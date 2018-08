Roberta Ragusa: i familiari vogliono una tomba su cui pregare

L’avvocato Nicodemo Gentile, che in qualità di rappresentante di Penelope si è costituito parte civile nel processo, è dello stesso avviso: «La sentenza, sotto il profilo tecnico, è ben motivata, congrua e logica. Una sentenza che ci soddisfa. Siamo consapevoli che il processo non si è ancora chiuso, manca ancora la Cassazione. Noi cercheremo di far valere le nostre ragioni. La verità processuale spesso non coincide in maniera perfetta con la verità storica. È evidente che la macchina della giustizia, di fronte a due condanne, si ferma. Ma per chi rappresenta i familiari di Roberta e l’associazione Penelope, la questione del ritrovamento del corpo resta molto delicata. Per questo è importante insistere. I familiari hanno il diritto di porre fine a questa situazione emotivamente ingestibile. Riuscire a capire dove sia finita Roberta permetterebbe a tutti i familiari di avere finalmente una tomba sulla quale pregare e portare dei fiori. I giudici sono convinti che sia stato un delitto d’impeto e dunque non premeditato. Per questo motivo Antonio Logli non avrebbe avuto molto tempo per allontanarsi. Bisogna quindi verificare tutta la zona intorno alla casa e le zone battute durante i suoi spostamenti. A settembre proporremo a tutte le istituzioni di sederci attorno a un tavolo e ragionare sulle possibilità e sui luoghi in cui cercare la povera Roberta».

Nelle motivazioni della condanna di Logli, i giudici partono da alcune importanti considerazioni sulla crisi matrimoniale tra Roberta e Antonio, il quale da anni aveva una relazione con l’amante Sara Calzolaio. Si legge nel documento: «La coppia Logli-Ragusa versava da tempo in un irreversibile stato di crisi matrimoniale a causa della protratta relazione del marito con una giovane dipendente dell’autoscuola, di cui la vittima aveva ormai per certo cognizione, ignorando tuttavia fino ad allora la vera identità dell’amante, solo sospettata. Gli interessi economici dei due coniugi erano strettamente intrecciati e non facilmente districabili, vista la partecipazione in forma societaria all’attività di famiglia, alla cui conduzione la Ragusa era principalmente dedita. Anche la casa di abitazione era di proprietà dei suoceri e la famiglia viveva in stretta prossimità con i genitori e il fratello del Logli, con i quali la donna non aveva mai legato. Mentre la vittima aveva anche preso in considerazione l’ipotesi della separazione, la stessa era avversata da Logli, che ne temeva i contraccolpi economici nonostante fosse pressato anche dall’amante a prendere posizione».

ROBERTA SCOPRÌ TUTTO QUELLA NOTTE Poi i giudici passano alla ricostruzione dettagliata degli ultimi momenti di vita di Roberta: «La notte della scomparsa, la donna è in tenuta da notte, intenta a sbrigare incombenze ordinarie, pronta ad andare a letto. Il Logli è invece in soffitta a parlare con l’amante, impegnato in tre successive conversazioni telefoniche, l’ultima delle quali, iniziata alle ore 0.17, si interrompe in pochi secondi. Il Logli quindi non è a letto come da lui falsamente dichiarato, ma è sveglio, ha contezza di dove sia la moglie e assiste anche alla sua fuga, avvenuta in prossimità di questo orario: da tali fatti si evince con chiarezza che la donna si è allontanata in tenuta da notte sotto l’influsso di un’enorme emozione e paura, che non può che essere dipesa dalla scoperta definitiva dell’identità dell’amante con la quale il marito si intratteneva. Ad avviso di questa corte la Ragusa, resa più sospettosa e guardinga dagli eventi dei giorni precedenti, aveva cercato di comprendere, forse spiando, come aveva fatto già nella precedente occasione, con chi il marito si intrattenesse, finendo viceversa con l’essere stata scoperta. In altri termini la Ragusa, allarmata, in stato di allerta ma ansiosa di raggiungere la verità fino allora sfuggita, deve essersi posta in stato di vigilanza, spiando le mosse del marito e cercando di carpirne i dialoghi, fino a essere essa stessa scoperta: una reciproca sorpresa in flagranza con un istantaneo e terribile faccia a faccia tra i coniugi.