Roma shock, 78enne operato per un tumore muore dissanguato: colpa dei medici

Un uomo di 78 anni di Roma malato di tumore è morto purtroppo dissanguato lo scorso anno nel corso di un intervento chirurgico volto alla asportazione della vescica. Secondo quanto riferito dalla moglie e dal PM Ci sarebbero delle responsabilità dei chirurghi. Questa storia è stata portata alla ribalta proprio negli ultimi giorni da un noto tabloid Romano secondo cui l’intervento chirurgico è stato effettuato presso la Clinica Villa Betania a Roma e risale allo scorso mese di marzo del 2017 e dunque ad un anno esatto.

I medici nel corso dell’intervento non avrebbero dovuto fare altro che ascoltare la vescica dell’anziano signore ma purtroppo per cause ancora non conosciute, l’uomo sarebbe morto dissanguato e l’accusa adesso vuole fare chiarezza proprio sulla morte del paziente di Roma. Secondo quanto riferito dall’accusa, sembra che i chirurghi abbiano dapprima lesionato una vena dell’anziano e poi tentato di rimediare saturando la ferita in modo scorretto e questo sbaglio sarebbe stato proprio alla base di questa emorragia piuttosto violenta che ha causato il decesso dell’uomo.

Sono responsabili adesso della morte del paziente secondo i PM, tre medici nonché tre anestesisti della struttura sanitaria di Roma nello specifico i medici non avrebbero prestato l’attenzione dovuta così come la cura necessaria nel fronteggiare le emergenze terapeutiche che sono sopravvenute nel corso dell’intervento e nello specifico della cistectomia Radicale. Gli anestesisti invece sarebbero responsabili proprio perché non hanno svolto un attento monitoraggio di quelli che erano i parametri del paziente che andava purtroppo in arresto cardiaco. Secondo l’accusa Inoltre i chirurghi avrebbero manomesso la cartella clinica del paziente morto dissanguato e quindi tutto ciò fa capire che questo si tratta di un altro caso di malasanità avvenuto nel Ospedale Romano.

È stato soltanto tre anni fa quando tutti i medici dell’ospedale Cisanello di Pisa sarebbero stati indagati per omicidio colposo per la morte improvvisa di un 45enne di Formia Fabio reale. Nello specifico l’uomo era stato colpito da un terribile cancro al fegato quando si stava sottoponendo ad un ciclo di cure innovative ed in seguito alla loro morte i giudici hanno voluto fare chiarezza sulle caratteristiche della terapia innovativa considerata piuttosto invasiva.

Il 45enne di Formia purtroppo era deceduto per arresto cardiaco proprio durante una di queste sedute. Purtroppo non si tratta degli unici casi di malati oncologici morti per circostanze comunque misteriose e di medici accusati. Non è per nulla semplice in questi casi poter accertare quelle che sono le eventuali colpe dei chirurghi. Gli ultimi tempi è stato condannato ad esempio 5 anni e mezzo di reclusione Tullio Simoncini, un medico che era stato già radiato dall’ordine dei medici e la condanna era arrivata per reati di esercizio abusivo della professione e omicidio colposo.

La vescica è situata nella parte anteriore del bacino. La sua funzione è quella di serbatoio dell’urina, che fluisce dai reni attraverso i due ureteri. Quando la quantità di urina supera una certa soglia, percepiamo lo stimolo a urinare. L’atto di espulsione dell’urina dalla vescica attraverso l’uretra si chiama minzione. La vescica è composta da quattro strati. Quello più interno è la mucosa, che riveste tutta la cavità dell’organo. Sopra la mucosa c’è uno strato di tessuto connettivo, seguito dallo strato di tessuto muscolare, che si contrae durante la minzione e aiuta ad espellere l’urina. Lo strato più esterno è composto da tessuto connettivo e grasso e separa la vescica dagli altri organi.

I tumori della vescica insorgono praticamente sempre dalle cellule della mucosa. Frequenza Ogni anno in Svizzera si ammalano circa 1100 persone di cancro della vescica, il che equivale a circa il 3% di tutti i casi di tumore nel nostro Paese. Tre pazienti su quattro sono uomini, un quarto donne. Il cancro della vescica colpisce soprattutto in età avanzata: al momento della diagnosi, il 35% dei pazienti è di età compresa tra 50 e 70 anni, mentre il 62% supera i 70 anni. Sintomi Il cancro della vescica spesso non causa sintomi. Il primo sintomo più frequente è la presenza di sangue nelle urine. Altri sintomi decisamente più rari sono il frequente bisogno di urinare oppure difficoltà o dolore durante la minzione. Accertamenti diagnostici Se si sospetta un cancro della vescica per prima cosa si fa un test per la presenza di sangue nelle urine. Il principale metodo diagnostico è la cistoscopia (endoscopia della vescica). In questo esame il medico inserisce un tubo attraverso l’uretra nella vescica e visualizza l’interno dell’organo con una microtelecamera. Con l’aiuto di speciali strumenti è possibile anche asportare campioni di mucosa da analizzare. Un altro esame importante è l’urografia, ossia la radiografia delle vie urinarie. Per renderle visibili ai raggi X è necessario un mezzo di contrasto, che il paziente deve bere prima dell’esame. In alcune circostanze, per determinare se il tumore ha già formato metastasi e dove, vengono eseguiti ulteriori accertamenti come una TAC o una risonanza magnetica del bacino, un’ecografia del fegato o una scintigrafia dello scheletro.

