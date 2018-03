Roma shock, arrestato 25enne maestro di scuola materna: abusava di alunne dai 3 ai 5 anni

Ancora una storia di violenza nel nostro paese, questa volta i danni di due bambini molto piccoli. Accusato di aver abusato delle sue piccole alunne un maestro di scuola materna di 25 anni italiano il quale è stato arrestato nella giornata di ieri a Roma. I carabinieri del nucleo investigativo di Roma hanno Dunque notificato un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un maestro di inglese di 25 anni di una scuola materna, il quale è ritenuto responsabile di avere compiuto degli atti sessuali sulle sue piccole alunne. L’ordinanza è stata emessa nella giornata di ieri dal gip presso il Tribunale di Roma Clementina Forleo su richiesta dei sostituti procuratore Francesca Passaniti ed Eleonora Fini coordinata dal Procuratore aggiunto Maria Monteleone della procura della Repubblica di Roma.

Da quanto è emerso, le indagini dei Carabinieri del nucleo investigativo sarebbero Scattate in seguito alla denuncia presentate da alcuni genitori preoccupati di quanto le loro bambine raccontavano al rientro da scuola e in effetti dall’indagine verso che il maestro in classe avesse indotto alcune bambine tra i 3 e i 5 anni a subire delle molestie approfittando della loro ingenuità.

I carabinieri del nucleo investigativo di Roma hanno Dunque notificato un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del maestro ritenuto responsabile di avere compiuto gli abusi sulle e alunni in classe durante le ore di scuola. I carabinieri di via in selci hanno Dunque arrestato l’uomo e portato nel carcere di Regina Coeli ed è a disposizione dell’autorità giudiziaria. I militari hanno installato delle telecamere nascoste ed è emerso proprio che il 25enne durante le lezione inducesse dei minori di età compresa tra i 5 e i 3 anni a seguire ripetuti i fatti di molestie sessuali, approfittando dell’ingenuità e della tenera età della vittima. Non si conoscono i dati anagrafici del maestro che è stato arrestato a Roma nella mattinata di ieri e questo perché le autorità hanno deciso di mantenere in qualche modo la riservatezza sui dati del 25enne, per evitare di ingigantire ancora di più questo fatto di cronaca davvero terribile.

Anche a tutela dell’Istituto è rimasta anonima il nome della scuola materna dove sono avvenuti gli abusi sessuali. Sempre nella giornata di ieri ad Avellino i Carabinieri pare abbiano arrestato un professore di 40 anni, ritenuto responsabile di reati di violenza sessuale aggravata e stalking nei confronti di una studentessa minorenne. In questo caso le indagini sarebbero Scattate in seguito alla denuncia da parte della minorenne e nei confronti dell’uomo è stata emessa su richiesta della procura Irpina un’ ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari. Secondo quanto ricostruito, sembra che lui seguisse la studentessa a bordo del pullman che la ragazza prendeva per tornare a casa dopo scuola, guardandola insistentemente e palpeggiandola approfittando della ressa all’interno del pullman.

Ogni volta li prendono quando è tardi. Li catturano in flagranza, perché anche il poliziotto o il carabiniere più avvezzi all’impossibile, non ce la fanno a guardarli in azione e a rimanere fermi. Così corrono ad arrestarli in diretta. Magistrato approvando oppure no. Davanti alle scene sputate da una telecamera, “l’orco” non ha più scampo. Tantomeno quando è titolato a fare l’insegnante e l’abuso agghiacciante viene consumato a scuola o all’asilo. Lo prendono sì,il mostro.Ma è comunque tardi, perché, a quel punto, un bambino è già perduto. Irrimediabilmente. Non serve che il maestro o la maestra tocchino in modo poco garbato l’allievo.

