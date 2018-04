Roma shock: Butta il cane del figlio dal 7° piano E poi sbotta, è solo un animale

Certi pomeriggi della periferia romana, che senti il caldo e il rumore assordante del traffico. Dall’appartamento del palazzone vicino al parco di Tor Carbone arrivano le urla e la rabbia di una vita domestica un po’ sfilacciata. Il marito che inveisce come un matto, la moglie che abbozza una difesa stralunata e stanca. Immaginate la scena: sigarette spente, il ferro da stiro in un angolo e il divano, anche quello, roso dal tempo e dai ritmi famigliari. In mezzo a quelle anime fiacche un ragazzino di 15 anni e il suo Jack Russell femmina di pochi mesi giocano insieme nella stanza e diventano spettatori involontari della sfuriata paterna. «Dai papà, non fare così», avrà detto. Ma il papà neanche lo vede l’occhio supplice del figlio. Afferra la cagnolina per il collare e la scaraventa dalla finestra come si lancia uno straccio lurido di fango o una scarpa da tennis rotta. Il ragazzino non riesce a credere. Gli occhi sbarrati sulla mano dell’uomo che l’ha cresciuto, e la mente fissa sulla mostruosità di cui è stata capace. Ingoia sette piani di scale in un soffio di fiato per correre in strada e raccogliere quel che resta della sua compagna di giochi lanciata giù dal cielo. Lo sentite il suo dolore? Le lacrime di bimbo che inondano il visino di adolescente. Il fisico alto e dinoccolato che si china sul corpicino dell’amato animale.

I VICINI

Non conosciamo neppure il nome del ragazzo e della sua amica stretta al cuore in un inconsolabile abbraccio. Eppure ci piacerebbe tanto, perché parrebbe di rendere giustizia a tutte e due le vittime di questa storia di ordinaria malvagità umana. E non è neppure finita lì, sentite. Il solito vicino curioso si affaccia alla finestra, il tempo di sollevare la tenda e poi porgere le orecchie nel modo ficcanaso di certi inquilini annoiati. Afferra le urla, vede precipitare qualcosa da un limpido cielo romano. Poi scorge il ragazzo che piange e la sua cagnolina morta sulla strada. Intuisce, dà l’allarme. Arriva la polizia e il papà terribile scende giù dal settimo piano e dal suo trampolo di cattiveria. Guarda in faccia il figlio e il figlio guarda lui, e non si capacita e non perdona: «Tutte ste pagliacciate – grida il papà scocciato agli agenti – dai, è solo un cane».

Loading...

LO SPRAY

L’arrestato ha 44 anni, è un cittadino italiano e già da diversi mesi avrebbe problemi con la droga. Dice questo il bollettino della Questura. Noi diciamo che l’età è una aggravante. E che abbia problemi di droga non è un valido motivo per andare via di testa e far crepare il proprio cane, anzi il cane del figlio, davanti agli occhi del figlio. I poliziotti hanno dovuto spruzzare lo spray al peperoncino per placare l’uomo, ché spingeva e insultava i militari mentre il suo ragazzo piangeva a causa sua. E sempre i poliziotti hanno raccolto il 15enne, l’hanno calmato e poi consolato. Il cuore generoso di certi agenti: anime semplici che inseguono la malvagità e sanno dare conforto alle persone buone e agli indifesi ogni volta che serve, ogni volta che si può. Che altro c’è da dire. Gli animalisti hanno annunciato proteste: il 44enne è stato denunciato per maltrattamenti su animali ma si teme per la salute dell’altro Jack Russell di famiglia. La beffa è che mentre scriviamo cresce la conta delle vittime del gesto folle di un uomo allo sbando: un cane ucciso, un ragazzino privato del suo cucciolo – vengono in mente i nostri figli quando ci supplicano fino allo sfinimento di adottare un cagnolino e poi si accendono di amore immenso appena cediamo – un figlio tradito dal suo papà senza un plissè, anzi con godimento furioso. E infine quella famiglia lì, che siederà a tavola stasera e dovrà spiegarsi perché per follia, per uso di droga o per pura cattiveria, si è inceppato il cuore ed è calato il buio.