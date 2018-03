Roma, maxi voragine sulla Appia profonda 6 metri: 2 auto in bilico per un’ora

La Capitale sta davvero sprofondando e non si tratta di una metafora, ma è quello che sta avvenendo nel vero senso della parola. Ancora una volta si è aperta in strada una maxi voragine a Roma e per poco si è sfiorata una vera e propria tragedia. Come accaduto alcune settimane fa, ancora una volta in una delle vie di Roma si è aperta una voragine davvero molto grande in circonvallazione Appia all’altezza del civico 97, proprio dove si trovavano in sosta due auto che sono rimaste letteralmente in bilico prima di essere rimosso e poi dei Vigili del Fuoco intervenuti. Ebbene sì, sul luogo della sfiorata tragedia sono intervenuti una squadra di vigili e personale speleo-alpino-fluviale insieme a quattro pattuglie di polizia locale per cercare di capire cosa effettivamente era accaduto e per mettere in salvo le macchine, oltre che per capire se vi era la possibilità di altra voragine.

Si è aperto uno squarcio Largo circa 3 metri per 5 profondo 6 metri, ma erano trascorsi soltanto 9 giorni dalla voragine aperta sulla circonvallazione Gianicolense che aveva coinvolto anche in quel caso due auto in sosta. Nello specifico, la voragine si è aperta all’improvviso proprio tra via Latina e via Appia Nuova, per fortuna non implicando alcun passante o pedoni che avrebbero potuto essere tranquillamente inghiottiti dall’improvviso cedimento. Per evitare ulteriori problemi è stato chiuso il traffico dell’intero quartiere tra via Numanzia e via Baccarini per potere anche consentire i rilievi in sicurezza sulle altre aree interessate da questa estrema fragilità del terreno. Come abbiamo riferito, due vetture e più nello specifico una panda rossa ed una Alfa Romeo grigio scura sono rimaste per circa un’oretta in bilico prima di essere poi trasportate via dei Vigili del Fuoco e messe in sicurezza lontane dalla voragine.

Sul luogo sono arrivati, allertati dai residenti, anche alcuni agenti della Polizia di Stato insieme a due volanti del commissariato Appio e i vigili del fuoco, con il gruppo speleo Alpino fluviale oltre che la polizia locale. È stata immediatamente chiusa la strada tra via Numanzia e via Alfredo Baccarini in entrambe le direzioni, così come è stata chiusa e fermata la circolazione in via Marco Tabarrini 3 via Latina circonvallazione Appia. Su quanto accaduto è intervenuta anche Monica Lozzi Ovvero la presidente del Municipio VII la quale ha dichiarato che si tratta della nuova voragine che si apre nel territorio e che per chiuderle in tempi ragionevoli stanno dando fondo alle risorse del Municipio.

Va segnalato che proprio nella giornata di ieri, l’amministrazione 5 Stelle era pronta ad annunciare la sistemazione definitiva di via Alghero dove precedentemente si era aperta un’altra profonda voragine. “A poche ore dalla bella notizia della sistemazione della voragine di Via Alghero, vi comunichiamo l’apertura di un’altra voragine in via della Circonvallazione Appia. Sono stati allertati tutti gli enti per la predisposizione delle misure di messa in sicurezza dell’area: sono sul posto sia la Polizia Locale, che ha provveduto all’interdizione dell’area, sia i vigili del fuoco. È questo il nono episodio di cedimento che interessa il nostro territorio in soli due anni: come nelle volte precedenti agiremo con nostre forze e nel più breve tempo possibile”, aggiunge Monica Lozzi.