Un’occhiataccia minacciosa sulla faccia incattivita e deformata dalla rabbia, basta e avanza a fargli del male e per sempre. Perché un bambino può essere paragonato a una lumachina fuori dal guscio e priva di qualsiasi protezione. Senza bisogno che sia lontano dalla sua mamma. Eppure le cronache ci informano di episodi inqualificabili perpetrati in classe o nella scuolina per l’infanzia. Bambini schiaffeggiati,molestati, violentati: capita a Roma (ed è solo l’ultima cronaca in ordine tempoarle), dove l’insegnante di inglese 25enne viene arrestato mentre abusa di piccolini che hanno fra i tre e i cinque anni. E ancora: bambini chiusi fuori dall’aula. Talvolta costretti a rimanere ore sdraiati sul pavimento, oppure sollevati e poi lasciati cadere a terra. Bambini minacciati: «azzardati a piangere e ti faccio cadere tutti i denti», «prova ad alzarti e ti faccio suonare il piatto sopra la testa», «dillo alla mamma e quella testa te la faccio girare al contrario».Bambini obbligati a piacchiare altri bambini. Semplicemente perché lo ha ordinato la maestra o il maestro. Troppo spesso lo testimonia una telecamera. L’occhio indubitabilequanto spietato, riprende tutto fino all’irruzione delle forze dell’ordine. E alza il sipario sull’orrore consumato nel luogo che una mamma e un papà reputano il più sicuro: la scuola. Così, piccolini crescono marchiati da traumi che non andranno più via.Aumentano di numero, le vittime del fallimento di certa scuola.

SUBISCONO IN SILENZIO Aumentano nonostante sia difficile, per i bimbi, parlare e portare tutto allo scoperto. Ovvio che subiscano in silenzio. Hanno paura: «la maestra mi ha spinto forte contro il muro, ma tanto non mi ha fatto male», li senti dire. «Il maestro mi ha storto il braccio e io non ho neanche pianto», è il ritornello. Ancora peggio, succede che i più indifesi arrivino a convincersi che l’abuso sia cosa giusta. Lo imparano. Fino ad assuefarsi, oppure al punto di attribuirsene la colpa: «il maestro bruttomi tocca anche se io non voglio. Ma io non devo dirlo a nessuno che lui lo ha fatto lo stesso,perché io ero lì a scuola come Martina, e anche lei non lo ha detto alla sua mamma». Che poi sono il copione narrato dalle immagini dell’orrore restituite da una telecamera piazzata di nascosto in cima a un refettorio, o ii un’aula di disegno.Ma se è un magistrato a ordinarlo.

E soltanto quando le violenze sono state consumate e un banbino è già smarrito. Aveva l’abilitazione all’insegnamento della lingua inglese nella scuola materna, J.T.:il maestro che ha abusato dei piccoli allievi di un asilo montessoriano a Roma. Alcune mamme avevano segnalato il rifiuto disperato dei loro bimbi di andare all’asilo,po il’insonnia e i racconti riportati dai piccoli; maschi e femmnine di cinque, quattro e perfino tre anni.

DOMICILIARI NEGATI I poliziotti del commissariato di Marino, ai Castelli romani, sono stati costretti a intervenire davanti ai filmati agghiaccianti. L’«orco» non ha potuto smentire. E il giudice Clementina Forleo, convalidato l’arresto, gli ha revocato la misura ai domiciliari dopo avere visto quelle sequenze. Per evitare che tutto questo accada, sarebbe pronta una legge che impone di montare le telecamere in tutti gli asili. Scriviamo “sarebbe” perché la norma ha avuto l’ok dalla Camera già il 19 ottobre 2016. Ma giusto un anno fa (29 marzo 2017)è stata bloccata in Senato a causa delparere negativo della commissione. Motivo: non serve una legge, perché «la videosorveglianza – qualora sia necessaria, può essere disposta per iniziativa della magistratura. In caso contrario, significherebbe sancire il fallimento della scuola». Certo, peccato però che la magistratura intervenga solo su segnalazione.Ossia quando un bambino e una mamma hanno denunciato la violenza e l’abuso subiti. Forse sarebbe il caso che il nuovo Parlamento mettesse in cima alle priorità la legge che può salvare un bambino.È solo una telecamera.