Stadi della malattia I tumori maligni vengono classificati secondo il sistema TNM, con cui si valuta l’estensione del tumore (T), l’interessamento di linfonodi (N) e la presenza di eventuali metastasi (M). Il cancro della vescica è classificato come segue: T0 assenza di tumore T1 il tumore è circoscritto alla mucosa della vescica T2 il tumore ha infiltrato lo strato muscolare della vescica T3 il tumore si è sviluppato oltre lo strato muscolare T4 il tumore ha infiltrato organi circostanti come la prostata o la vagina Tx l’estensione del tumore non è valutabile N0 nessun interessamento dei linfonodi N1 il tumore ha formato in un linfonodo una metastasi di diametro fino a 2 cm N2 in uno o più linfonodi sono presenti metastasi di diametro fino a 5 cm N3 in uno o più linfonodi sono presenti metastasi di diametro superiore a 5 cm Nx interessamento dei linfonodi non valutabile M0 nessuna metastasi M1 metastasi in altri organi, per esempio nelle ossa o nei polmoni Mx presenza di metastasi non valutabile

Terapia La terapia del cancro della vescica dipende in prima linea dall’estensione del tumore. Due terzi di tutti i carcinomi vescicali sono scoperti nello stadio precoce, quando il tumore è circoscritto alla mucosa dell’organo. I tumori in stadio precoce possono essere curati con una resezione transuretrale (TUR): come nella cistoscopia, viene introdotto uno strumento nella vescica attraverso l’uretra, questa volta con lo scopo di asportare il tumore dall’interno. In alcuni pazienti in seguito si irriga la vescica con un liquido che inibisce la crescita delle cellule tumorali (chemioterapia locale). Se il tumore si è diffuso oltre la mucosa bisogna asportare tutta la vescica. In più, negli uomini vengono rimosse la prostata e le vescicole seminali e nelle donne l’utero e le ovaie. A seconda dell’estensione del tumore, dopo l’intervento potrà essere necessaria una chemioterapia per distruggere le cellule tumorali ancora presenti nel corpo. Negli stadi avanzati, oppure quando non è possibile asportare la vescica, di solito si interviene con una combinazione di radioterapia e chemioterapia.

Conseguenze della terapia Dopo l’asportazione della vescica occorre creare un’altra via per espellere l’urina dal corpo. Le possibilità a disposizione sono due: > ricavare una «vescica sostitutiva» da un segmento dell’intestino. La maggior parte dei pazienti con una vescica intestinale imparano a trattenere l’urina e a urinare in modo quasi normale. > convogliare l’urina all’esterno attraverso la parete addominale (urostomia). In una variante l’urina fluisce continuamente in una sacca fissata alla parete addominale, che viene regolarmente svuotata o sostituita. Alternativamente, l’urologo crea chirurgicamente una specie di serbatoio con valvola, che il paziente deve svuotare regolarmente per mezzo di un catetere. Dopo il trattamento antitumorale, alcuni pazienti possono soffrire di perdite incontrollate di urina o di una vera e propria incontinenza urinaria.

Talvolta si verificano anche altri disturbi urinari, per esempio infiammazioni recidivanti della vescica o l’assenza dello stimolo ad urinare, oppure, al contrario, la sua eccessiva frequenza. L’asportazione degli organi sessuali interni (prostata e vescicole seminali negli uomini, utero e ovaie nelle donne) comporta la sterilità del paziente dopo l’intervento. Alcuni uomini dopo l’operazione soffrono di disturbi di erezione del pene. Nelle donne in età premenopausale, l’intervento fa subentrare la menopausa perché vengono a mancare gli ormoni sessuali femminili prodotti normalmente dalle ovaie. Possono comparire disturbi come vampate di calore, sbalzi d’umore o secchezza della mucosa vaginale. A seguito dell’asportazione degli organi sessuali interni e della successiva formazione di cicatrici, in molte donne vengono alterate anche le sensazioni sessuali dopo l’intervento e possono manifestarsi difficoltà o dolori durante l’atto sessuale. Controlli Alla fine della terapia antitumorale, i pazienti devono recarsi regolarmente dal medico per visite di controllo. Il tipo di controlli e le scadenze delle visite vengono stabiliti su base individuale. Fattori di rischio Alcuni fattori aumentano il rischio di ammalarsi di cancro della vescica: > il fumo è di gran lunga il fattore principale. I fumatori sono colpiti molto più frequentemente dei non fumatori. > anche alcune sostanze chimiche utilizzate nell’industria possono aumentare il rischio di carcinoma vescicale. Oggi nelle nazioni occidentali si cerca di rinunciare a tali sostanze cancerogene.

> la schistosomiasi, una malattia tropicale causata da larve di vermi che si insediano in vari organi tra cui la vescica. Se non viene trattata, quest’infezione può provocare il carcinoma vescicale. > anche le infezioni croniche della vescica aumentano il rischio di cancro. In particolare sono a rischio le persone che devono utilizzare continuamente un catetere per evacuare l’urina o che soffrono di calcoli della vescica.

Prevenzione e diagnosi precoce La misura più importante per prevenire il cancro della vescica è smettere di fumare o non fumare del tutto. Oggi non si conoscono metodi di diagnosi precoce, tuttavia si raccomanda di consultare sempre il medico se si nota del sangue nelle urine.