alla vita della sua mamma e poi è finito per suicidarsi. Molto probabilmente è stata la paura di non poter affrontare la malattia che avrebbe appreso soltanto da pochi giorni, a spingere Ezio Panataro di 77 anni ad uccidere nella mattinata di ieri la madre di 101 anni, Ernestina Malandrini sparandole con una pistola, prima di togliersi la vita.

Una vera tragedia familiare, dunque, quella che si è consumata a Rivoli proprio alle porte di Torino. Come abbiamo già anticipato, dopo aver ucciso la donna, il figlio ha però chiamato il 112 allertando i militari che da li a breve si sarebbe suicidato, ma i militari pare non abbiano potuto fare molto per poter impedire il terribile gesto. L’uomo avrebbe anche lasciato un messaggio cercando di spiegare in qualche modo questo incredibile gesto. “Se muoio non so che fine farà mia madre”, è questo quanto si legge nel biglietto lasciato dal 77enne prima di togliersi la vita. L’uomo, sembra avesse appreso la triste notizia, ovvero di essere malato di tumore al pancreas soltanto da pochi giorni. A tal riguardo i parenti pare abbiano confermato agli inquirenti di non essere in effetti a conoscenza del male che aveva colpito Ezio.

Un cugino, titolare di una ditta con sede al piano terra della palazzina dove è avvenuta la tragedia, stando a quanto è emerso avrebbe detto: “Venerdì scorso Ezio era stato in pronto soccorso, perché stava male, forse ha saputo così del tumore”.

“Nessuno di noi familiari sapeva del tumore. Sapevamo che Ezio venerdì scorso era stato in pronto soccorso perché stava male, probabilmente è lì che ha scoperto di avere quel cancro. Non ha chiesto aiuto, non una parola con noi. Probabilmente è stato preso da uno sconforto tale che non ha visto possibilità di uscita né di aiuto”, ha aggiunto il cugino sentito dagli inquirenti nel corso della giornata di ieri. Sul luogo della tragedia familiare sono anche intervenuti i carabinieri della Compagnia di Rivoli ed anche il pm di turno Bucarelli. Come già detto le vittime erano Ezio Panattaro e la madre di 101 anni Ernestina Malandrino.