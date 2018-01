Roma shock, finto infermiere ruba divisa e tenta di stuprare partoriente: arrestato somalo

Incredibile quanto accaduto lo scorso 31 dicembre 2017 a Roma, dove un finto infermiere ha molestato una donna incinta. Stando a quanto riferito, sembra che si sia trattato di un uomo di 38 anni somalo residente in Italia da alcuni anni e con diversi precedenti penali, il quale avrebbe dapprima rubato in un magazzino dell’Ospedale Sant’Eugenio della capitale indossando l’uniforme verde da infermiere e dopo essere riuscito ad entrare di nascosto nella sala parto, avrebbe anche tentato di violentare una donna incinta. La vittima, dunque, è una donna di 43 anni che stava per partorire e proprio mentre si trovava in sala parto avrebbe subito molestie da parte del trentottenne. Quello che doveva essere il giorno più bello della sua vita, si è trasformato nel giro di Pochi istanti in un vero e proprio incubo che la donna purtroppo ricorderà per sempre.

Dato l’allarme il somalo è stato arrestato e accusato di violenza sessuale aggravata e furto. Soltanto le grida della donna hanno fatto accorrere in sala travaglio un medico e due infermieri che hanno cercato immediatamente di bloccare l’intruso che nel frattempo però stava tentando di allontanarsi, passando per la corsia. Secondo quanto emerso da una prima ricostruzione effettuata dagli inquirenti Romani, il trentottenne avrebbe palpeggiato la donna incinta provocando la sua reazione che ha richiamato inevitabilmente l’attenzione dei sanitari presenti. In effetti ad intervenire sono stati Dapprima un infermiere e un medico che hanno chiamato immediatamente le forze dell’ordine e fatto arrestare il trentottenne mettendo fine anche all’abuso.

Questa triste vicenda sarebbe avvenuta il 31 dicembre e dunque proprio l’ultimo giorno dell’anno. L‘arresto del somalo è stato convalidato dai giudici della quinta sezione penale di Roma ed è stata anche disposta la misura della custodia cautelare in carcere. Il somalo sembra che in aula davanti al giudice sia apparso particolarmente tranquillo e rispondendo al PM Vittorio Pilla che continuava a chiedergli spiegazioni sul motivo che lo avesse spinto a travestirsi da infermiere e molestare sessualmente la partoriente avrebbe risposto «Perché l’ho fatto? Chi può dirlo, solo Dio lo sa».

Ciò che dovrà essere chiarito è anche come abbia fatto il trentottenne ad oltrepassare il nutrito servizio di vigilanza del nosocomio per raggiungere dapprima il locale lavanderia del Sant’Eugenio, dove ha rubato la divisa verde da infermiere e delle scarpe di gomma e poi come si sia mosso così bene all’interno dell’ospedale raggiungendo il reparto di ostetricia. La difesa dell’uomo chiederà la perizia psichiatrica e il processo è stato già fissato per il prossimo 10 gennaio davanti alla quinta sezione penale di Roma. L’uomo è difeso dall’avvocato Alessia Giordano e come già detto è stato ascoltato nella giornata di ieri dai magistrati.

Non sai se indignarti di più perché è riuscito a entrare impunemente in ospedale, perché si è spacciato per infermiere dopo aver compiuto un furto, o perché ha tentato di abusare sessualmente una donna, nel momento per lei più intimo e delicato: mentre stava per dare alla luce un bambino. Di sicuro il 38enne somalo Alì Ab della deve essersi ispirato alle gesta nefande compiute da altri extracomunitari due anni fa a Colonia, allorché quelli si presero la licenza di palpeggiare, molestare e violentare donne tedesche ) per festeggiare a modo loro il Capodanno. Lui, se possibile, ha fatto ancora peggio. Il pomeriggio dello scorso 31 dicembre si è introdotto nell’ospedale Sant’Eugenio di Roma, ha rubato da un magazzino un abito verde da infermiere e ha quindi fatto irruzione in sala parto, dove ha cercato di stuprare una donna 43enne in fase di travaglio, palpeggiandola sulle cosce e nelle parti intime, e poi masturbandosi davanti a lei. Solo le urla di paura della donna e l’intervento di due infermieri e del medico hanno scongiurato guai peggiori e consentito l’arrivo delle forze dell’ordine.

Arrestato dalla Polizia e condotto in carcere come misura cautelare, l’uomo, da 5 anni in Italia con permesso di soggiorno ma con diversi precedenti penali, dovrà rispondere alle accuse di violenza sessuale aggravata e furto. Ciò che colpisce innanzitutto è il triplice disprezzo di quest’individuo per una donna che si appresta a diventare madre, per una vita nascente e per un luogo di assistenza, sofferenza e cura qual è un ospedale. Il suo gesto brutale smonta ogni mito buonista sul quale i profeti del politicamente corretto costruiscono la loro retorica favorevole all’accoglienza: davvero uomini come Alì Ab della sono persone indifese e creature sofferenti, dentro il cui cuore c’è speranza e aspettativa di pace, come sostiene il Papa parlando dei migranti? Davvero questi individui, fuggendo da terre dove hanno subito fame, guerre, violenze, portano un sovrappiù di umanità e di carità? A noi pare il contrario, tanto più che pretendono di compiere queste nefandezze in nome di Dio.

Interrogato dai magistrati sul perché fosse quel giorno al Sant’Eugenio, Ab della ha risposto «Solo Dio lo sa», quasi a voler ricomprendere il suo gesto ignobile sub specie aeternitatis, quasi a giustificare l’atto bestiale come voluto dall’Essere sommo per eccellenza. E d’altronde non sarebbe la prima volta che bastardi come lui sfogano i loro istinti belluini e criminali invocando Dio… Ma ti chiedi anche come reagiranno adesso le femministe di fronte a questa ennesima dimostrazione della sopraffazione dei migranti nei confronti della donna. Cosa diranno le Boldrini, le Mogherini, le Asia Argento, le donne del #MeToo, che raccontano e condannano le (presunte) violenze compiute dal maschio bianco di potere nei confronti delle donne «discriminate» in Occidente? Come si pronuncerà la coscienza neo femminista, pronta a levare gli scudi e a gridare allo scandalo di fronte alla minima e innocua avance? Non vi piace che stavolta il violentatore sia un nero e la malcapitata una sconosciuta donna incinta, e non una diva dello spettacolo?

La vostra indignazione funziona a fasi alterne e a seconda di chi siano il reo e la vittima? Ma soprattutto, voi che avete a cuore la sorte dei bambini, che vi preoccupate per i figli degli immigrati non riconosciuti e non integrati, voi che avete fatto di giunie campagne di opinione per lo ius soli, non vi preoccupate, non vi scandalizzate, non dite mezza parola per questo neonato italiano che, come preambolo alla sua venuta al mondo, ha avuto un uomo di colore che si masturbava di fronte al grembo della sua mamma? Non pensate che meriti rispetto, comprensione anche lui, e che sarebbe il caso di difendere in primo luogo i nostri bambini da questi attentati alla loro infanzia? Viene in mente quella oscura profezia che annunciava: «Arriveranno e si prenderanno ciò che avete, stupreranno le vostre donne, insozzeranno i vostri altari, scandalizzeranno i vostri bambini». Ahimè, i barbari sono già arrivati, ma noi, anziché combatterli e scacciarli, preferiamo accoglierli a braccia aperte.