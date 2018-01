Roma, incidente alla fermata Eur: donna investita da treno perde un braccio, è grave

Un gravissimo incidente avvenuto nella giornata di ieri a Roma dove una donna è stata investita da un treno della metro e si trova purtroppo in gravi condizioni. La vittima È una donna di 45 anni di origine peruviane la quale pare sia stata spinta sui binari da qualcuno o almeno è questo quanto ipotizzano gli investigatori che stanno seguendo il caso. Ovviamente si tratta soltanto di una ipotesi E non è escluso che però possa essersi trattato di un incidente. Il tutto è avvenuto intorno alle ore 13:00 circa nei pressi della fermata EUR Fermi di Roma. La donna sarebbe finita sotto al convoglio ed è stata estratta viva dalle due squadre dei Vigili del Fuoco del comando di Roma con l’ausilio dei Vigili del Fuoco del comando di Roma e del carro sollevamento.

Immediati i soccorsi che hanno trasportato la donna in ospedale dove è stata sottoposta ad un immediato intervento chirurgico Ma purtroppo i medici non sono riusciti a riattaccare il braccio amputato traumaticamente dal treno che le ha anche provocato la frattura del bacino di un femore e di una caviglia oltre che strapparle anche parte del cuoio capelluto. Stando a quanto riferito dai chirurghi, la donna non sarebbe ancora fuori pericolo perché potrebbero verificarsi delle lesioni interne e non si esclude che possa restare ricoverata in terapia intensiva.

Nel frattempo comunque continuano le indagini da parte degli inquirenti per cercare proprio di capire se la donna sia stata spinta da qualcuno, mentre si trovava sulla banchina della stazione Metro EUR Fermi in direzione Rebibbia. Al momento dunque l’incidente rimane un giallo. Ciò che è certo è che intorno alle ore 13:00 di ieri la donna per sua volontà Si è recata presso i binari della metro B di Roma. Gli inquirenti hanno anche acquisito i filmati della sicurezza interna alla stazione e sentito molti testimoni e qualcuno di loro pare abbia riferito che la peruviana sarebbe stata spinta. Sarebbero stati ascoltati anche alcuni testimoni portati in ufficio per cercare di ricostruire l’accaduto Ma come già detto non è ancora chiaro Se la donna sia caduta accidentalmente sui binari Oppure se qualcuno volontariamente l’ha spinta.

Proprio di fronte alla stazione ci sarebbe una piccola comunità di peruviani ma sentiti dagli inquirenti avrebbero riferito di non conoscere la donna , ma nel contempo hanno riferito di avere visto portare via un giovane dai tratti somatici orientali ma Potrebbe trattarsi di uno dei testimoni. Inevitabilmente L’incidente ha provocato dei ritardi nei trasporti e nel corso del pomeriggio sul profilo Twitter dell’azienda di trasporti Capitolina e infoatac è stato comunicato che dopo ore è stata riattivata la tratta della metro B da Eur Magliana e fino a Laurentina che era stata interrotta.