“Rompicog***, vaf***lo”. Amici: la decadenza. Un’aggressione pesante e parole durissime rivolte a Rudy Zerbi. Chi ha sentito è rimasto scioccato, qualcuno, però, dice che se l’è cercata: “Un vero maleducato…”

Amici è iniziato da meno di una settimana eppure gli animi si sono già scaldati oltremisura. Quest’anno gli allievi stanno dando prove fuori dal comune e le liti con gli insegnanti sono all’ordine del giorno. Il clima non è dei migliori e la tensione a fatto decisamente perdere la pazienza a Zic. Il ragazzo fa parte della squadra dei bianchi e partecipa al talent come cantante. Sin da subito è diventato uno dei bersagli prediletti da Rudy Zerbi e Carlo di Francesco che non perdono occasione fargli notare le sue debolezze. Ora che però si è passati alla fase serale qualcosa è cambiato. Infatti, se prima di questa fase l’allievo aveva accettato quelle critiche senza rispondere, adesso che la gara è entrata nel vivo e si è fatta più intensa ha veramente perso la pazienza.

In particolare a colpire, e a fare infuriare, l’artista sono state le parole usate da Zerbi. Rudy ha fatto arrivare un videomessaggio nella casetta dei bianchi attraverso il quale ha messo in discussione la permanenza di Zic ad Amici. Lo ha accusato di aver storpiato la canzone Ancora di Edoardo De Crescenzo e di essere stato miracolosamente salvato dalla commissione esterna.

“Sentire una canzone come Ancora – ha detto Zerbi – destrutturata e privata di ogni significato e di ogni emozione e sentire che da parte della commissione esterna sono arrivati complimenti per me è surreale. La verità, caro Zic, è che li hai fregati una volta ma la seconda non li fregherai più. Riesce a togliere il significato ad una canzone e se ne sono accorti anche da casa, tanto che hanno fatto dei meme su di te. La mia speranza è che abbandoni il super potere di rovinare le canzoni e ottieni quello di fare il cantautore”. Parole durissime che non lasciano margini di recupero al concorrente del talent. Quando un maestro, di una certa esperienza, si scaglia così c’è veramente poco da sperare per il futuro e infatti Zic l’ha presa malissimo.

Infatti, dopo avere attentamente ascoltato le parole di Rudy Zerbi, la reazione di Zic, questa volta esasperata, non si è fatta attendere. Il cantante, ormai allo stremo, ha insultato l’insegnante: “Quello che ha fatto è privo di rispetto e poi lui lo fa con questa faccia… non voglio dire parolacce, diciamo con una faccia strafottente. Io ho perso tutta la stima e il rispetto per lei. Che gli piaccia o non gli piaccia a me non me ne frega niente. Ah, e tra parentesi ancora l’ho cantata da paura! Non gli bastano le parole, ora anche le foto prende. Se vuoi ti faccio una caricatura, così facciamo a gara. Mi sono semplicemente rotto i cog***ni. Ora penso solo una parola e ci starebbe tutta: vaffa***lo”.